США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім
Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти Росії.
Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на вступ північнокорейських солдатів у цю війну президент вирішив скоригувати дозволи на використання Україною наданих Сполученими Штатами ракет великої дальності. А щоб підірвати російську військову машину, Сполучені Штати запровадили серйозні санкції проти російського фінансового сектору, і ще більше санкцій буде запроваджено згодом", - зазначив він.
За словами Саллівана, Байден хоче поставити Україну в якомога сильнішу позицію.
"Ми продовжимо реалізовувати цю стратегію на підтримку України та її боротьби за свободу", - додав радник президента США.
Санкції проти Росії
За даними Reuters, посли Європейського Союзу в середу, 27 листопада, обговорять 15-й пакет санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зокрема проти "тіньового флоту" РФ та китайських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотників для Москви.
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