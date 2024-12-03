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Новини Санкції проти Росії
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США готують нові санкції проти Росії, - Білий дім

США готують нові санкції проти Росії

Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на вступ північнокорейських солдатів у цю війну президент вирішив скоригувати дозволи на використання Україною наданих Сполученими Штатами ракет великої дальності. А щоб підірвати російську військову машину, Сполучені Штати запровадили серйозні санкції проти російського фінансового сектору, і ще більше санкцій буде запроваджено згодом", - зазначив він.

За словами Саллівана, Байден хоче поставити Україну в якомога сильнішу позицію.

Також читайте: Україна має посилити мобілізацію. Проблеми на фронті через дефіцит людського ресурсу, а не зброї, - Салліван

"Ми продовжимо реалізовувати цю стратегію на підтримку України та її боротьби за свободу", - додав радник президента США.

Санкції проти Росії

За даними Reuters, посли Європейського Союзу в середу, 27 листопада, обговорять 15-й пакет санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зокрема проти "тіньового флоту" РФ та китайських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотників для Москви.

Читайте: Це не розглядається, - Салліван заперечив можливість повернення Україні ядерної зброї

Автор: 

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Більше санкцій, більше співчуття, більше потужності...
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03.12.2024 12:16 Відповісти
Їм ті санкції до ''лампади'' озброєння купують і ще більше клепають..
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03.12.2024 12:19 Відповісти
цены на попкорн в раше опять пойдут вверх. Им уже квн не надо, белый дом слушать можно
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03.12.2024 12:19 Відповісти
Донні через два місяці все порєшає та все відмінить.
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03.12.2024 12:22 Відповісти
Ви суки могли це повводити ще три роки тому, вони би захлинулися вже давно. Але ні бляха - єкалацьія
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03.12.2024 12:25 Відповісти
Може старі почнете для початку виконувати особливо щодо тіньового флоту, платежів і т.д.
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03.12.2024 12:36 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.12.2024 12:36 Відповісти
 
 