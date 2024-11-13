Україна не розробляє і не має наміру створювати ядерну зброю, - речник МЗС Тихий
Україна не має жодних намірів створювати ядерну зброю. Вона й надалі виконуватиме положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це у соцмережі Х заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна дотримується ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, - ред.) ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю", - заявив речник.
Тихий зазначив, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії та повністю відкрита для моніторингу МАГАТЕ, що "виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях".
Нагадаємо, що напередодні видання Times написало, що Україна за декілька місяців здатна розробити елементарну ядерну бомбу у разі припинення військової допомоги з боку США.
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Какого договора, идиот? Уже все етим договором жопу вітерли. Вспомнила сорокалетняя проститутка про свою девственность
Унас немає ядерної зброї, але якщо потрібно ми її застосуємо!