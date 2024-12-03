США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім

Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на вступ північнокорейських солдатів у цю війну президент вирішив скоригувати дозволи на використання Україною наданих Сполученими Штатами ракет великої дальності. А щоб підірвати російську військову машину, Сполучені Штати запровадили серйозні санкції проти російського фінансового сектору, і ще більше санкцій буде запроваджено згодом", - зазначив він.

За словами Саллівана, Байден хоче поставити Україну в якомога сильнішу позицію.

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"Ми продовжимо реалізовувати цю стратегію на підтримку України та її боротьби за свободу", - додав радник президента США.

Санкції проти Росії

За даними Reuters, посли Європейського Союзу в середу, 27 листопада, обговорять 15-й пакет санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зокрема проти "тіньового флоту" РФ та китайських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотників для Москви.

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