Украина в январе получит сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, - Салливан
До середины января США отправят в Украину огромное количество снарядов, ракет и бронетехники.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал во время встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Отмечается, что во время встречи, которая длилась более часа, Салливан пообещал передать Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни бронированных автомобилей. США также помогут Украине с подготовкой мобилизованных, которая будет осуществляться за рубежом.
Кроме того, Салливан напомнил о практически реализованном решении о предоставлении Украине кредита на 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных российских активов.
Также советник президента США по национальной безопасности анонсировал ряд новых санкций против России, которые будут введены Вашингтоном в ближайшие недели. Все они имеют целью усложнить способность РФ поддерживать ее военные усилия и усилить позицию Украины за столом переговоров, подытожил чиновник.
Напомним, Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против России.
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Может и не рявкнул бы.
Но малоросы готовы на все, только бы лишить Украину помощи США.
По факту Ленд Лиз закрыли, не передав СОВСЕМ НИЧЕГО!!!
https://www.youtube.com/watch?v=uFHWqNOgwYc
Информация , проверенная с ДВУХ сторон - от покупателей и продавцов :
По состоянию на октябрь за 2024-й год украинцы потратили на приобретение
НОВЫХ престижных автомобилей ( BMW, TOYOTA, RANGE ROVER, VW)
ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ СТО МИЛЛИОНОВ ГРИВЕНЬ,
что на 12% превышает уровень прошлого года.
И куда деваются американские денежки - ума не приложишь !
Это только у дохлого задоркина "американцы - ну тупыыыыеее", а в реале они соображают получше многих. Иначе не были бы такими богатыми и продвинутыми.
Це не українці, ні ментально, ні етнічно.
Це плісняві "людиМира", зелена сарана, у якої немає нічого святого, окрім неосяжного, бедонного бажання жерти.
"Очi завидющi, руки загребущi, а в дупi дна нема" (C)
трускавецкимикурсами и могут керовать всем, лишь бы дали. отвечать за последствия, правда, никто не хочет.