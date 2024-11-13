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Новини Допомога Україні
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Україна здатна розробити власну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинять військову допомогу, - Times

Україна може зробити власну елементарну ядерну бомбу

Україна за декілька місяців здатна розробити елементарну ядерну бомбу у разі припинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів. 

Про це пише Times, яке посилається на аналітичну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої США на Нагасакі в 1945 році.

"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому", - йдеться в документі.

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Times зазначає, що Україні, не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей для збагачення урану у воєнний час, довелося б покладатися на використання плутонію, видобутого з відпрацьованих паливних стрижнів, що раніше застосовували у ядерних реакторах на атомних електростанціях.

"Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти. Точна ядерна потужність була б непередбачуваною, оскільки в ній використовувалися б різні ізотопи плутонію", - сказав автор доповіді Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України, державного науково-дослідного центру, який є консультативно-дорадчим органом при Офісі президента і Раді національної безпеки й оборони України.

Окрім цього, західні експерти вважають, що Україні залишився менш як рік до створення власних балістичних ракет з радіусом дії 1000 км.

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Автор: 

США (22614) ядерна зброя (1148) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+17
Ми на перетині торгових шляхів тож казки про кндр не працюють. Не лякай свою дупу пісюном 😁
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13.11.2024 20:28
+16
" ізгоєм" Україна стала б тоді,коли у світі продовжувалося квіткування рожевими слоненятами.
Але є реалії- війна на винищення людей і держави Україна. Пакістан, Ізраїль навіть де дуже запаречують наявність ядерної зброї, але " ізгоями" вони не стають.
А так, да, якщо припинеться реальна вфйсьва допомога США і Європи, лтїишиться тільки одно..
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13.11.2024 20:32
+11
ЯЗ дуже вагомий аргумент!
1. хто говорить про ціну - то порахуйте вже завдані збитки Україні через відсутність ЯЗ.
2. Порахуйте вартість утримання мільйонної армії, та виготовлення конвенційної зброї для неї.
3. Хто про "нічого не змінить" - загроза удару по москві змінить все кардинально! І так, один удар навіть такою бомбою знищить москву, а відтак це те саме, що відрубати голову гадюці.
4. Оскільки Україна стала форпостом захисту ЄС від росії - це навіть вигідно Заходу.
5. З курсу фізики я добре пам'ятаю, що критична маса чистого урану-235 становить 50 кг. Радіус такої кулі всього 9 см, адже уран - найважчий у природі елемент. Критична маса залежить від розмірів та форми найактивнішого середовища (наприклад, з використанням берилієвих відбивачів вдалося зменшити критичну масу до 250 г).
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13.11.2024 21:10
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за такий короткий час це неможливо. Як можна писати таку х уйню
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14.11.2024 00:00 Відповісти
и потом что? Может лучше разработать свои Томагавки, что б херачить кацапа еще в местах дислокации?
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14.11.2024 00:52 Відповісти
В світі де наявність в окремій країні ЯЗ-це альфа і омега, час перестати валяти шольца та доступно пояснити так званим партнерам,що продовження геноциду українського народу кацапами закінчиться погано для всіх.
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14.11.2024 01:26 Відповісти
Так до цього все і йде В нас просто не буде іншого вибору з такою зрадницькою політикою,яку веде США.Всі ресурси мають бути направлені на створення ядерних ракет.Краще вже бути трохи голодними як корейці,але з ядерними ракетами,ніж знову жити в рашонацистському гулазі
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14.11.2024 03:20 Відповісти
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