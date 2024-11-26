Посли ЄС обговорять 15-й пакет санкцій проти РФ 27 листопада, - Reuters
Посли Європейського Союзу в середу, 27 листопада, обговорять 15-й пакет санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зокрема проти "тіньового флоту" РФ та китайських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотників для Москви.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на дипломатів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами дипломатів, пропозиції передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб.
Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.
Також посли ЄС обговорять нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.
Майбутній санкційний пакет, за інформацією Reuters, також посилить обмеження на російський скраплений природний газ і розширить застосування положення No Russia, яке зобов'яже дочірні компанії ЄС у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до Росії.
ЄС також хоче чинити тиск на фінансові установи, які допомагають Росії обходити західні обмеження – відповідно до кроку, зробленого США на початку цього року, передає агентство.
Для схвалення санкцій потрібна згода всіх 27 членів Євросоюзу. Наразі невідомо, коли саме він може бути фіналізований.
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