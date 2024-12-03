США готовят новые санкции против России, - Белый дом

Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против России.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на вступление северокорейских солдат в эту войну президент решил скорректировать разрешения на использование Украиной предоставленных Соединенными Штатами ракет большой дальности. А чтобы подорвать российскую военную машину, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против российского финансового сектора, и еще больше санкций будет введено впоследствии", - отметил он.

По словам Салливана, Байден хочет поставить Украину в как можно более сильную позицию.

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"Мы продолжим реализовывать эту стратегию в поддержку Украины и ее борьбы за свободу", - добавил советник президента США.

Санкции против России

По данным Reuters, послы Европейского Союза в среду, 27 ноября, обсудят 15-й пакет санкций в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году, в частности против "теневого флота" РФ и китайских компаний, участвующих в производстве беспилотников для Москвы.

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