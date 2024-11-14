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Украина не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие, - спикер МИД Тихий

У МЗС заперечили чутки про намір України розробити ядерну зброю

Украина не имеет никаких намерений создавать ядерное оружие. Она и далее будет выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом в соцсети Х заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина придерживается ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия, - ред.) мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие", - заявил спикер.

Тихий отметил, что Украина тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии и полностью открыта для мониторинга МАГАТЭ, что "исключает использование ядерных материалов в военных целях".

Напомним, что накануне издание Times написало, что Украина за несколько месяцев способна разработать элементарную ядерную бомбу в случае остановки военной помощи со стороны США.

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Автор: 

МИД (6939) ядерное оружие (1330) разработка ядерного оружия (5)


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Топ комментарии
+17
ми не володіємо, не розробляємо і не маємо..так скоро і існувати перестанемо
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13.11.2024 23:45
+14
И зря. Пока у Украины не будет ЯО никто нас не будет серьезно воспринимать. Скоро у каждой даже маленькой страны будет свое ЯО. Даже у Бульбофюрера оно уже есть. А у того кого его не будет ето будут вечные терпилы и мальчики для битья. Придет какое то ***** или Ын и скажет или сдаешься или я тебя й_обну. И что вы будете со своей армией делать, на помощь звать? А никто не придет
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13.11.2024 23:57
+12
"Україна дотримується ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї...
Какого договора, идиот? Уже все етим договором жопу вітерли. Вспомнила сорокалетняя проститутка про свою девственность
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13.11.2024 23:59
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а дарма
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13.11.2024 23:44 Ответить
ми не володіємо, не розробляємо і не маємо..так скоро і існувати перестанемо
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13.11.2024 23:45 Ответить
Але це не точно.
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14.11.2024 00:08 Ответить
А навіщо потрібна ядерна зброя,якою не можна буде скористатись.Достатньо АЕС
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13.11.2024 23:47 Ответить
Певно цей Голосний не чув про стратегічну невизначеність(strategic ambiguity).
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13.11.2024 23:48 Ответить
При цій владі тільки брехня, крадівництво, втрата людей та теріторій
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13.11.2024 23:54 Ответить
И зря. Пока у Украины не будет ЯО никто нас не будет серьезно воспринимать. Скоро у каждой даже маленькой страны будет свое ЯО. Даже у Бульбофюрера оно уже есть. А у того кого его не будет ето будут вечные терпилы и мальчики для битья. Придет какое то ***** или Ын и скажет или сдаешься или я тебя й_обну. И что вы будете со своей армией делать, на помощь звать? А никто не придет
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13.11.2024 23:57 Ответить
"Україна дотримується ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї...
Какого договора, идиот? Уже все етим договором жопу вітерли. Вспомнила сорокалетняя проститутка про свою девственность
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13.11.2024 23:59 Ответить
Лох...
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14.11.2024 00:01 Ответить
он нелох (с)...він зелений холуй..говорящая срака(с) так сказать
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14.11.2024 00:13 Ответить
.....саме за це західні "партнери " + + ху#ло - вдячні вам, квартальним політикам, - що довели до кривавої нестями ..... ....ще трохи - і руSня святкуватиме перемогу .......
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14.11.2024 00:18 Ответить
"В нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її застосуємо" (с)
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14.11.2024 00:21 Ответить
Усе правильно. Зливать, так зливать. Де це ***** буде послом у пiвденнiй америцi?
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14.11.2024 00:43 Ответить
ну і дурень
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14.11.2024 01:15 Ответить
Правильно було би додати.: «..але нас до цього ************».
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14.11.2024 03:11 Ответить
Все для фронту! Все для Перемоги! А на додаток до F-16 ще б і ядерне озброєння, ось тоді кацапи добряче й зачухалися. Так, а з проклятої ворожої нам паРашки з її фашистського лігва кремля постійно звучить жахливе виття кривавих злочинців )(уйла про те, що Будапештський меморандум не має для них фашистів окупантів юридично зобов'язуючих положень. Але якщо так то тоді і Україна юридично не зобов'язана виконувати ті положення по меморандуму? І тепер що після тимчасової але окупації російськими фашистами суверенної української землі вкрай назріла необхідність про те, що Україна має залишити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та повернути собі статус Великої Ядерної Держави. ! 100 % юридична можливість вийти з ДНЯЗ тепер існує, адже у тексті закону про приєднання України до ДНЯЗ від 1996 року навіть є пряме посилання на статтю 10 пункт 2, що передбачає механізм виходу з ДНЯЗ при тому, коли будуть порушені найвищі інтереси України, порушення такі як зараз. Але с такою не зовсім проукраїнською владою і ворога не треба !
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14.11.2024 05:14 Ответить
Всі ті договори,міжнародні правила,норми це порожні папірці.Можна завжди підтертися ними якщо вони тобі не вигідні.
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14.11.2024 06:26 Ответить
Він не знає,татіров з дермаком вже доповіли Найвеличнійшому Лідору та феномену ********** і європейської політики, що після зачистки полчищ чеченців....Просто вас там не було тоді там
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14.11.2024 07:56 Ответить
Для загалу людина каже правильні слова. Для всіх саме так і треба казати. А там хто зна?
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14.11.2024 07:57 Ответить
Треба брати приклад з Голди Меєр:
Унас немає ядерної зброї, але якщо потрібно ми її застосуємо!
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14.11.2024 08:45 Ответить
Авжеж, так простіше Україну *уйлу здати
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14.11.2024 09:19 Ответить
Дядя! Ти дурак ?
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14.11.2024 09:51 Ответить
Генерал штабу НАТО сказав: "ми б давно ввели війська в Україну і погнали б росіян, якщо б у Росії не було б ядерної зброї. Але у Росії ядерна зброя є. " Як добре мати ядерну зброю. - тебе всі бояться. Не вірю у допомогу США, не вірю у допомогу НАТО, ООН. Вірю тільки у ядерну зброю.
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14.11.2024 09:59 Ответить
 
 