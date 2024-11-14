Украина не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие, - спикер МИД Тихий

Украина не имеет никаких намерений создавать ядерное оружие. Она и далее будет выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом в соцсети Х заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина придерживается ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия, - ред.) мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие", - заявил спикер.

Тихий отметил, что Украина тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии и полностью открыта для мониторинга МАГАТЭ, что "исключает использование ядерных материалов в военных целях".

Напомним, что накануне издание Times написало, что Украина за несколько месяцев способна разработать элементарную ядерную бомбу в случае остановки военной помощи со стороны США.

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