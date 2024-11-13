РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
11 321 204

Украина способна разработать собственную ядерную бомбу за несколько месяцев, если США прекратят военную помощь, - Times

Україна може зробити власну елементарну ядерну бомбу

Украина за несколько месяцев способна разработать элементарную ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Об этом пишет Times, которое ссылается на аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе "Толстяк", сброшенной США на Нагасаки в 1945 году.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя", - говорится в документе.

Также смотрите: Байден провел встречу с Трампом в Белом доме. ФОТОрепортаж

Times отмечает, что Украине, не имея времени на строительство и запуск больших мощностей для обогащения урана в военное время, пришлось бы полагаться на использование плутония, добытого из отработанных топливных стержней, ранее применявшихся в ядерных реакторах на атомных электростанциях.

"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сконцентрированные военные, промышленные или логистические объекты. Точная ядерная мощность была бы непредсказуемой, поскольку в ней использовались бы различные изотопы плутония", - сказал автор доклада Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины, государственного научно-исследовательского центра, который является консультативно-совещательным органом при Офисе президента и Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме этого, западные эксперты считают, что Украине остался менее года до создания собственных баллистических ракет с радиусом действия 1000 км.

Читайте: Пентагон о "мирном плане" Трампа создать буферную зону в Украине: "Не будем спекулировать"

США (26598) ядерное оружие (1333) Трамп Дональд (5187)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Ми на перетині торгових шляхів тож казки про кндр не працюють. Не лякай свою дупу пісюном 😁
показать весь комментарий
13.11.2024 20:28
+16
" ізгоєм" Україна стала б тоді,коли у світі продовжувалося квіткування рожевими слоненятами.
Але є реалії- війна на винищення людей і держави Україна. Пакістан, Ізраїль навіть де дуже запаречують наявність ядерної зброї, але " ізгоями" вони не стають.
А так, да, якщо припинеться реальна вфйсьва допомога США і Європи, лтїишиться тільки одно..
показать весь комментарий
13.11.2024 20:32
+11
ЯЗ дуже вагомий аргумент!
1. хто говорить про ціну - то порахуйте вже завдані збитки Україні через відсутність ЯЗ.
2. Порахуйте вартість утримання мільйонної армії, та виготовлення конвенційної зброї для неї.
3. Хто про "нічого не змінить" - загроза удару по москві змінить все кардинально! І так, один удар навіть такою бомбою знищить москву, а відтак це те саме, що відрубати голову гадюці.
4. Оскільки Україна стала форпостом захисту ЄС від росії - це навіть вигідно Заходу.
5. З курсу фізики я добре пам'ятаю, що критична маса чистого урану-235 становить 50 кг. Радіус такої кулі всього 9 см, адже уран - найважчий у природі елемент. Критична маса залежить від розмірів та форми найактивнішого середовища (наприклад, з використанням берилієвих відбивачів вдалося зменшити критичну масу до 250 г).
показать весь комментарий
13.11.2024 21:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
за такий короткий час це неможливо. Як можна писати таку х уйню
показать весь комментарий
14.11.2024 00:00 Ответить
и потом что? Может лучше разработать свои Томагавки, что б херачить кацапа еще в местах дислокации?
показать весь комментарий
14.11.2024 00:52 Ответить
В світі де наявність в окремій країні ЯЗ-це альфа і омега, час перестати валяти шольца та доступно пояснити так званим партнерам,що продовження геноциду українського народу кацапами закінчиться погано для всіх.
показать весь комментарий
14.11.2024 01:26 Ответить
Так до цього все і йде В нас просто не буде іншого вибору з такою зрадницькою політикою,яку веде США.Всі ресурси мають бути направлені на створення ядерних ракет.Краще вже бути трохи голодними як корейці,але з ядерними ракетами,ніж знову жити в рашонацистському гулазі
показать весь комментарий
14.11.2024 03:20 Ответить
Страница 3 из 3
 
 