США могут столкнуться с серьезной нехваткой боеприпасов в случае войны с Китаем, - Салливан

США могут столкнуться с серьезной нехваткой боеприпасов в случае войны с Китаем.

Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Не дай Бог, чтобы мы попали в полномасштабную войну с КНР. Любая война с такой страной, как Китай, с такой армией, как у Китая, приведет к очень быстрому исчерпанию запасов боеприпасов", - заявил чиновник Белого дома.

Салливан сказал, что нужно больше инвестировать в оборонную промышленность страны и призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточиться на укреплении военного производственного потенциала США.

"Здоровая оборонно-промышленная база означает способность восстанавливаться, развиваться, строить во время конфликта, а не просто строить перед конфликтом или готовиться к нему",- заявил представитель администрации Байдена.

Кроме этого, Салливан призвал Конгресс и новую президентскую администрацию воплотить в жизнь предложение Байдена о создании фонда для обновления боеприпасов. Эта инициатива предусматривает выделение 500 миллионов долларов в год на закупку Пентагоном критических боеприпасов, если они закончатся из-за войны, в частности, войны РФ против Украины.

Читайте также: Путин пока не знает наверняка, как РФ расплатится с КНДР за войска, - Салливан

Также чиновник напомнил, что из-за российско-украинской войны США нарастили производство артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм до 50 тысяч в месяц. Ожидается, что до завершения каденции Байдена их производство возрастет до 55 тысяч в месяц.

Ранее сообщалось, что завод армейских боеприпасов в Скрентоне, что в американском штате Пенсильвания, на 50% увеличил производство артиллерийских снарядов, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Читайте также: Украина в январе получит сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, - Салливан