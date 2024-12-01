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Це не розглядається, - Салліван заперечив можливість повернення Україні ядерної зброї

салліван про ядерну зброю для України

США надають Україні різні засоби для протистояння російській агресії, але питання надання ядерної зброї, від якої вона добровільно відмовилась на початку 1990-х років, не розглядається.

Про це в інтервʼю ABC News заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ.

Саллівана попросили прокоментувати публікацію The New York Times, згідно з якою деякі посадовці адміністрації Байдена допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу".

"Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерний потенціал", - сказав представник адміністрації Байдена.

Він зазначив, що впродовж наступних 50 днів чинна адміністрація США зробить все у своїх силах, щоб надати Україні "всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів".

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"І президент Байден доручив мені доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден залишить посаду", - сказав американський посадовець.

Нагадаємо, що раніше видання The New York Times писало, що західні чиновники серед гарантій безпеки розглядають можливість створення запасів звичайних озброєнь в Україні. Це дозволить завдати удару по РФ, якщо вона порушить перемир'я. За даними видання, деякі чиновники навіть не виключають, що чинний президент США Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду СРСР, що буде стримуючим фактором.

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Автор: 

США (22737) ядерна зброя (1151) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+12
це такі заяви прямо бальзам на лисину пуйла
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01.12.2024 18:25
+12
Ну тоді виконуйте свої гарантії по ''будапешту"! Чи це фількіна грамота?
Якщо так то Україна теж не зобов'язана їх дотримуватися! І має право для свого захисту зробити бомбу! Хоч даже брудну!
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01.12.2024 18:31
+9
Саліван вже не тій позиції, що б щось комусь розповідати. Давай, довідзення…
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01.12.2024 18:43
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це такі заяви прямо бальзам на лисину пуйла
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01.12.2024 18:25 Відповісти
Якраз таки заяви про повернення йому як бальщам. Що вони відчайдушно і педалюють своєю маячнею про «брудну бомбу»
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01.12.2024 18:32 Відповісти
Ось такі пироги!
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01.12.2024 18:25 Відповісти
Трамп сказав шо поверне ЯЗ
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01.12.2024 18:26 Відповісти
Ядерна зброя: Трамп може передати її Україні - Фокус
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01.12.2024 18:31 Відповісти
Костивян? Хто тебе питати буде?
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01.12.2024 18:29 Відповісти
Як знать? Як знать?
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01.12.2024 18:30 Відповісти
От одразу треба все розпатякати.
А міг би, продемонструвавши "стратегічну невизначеність", сказати щось туманне, та залишити ворога гадати - що робити (або не робити) у відповідь...
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01.12.2024 18:31 Відповісти
Де моя бімба, ітіть вашу НАТь! )))

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01.12.2024 18:45 Відповісти
Ну тоді виконуйте свої гарантії по ''будапешту"! Чи це фількіна грамота?
Якщо так то Україна теж не зобов'язана їх дотримуватися! І має право для свого захисту зробити бомбу! Хоч даже брудну!
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01.12.2024 18:31 Відповісти
Немає ніяких гарантій.

Написано "збирають консультації" -- зібрали. Неодноразово. Все.
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01.12.2024 18:37 Відповісти
"гаранти суверинітету і тер. цілісності". Покажіть мені будь-ласка нашу тер. цілісність.
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01.12.2024 18:53 Відповісти
Ви б почитали спочатку текст меморандуму, перед тим як нісенітниці писати

https://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurances
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01.12.2024 18:57 Відповісти
Значить, спокійно повертаємо собі виробництво ядерної зброї, а поци нехай собі і далі збирають консультації
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01.12.2024 19:09 Відповісти
Ну поверніть. Ви знаєте, що для цього потрібно?

Знаєте, що таке фторид урану, наприклад? Чи про центрифуги? Чи про те, як виробляється weapon-grade плутоній?

P.S. Зберіть менеджерів і маркетологів по всій країні -- їх за 33 роки щедро наплодили українські "вузи". Вони бирєнько зберуть Вам ядерну бомбу.
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01.12.2024 19:14 Відповісти
нiчого цього не було нi в Iзраiля,нi в Iндii,а нi в пакiстанi.але ядерна зброя у всiх зיявилася!
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01.12.2024 19:27 Відповісти
Не потрібні нам ніякі центрефуги у нас є багато відпрацьованих твелів, з деяких моделей реактора, там чистий плутоній.
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01.12.2024 19:52 Відповісти
Ахахахаах
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02.12.2024 06:47 Відповісти
Консультації стільки не коштують, скільки коштує Україні її ядерна зброя стримування.
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01.12.2024 22:14 Відповісти
Ко-ко-ко. А що таке брудна бомба? Це та що ПОТУЖНА - повітряні кульки з какашками які Північна Корея запускала по Південній?
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01.12.2024 18:41 Відповісти
Та зелені навіть з мінами до мінометів не впорались, яке там ЯЗ.
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01.12.2024 18:31 Відповісти
Лохі танцуют ламбаду, а ми - чітудріту!
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01.12.2024 18:31 Відповісти
Якщо мудрий нарід між війною і ганьбою вибирає ганьбу - він отримує й війну, й ганьбу.
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01.12.2024 18:33 Відповісти
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01.12.2024 18:48 Відповісти
Тому захід і проти ядерної зброї в Україні. Керівництво і нарід абсолютно неадекватні і цю зброю би застосували і спричинили глобальну ядерну війну.
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01.12.2024 19:34 Відповісти
А на рашці адекватні?
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01.12.2024 20:40 Відповісти
Но у них самый большой запас ЯО в мире...
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01.12.2024 21:33 Відповісти
Ну, и зачем оно было бы нужно если его не использовать в такой ситуации как сейчас?
И кстати ядерное оружие есть у Украины это 16 ядерных реакторов включая тот что бурлит под саркофагом. При желании , 3 взрыва в несколько мегатонн организовать можно. На территории от Швейцарии до Волгограда, и от Питера до Анкары жить можно будет только на привозной воде и еде. Миллиард - полтора умрет от голода. Ещё наверное столько же проживет на 29-39 лет меньше чем ожидалось.
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02.12.2024 11:29 Відповісти
Нельзя огорчать друга Владимира
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01.12.2024 18:33 Відповісти
На скільки знаю, повертати не треба. Все йо...
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01.12.2024 18:33 Відповісти
Хто взагалі цю маячню вигадав - у жодної без'ядерної країни НАТО немає і не буде розмови про ядерне озброєння. Тим паче ненатовську країну в стані війни
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01.12.2024 18:35 Відповісти
Джейк Салліван не в темі, оскільки саме ту "..ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу .." можна вже давно і повернути на вимогу і для сміху. 🤓

