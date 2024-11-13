Украина способна разработать собственную ядерную бомбу за несколько месяцев, если США прекратят военную помощь, - Times
Украина за несколько месяцев способна разработать элементарную ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
Об этом пишет Times, которое ссылается на аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе "Толстяк", сброшенной США на Нагасаки в 1945 году.
"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя", - говорится в документе.
Times отмечает, что Украине, не имея времени на строительство и запуск больших мощностей для обогащения урана в военное время, пришлось бы полагаться на использование плутония, добытого из отработанных топливных стержней, ранее применявшихся в ядерных реакторах на атомных электростанциях.
"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сконцентрированные военные, промышленные или логистические объекты. Точная ядерная мощность была бы непредсказуемой, поскольку в ней использовались бы различные изотопы плутония", - сказал автор доклада Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины, государственного научно-исследовательского центра, который является консультативно-совещательным органом при Офисе президента и Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме этого, западные эксперты считают, что Украине остался менее года до создания собственных баллистических ракет с радиусом действия 1000 км.
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Але є реалії- війна на винищення людей і держави Україна. Пакістан, Ізраїль навіть де дуже запаречують наявність ядерної зброї, але " ізгоями" вони не стають.
А так, да, якщо припинеться реальна вфйсьва допомога США і Європи, лтїишиться тільки одно..
1. хто говорить про ціну - то порахуйте вже завдані збитки Україні через відсутність ЯЗ.
2. Порахуйте вартість утримання мільйонної армії, та виготовлення конвенційної зброї для неї.
3. Хто про "нічого не змінить" - загроза удару по москві змінить все кардинально! І так, один удар навіть такою бомбою знищить москву, а відтак це те саме, що відрубати голову гадюці.
4. Оскільки Україна стала форпостом захисту ЄС від росії - це навіть вигідно Заходу.
5. З курсу фізики я добре пам'ятаю, що критична маса чистого урану-235 становить 50 кг. Радіус такої кулі всього 9 см, адже уран - найважчий у природі елемент. Критична маса залежить від розмірів та форми найактивнішого середовища (наприклад, з використанням берилієвих відбивачів вдалося зменшити критичну масу до 250 г).