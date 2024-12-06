США могут столкнуться с серьезной нехваткой боеприпасов в случае войны с Китаем, - Салливан
США могут столкнуться с серьезной нехваткой боеприпасов в случае войны с Китаем.
Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Не дай Бог, чтобы мы попали в полномасштабную войну с КНР. Любая война с такой страной, как Китай, с такой армией, как у Китая, приведет к очень быстрому исчерпанию запасов боеприпасов", - заявил чиновник Белого дома.
Салливан сказал, что нужно больше инвестировать в оборонную промышленность страны и призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточиться на укреплении военного производственного потенциала США.
"Здоровая оборонно-промышленная база означает способность восстанавливаться, развиваться, строить во время конфликта, а не просто строить перед конфликтом или готовиться к нему",- заявил представитель администрации Байдена.
Кроме этого, Салливан призвал Конгресс и новую президентскую администрацию воплотить в жизнь предложение Байдена о создании фонда для обновления боеприпасов. Эта инициатива предусматривает выделение 500 миллионов долларов в год на закупку Пентагоном критических боеприпасов, если они закончатся из-за войны, в частности, войны РФ против Украины.
Также чиновник напомнил, что из-за российско-украинской войны США нарастили производство артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм до 50 тысяч в месяц. Ожидается, что до завершения каденции Байдена их производство возрастет до 55 тысяч в месяц.
Ранее сообщалось, что завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.
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смішно, якби не було сумно
Україно! твій порятунок у власній ядерній зброї !!! все інше, це просто плани знищення України.
ах да, клінтони-обамиші та буші за 30 років просрали, починаючи з київ-чікен
.
а називають що для України
Чому в пакеті немає запиту на PDA?
Чому зараз 20млрд на поповнення без контракту, та як допоможуть додаткові 16млрд Україні?
США передали 3+млн, а "Северная Корея (КНДР) с 2022 года передала России не менее шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов."
1 - Китай.
2 - Рашка (з підтимкою з постчанням Китая, КНДР, Ірану)
3 - США ( з підримкою европи)
В чому проблема?
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
Конгрес виділив 31.5млрд (1.7 згоріло в 2022) на PDA, та 45.8млрд на поповнення складів
По факту поставляли застарілу зброю по ціні нової - це вже визнано
витратили по ціні нової 31.7млрд PDA
Витративши 31.7млрд на поставку Х зброї по ціні нової, для поповнення складів необхідно 31.7млрд
Залишок поповнення складів: 45.8 - 31.7 = 14.1млрд
Аудит знайшов 6.2млрд котрий визнають
Тобто умовно залишок PDA: 31.5 - 31.7 + 6.2 = 6млрд
За 2023 рік, відомо
PDA 14.5млрд, аудит знайшов 3.6млрд завищень - тобто реальні поставки на 10.9млрд
Коефіціент стара зброя по ціні нової 1.33
Якщо поставити на 6млрд PDA,
нову зброю - то для поповнення складів потрібно 6млрд
якщо стару - то потрібно 6*1.33 = 8млрд
якщо визнати аудит на додаткові 2.1млрд - то потрібно 8.1*1.33 = 11млрд
На поповнення складів є 14.1млрд
Питання, для чого потрібні додаткові 16млрд на поповнення складів?
Може вирішується інше питання, тому що запит йде в пакеті з іншими запитами...
In May and June 2023, according to DOD officials, DOD notified Congress that it had misvalued ammunition, missiles, and other defense articles provided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively. The misvaluation was primarily the result of DOD ******* some of the defense articles it sent to Ukraine using the cost to replace the articles (replacement cost) rather than the value of the articles at the time of the drawdown.
Використана вартість заміни, замість остаточної вартості
Далі математика - що поповнення складів перекриває програму PDA
Та питання, чому не врахований додадтковий аудит на 2.1млрд
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and
2023.
У 1999-му вистачило би 2 состава озброєння.
У 2008-му вистачило би 10 составів озброєння.
У 2014-му вистачило би 50 составів озброєння.
У 2022-му вистачило би 100 составів озброєння.
У 2028-му НЕ вистачить і всього ВПК США.
"Інфляція" американської нерішучості.
Слабкі люди створюють тяжкі часи.
Тяжкі часи народжують сильних людей.
Сильні люди створюють хороші часи." ©
Де ми є наразі здогадатися нескладно.
Вони за себе вже сцять воювати. А ми ще про Україну говоримо...
Сьогодні війна з Китаєм, завтра - з марсіанами.
Двійочник.
Інших досягнень, крім невеликої адвокатської практики немає.
Займався адвокатською практикою у фірмі «Faegre & Benson», був радником сенатора США від Міннесоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80 Емі Клобучар. У ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2008 президентської кампанії 2008 року був у команді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Гілларі Клінтон, а згодом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Барака Обами. Після перемоги Обами на виборах президента та зайняття Гілларі Клінтон поста державного секретаря в січні 2009 року призначений заступником керівника апарату державного секретаря. У 2011 році призначений на посаду директора із планування політики (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Director_of_Policy_Planning&action=edit&redlink=1 Director of Policy Planninghttps://en.wikipedia.org/wiki/Director_of_Policy_Planning [en]) у Державному департаменті.
26 лютого 2013 року призначений радником віцепрезидента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байдена з питань національної безпеки
Офіційний звіт, згідно якого на поповнення складів 45.8млрд
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
Підписані PDA на суму 31.7млрд
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/
Конгрес виділив 31.5млрд (1.7 згоріло в 2022) на PDA
Аудит знайшов від 6.2 до 8.3млрд завищень, тобто поставка застарілої техніки по ціні нової від виробиника
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
Далі математика
31.5млрд від Конгресу - 31.7млрд підписано президентов + 6.2млрд аудит = 6млрд
Тобто Україна кількісно отримала X старої зброї по ціні нової зброї на суму 31.7млрд
Аудит скоригував суму, но не кількість зброї
Залишок невикористанного PDA 6млрд
Так як поставка застарілої X штук по ціні нової на 31.7млрд, то для відновлення складів потрібно 31.7млрд
Залишок поповнення складів: 45.8 - 31.7 = 14.1млрд
Розрахунок коефіціента скільки потрібно коштів, щоб замінити стару зброю по ціні нової
За 2023 рік, PDA підписано на 14.5млрд, аудит знайшов 3.6млрд
реальні поставки 14.5 - 3.6 = 10.9млрд
Коефіціент: 14.5 / 10.9 =1.33
Варіанти поставки зброї:
на 6млрд по ціні виробника. Залишок складу 14.1 - 6 = 8.1млрд
на 6млрд по залишковій ціні. Залишок складу 14.1 - 6*1,33 = 6.1млрд
на 8.1млрд (додатковий аудит) по залишковій ціні. Залишок складу 14.1 - 8.1*1,33 = 3.3млрд
Тобто право на поповнення складу покриває право PDA з запасом
Питання, для чого потрібні додаткові 16млрд на поповнення складів?
Може вирішується інше питання, тому що запит йде в пакеті з іншими запитами...