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01.12.2024 18:37 Відповісти
Саліван вже не тій позиції, що б щось комусь розповідати. Давай, довідзення…
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01.12.2024 18:43 Відповісти
Не треба нічого віддавати. Зробим нове. Збирали дрони на кухнях. Так і ядерку зберем. В нас люди винахідливі і не ледачі. Згадайте чорний 22 рік, як використовували першу західну зброю, Захід ох....ївав.
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01.12.2024 18:44 Відповісти
Ага... На кухне... В Польше...
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01.12.2024 21:34 Відповісти
Да да. Мины уже сделали))
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02.12.2024 06:50 Відповісти
Повернення - не правильний термін. Ви не взяли це з України. Якщо Україна захоче їх відтворити, ніхто не зможе їм у цьому перешкодити. І будь-яка розумна людина рішуче заохочувала б Україну це зробити, враховуючи небажання Заходу приймати Україну в НАТО.
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01.12.2024 18:59 Відповісти
Саллі завжди крутився біля сімейки Клінтонів. Був секретаркою у Хілларі в госдепі, замом у Керрі теж в госдепі. В Женеві саме Керрі в липні 2014 повідомив, що справи України та Росії США не стосуються. Ще з 2014 року веде постійні тьорки з х.....через Грема, помічника Кіси. А потім очолював тандем з Дерьмаком, який пафосно назвали комісія. В липні 22 організував листа 30 конгресменів про відмову від допомоги України, всі затяжки та проволочки-це його рук справа.
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01.12.2024 19:00 Відповісти
Цікаво чи цей Саллі вже собі побудував антиядерний бункер
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01.12.2024 19:25 Відповісти
ПОКИЩО
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01.12.2024 19:01 Відповісти
Кайфолом, блд
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01.12.2024 19:01 Відповісти
Ніхто нічого не поверне. А от щодо власного відтворення, навіть у досить обмеженій кількості - тут ніхто вдіяти не зможе. Була б політична воля.
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01.12.2024 19:11 Відповісти
Загалом-то, Будапештський меморандум не ратифікували ні поци: сша з британією, ні москотня. Відповідно, це папірець, який і не збиралися виконувати - тобто обман!!! Відповідно, повна реституція, і компенсації збитків за рахунок шахраїв (ті самі сша, британія, які ввели Україну в оману!)
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01.12.2024 19:16 Відповісти
Європа сама, (без усяких Салліванів) вирішить, які країни матимуть ядерну зброю.
З такими драними гарантами безпеки, як США.
Салліван хай займеться ціною на бензин і мексиканцями.
Чмо.
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01.12.2024 19:28 Відповісти
Європі ще більше на все насрати ніж салівану, навіть вони визнали що 25ти мільйонна КНДР надала допомоги парашці у рази більше ніж вони Україні за 3 роки.
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01.12.2024 20:41 Відповісти
Не смешно.
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01.12.2024 21:37 Відповісти
Самим треба потурбуватися про це з такими гарантами, як що кинуть- послати усіх саліванів за кораблем
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01.12.2024 19:31 Відповісти
Шо ви зможете зробити за 50 днів? А вас було 4 роки президентства Байдена
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01.12.2024 20:10 Відповісти
Україні не треба повертати ядерну зброю
вона її має
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01.12.2024 20:12 Відповісти
Розвели як лохів а тепер розказують, по чому в Одесі рубероїд.
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01.12.2024 20:27 Відповісти
А може ми вже вяли пару трофейних боєголовок в курських шахтах, чи може їх також передати сцикливому салівану?
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01.12.2024 20:38 Відповісти
Не тобі гавняшка-салівашка це вирішувати
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01.12.2024 20:41 Відповісти
Яскн хер что никто нам не вернет ЯО которое способно иметь влияние на политику целых континентов. Я только надеюсь что где то глубоко в самых секретных лабораториях украинские ученые востанавливают наше ЯО чтобы его предьявить в екстренной ситуации. Иначе Украину ждет печальное уничтожение.
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01.12.2024 21:09 Відповісти
Кроме ЯО нужны ещё средства доставки...
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01.12.2024 21:38 Відповісти
Дрон на 1500 км підійде (до Москви з Києва 900
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01.12.2024 22:00 Відповісти
В новом времени средствами доставки ЯО будут копеечные дроны.
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01.12.2024 22:03 Відповісти
Украине должно быть все равно что США хочет надо думать о себе и это будет уважаться. . Это естественно ни Запад Европы не США ни Россия не захотят еще одну ядерную державу с которой надо будет считаться и будет требовать а не выпрашивать. Лучше попасть под временные санкции но создать ядерное и на всегда остановить войны в сторону Украины и жить в мире с под таким щитом навсегда
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07.12.2024 04:45 Відповісти
 
 