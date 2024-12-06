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Новости
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Украина в январе получит сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, - Салливан

Білий дім розробив стратегію наприкінці терміну Байдена

До середины января США отправят в Украину огромное количество снарядов, ракет и бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал во время встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Отмечается, что во время встречи, которая длилась более часа, Салливан пообещал передать Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни бронированных автомобилей. США также помогут Украине с подготовкой мобилизованных, которая будет осуществляться за рубежом.

Кроме того, Салливан напомнил о практически реализованном решении о предоставлении Украине кредита на 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных российских активов.

Также советник президента США по национальной безопасности анонсировал ряд новых санкций против России, которые будут введены Вашингтоном в ближайшие недели. Все они имеют целью усложнить способность РФ поддерживать ее военные усилия и усилить позицию Украины за столом переговоров, подытожил чиновник.

Напомним, Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против России.

Также читайте: Это не рассматривается, - Салливан отрицает возможность возвращения Украине ядерного оружия

Автор: 

боеприпасы (2333) оружие (10203) помощь (7784) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+34
А от раніше, після Авдіївки, ніяк не можна було, правда?
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06.12.2024 08:49
+26
Та вони і зараз би тягнули, якби на другий термін залишались. Якнайдовше стирання наших людей об штурми орків із мобілізацією всіх і вся та із порційними поставками зброї, які «не дадуть Україні програти» - це і була стратегія Саллівана під назвою «недопущення ескалації», у підсумку якої Україна всеодно програла б.
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06.12.2024 08:57
+17
…мільярд дерев і зірку смерті!!
Ви спершу передайте, а тоді звітуйте. А то слова красиві, а як до діла дойде зразу ескалація згадається.
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06.12.2024 08:52
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Прочитай всю новость, а не только заголовок, и найдешь первоисточник
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06.12.2024 10:39 Ответить
Це не в січні треба було робити а вчора. Благодєтєлі всраті. Звісно перед відходом в небуття можна тепер корчити героїв з себе.
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06.12.2024 11:56 Ответить
Брешиш, цапюра! Ви, цапюри, гірше будь яких ворогів! Гнити вам в українській землі, непотріб
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06.12.2024 13:42 Ответить
Так і напишуть і в ******* історії, великий і справедливий Байден переміг москалів.
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06.12.2024 13:54 Ответить
Як уже задрали ці новини з майбутнього…
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06.12.2024 14:40 Ответить
Помните - обещал пан шубу, да не дал, не так теплая панская шуба, как теплое панское слово. Обещать - это еще не значит сделать.
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06.12.2024 16:21 Ответить
Срать ему на голову надо было побольше.
Может и не рявкнул бы.
Но малоросы готовы на все, только бы лишить Украину помощи США.
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06.12.2024 21:47 Ответить
По Ленд Лизу Штаты должны были передать Украине....
По факту Ленд Лиз закрыли, не передав СОВСЕМ НИЧЕГО!!!
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06.12.2024 20:00 Ответить
Провал Єрмака у США. Як Волц, Келлог і Венс розкусили Банкову? || Без цензури || Цензор.НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=uFHWqNOgwYc
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06.12.2024 21:18 Ответить
А шо там кусать?

Информация , проверенная с ДВУХ сторон - от покупателей и продавцов :

По состоянию на октябрь за 2024-й год украинцы потратили на приобретение
НОВЫХ престижных автомобилей ( BMW, TOYOTA, RANGE ROVER, VW)
ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ СТО МИЛЛИОНОВ ГРИВЕНЬ,
что на 12% превышает уровень прошлого года.

И куда деваются американские денежки - ума не приложишь !
Это только у дохлого задоркина "американцы - ну тупыыыыеее", а в реале они соображают получше многих. Иначе не были бы такими богатыми и продвинутыми.
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06.12.2024 21:57 Ответить
Все вірно, окрім "По состоянию на октябрь за 2024-й год украинцы потратили на приобретение НОВЫХ престижных автомобилей "
Це не українці, ні ментально, ні етнічно.
Це плісняві "людиМира", зелена сарана, у якої немає нічого святого, окрім неосяжного, бедонного бажання жерти.
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06.12.2024 23:54 Ответить
Про це iснує украiнське прислiв`я:

"Очi завидющi, руки загребущi, а в дупi дна нема" (C)
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07.12.2024 00:47 Ответить
аж повеяло, у нас тоже каждый государственный чинуша, "советник" и "эксперд" очень любят поговорить, особенно, если не по своей теме и отвечать не надо. а в "своей" разве только бабло радостно попилять могут на пару. хотя у нас все незаменимые специалисты широкого профиля в лучшем случае с двухмесячными заочными трускавецкими курсами и могут керовать всем, лишь бы дали. отвечать за последствия, правда, никто не хочет.
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06.12.2024 23:52 Ответить
Так кажуть, війна вже в січні закінчується. Не запіздно трохи?
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06.12.2024 23:53 Ответить
А для чого плювати так далеко---аж на американців? У нас об'єкт для цього є ближче. Послухайте хоч Бутусова-----який бардак наші гниди влаштовують на війні. Вся Європа збирає гроші для закупівлю снарядів, які знайшов Павел, а в цей же час наша влада розікрала в 10 раз більше. Не встигла я перерахувати гроші на наземні дрони, як стоматологи на колесах просять на стоматологічні матеріали-----вони лікують зуби військовим на лінії фронту.------------------
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07.12.2024 08:13 Ответить
слипый казав побачим.
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07.12.2024 07:17 Ответить
Сікстіліон F-35, стопіццоттавіаносців. Сцикливі горлопани-пустобрехи
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07.12.2024 18:28 Ответить
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