Украина в январе получит сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, - Салливан

До середины января США отправят в Украину огромное количество снарядов, ракет и бронетехники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал во время встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Отмечается, что во время встречи, которая длилась более часа, Салливан пообещал передать Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни бронированных автомобилей. США также помогут Украине с подготовкой мобилизованных, которая будет осуществляться за рубежом.

Кроме того, Салливан напомнил о практически реализованном решении о предоставлении Украине кредита на 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных российских активов.

Также советник президента США по национальной безопасности анонсировал ряд новых санкций против России, которые будут введены Вашингтоном в ближайшие недели. Все они имеют целью усложнить способность РФ поддерживать ее военные усилия и усилить позицию Украины за столом переговоров, подытожил чиновник.

Напомним, Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против России.

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