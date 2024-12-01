Це не розглядається, - Салліван заперечив можливість повернення Україні ядерної зброї
США надають Україні різні засоби для протистояння російській агресії, але питання надання ядерної зброї, від якої вона добровільно відмовилась на початку 1990-х років, не розглядається.
Про це в інтервʼю ABC News заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ.
Саллівана попросили прокоментувати публікацію The New York Times, згідно з якою деякі посадовці адміністрації Байдена допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу".
"Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерний потенціал", - сказав представник адміністрації Байдена.
Він зазначив, що впродовж наступних 50 днів чинна адміністрація США зробить все у своїх силах, щоб надати Україні "всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів".
"І президент Байден доручив мені доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден залишить посаду", - сказав американський посадовець.
Нагадаємо, що раніше видання The New York Times писало, що західні чиновники серед гарантій безпеки розглядають можливість створення запасів звичайних озброєнь в Україні. Це дозволить завдати удару по РФ, якщо вона порушить перемир'я. За даними видання, деякі чиновники навіть не виключають, що чинний президент США Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду СРСР, що буде стримуючим фактором.
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А міг би, продемонструвавши "стратегічну невизначеність", сказати щось туманне, та залишити ворога гадати - що робити (або не робити) у відповідь...
Якщо так то Україна теж не зобов'язана їх дотримуватися! І має право для свого захисту зробити бомбу! Хоч даже брудну!
Написано "збирають консультації" -- зібрали. Неодноразово. Все.
https://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurances
Знаєте, що таке фторид урану, наприклад? Чи про центрифуги? Чи про те, як виробляється weapon-grade плутоній?
P.S. Зберіть менеджерів і маркетологів по всій країні -- їх за 33 роки щедро наплодили українські "вузи". Вони бирєнько зберуть Вам ядерну бомбу.
И кстати ядерное оружие есть у Украины это 16 ядерных реакторов включая тот что бурлит под саркофагом. При желании , 3 взрыва в несколько мегатонн организовать можно. На территории от Швейцарии до Волгограда, и от Питера до Анкары жить можно будет только на привозной воде и еде. Миллиард - полтора умрет от голода. Ещё наверное столько же проживет на 29-39 лет меньше чем ожидалось.
З такими драними гарантами безпеки, як США.
Салліван хай займеться ціною на бензин і мексиканцями.
Чмо.
вона її має