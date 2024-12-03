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Новости Санкции против России
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США готовят новые санкции против России, - Белый дом

США готують нові санкції проти Росії

Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против России.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на вступление северокорейских солдат в эту войну президент решил скорректировать разрешения на использование Украиной предоставленных Соединенными Штатами ракет большой дальности. А чтобы подорвать российскую военную машину, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против российского финансового сектора, и еще больше санкций будет введено впоследствии", - отметил он.

По словам Салливана, Байден хочет поставить Украину в как можно более сильную позицию.

Также читайте: Украина должна усилить мобилизацию. Проблемы на фронте из-за дефицита человеческого ресурса, а не оружия, - Салливан

"Мы продолжим реализовывать эту стратегию в поддержку Украины и ее борьбы за свободу", - добавил советник президента США.

Санкции против России

По данным Reuters, послы Европейского Союза в среду, 27 ноября, обсудят 15-й пакет санкций в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году, в частности против "теневого флота" РФ и китайских компаний, участвующих в производстве беспилотников для Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это не рассматривается, - Салливан отрицает возможность возвращения Украине ядерного оружия

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Більше санкцій, більше співчуття, більше потужності...
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03.12.2024 12:16 Ответить
Їм ті санкції до ''лампади'' озброєння купують і ще більше клепають..
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03.12.2024 12:19 Ответить
цены на попкорн в раше опять пойдут вверх. Им уже квн не надо, белый дом слушать можно
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03.12.2024 12:19 Ответить
Донні через два місяці все порєшає та все відмінить.
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03.12.2024 12:22 Ответить
Ви суки могли це повводити ще три роки тому, вони би захлинулися вже давно. Але ні бляха - єкалацьія
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03.12.2024 12:25 Ответить
Може старі почнете для початку виконувати особливо щодо тіньового флоту, платежів і т.д.
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03.12.2024 12:36 Ответить
🤣🤣🤣
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03.12.2024 12:36 Ответить
 
 