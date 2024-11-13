Україна здатна розробити власну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинять військову допомогу, - Times

Україна за декілька місяців здатна розробити елементарну ядерну бомбу у разі припинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

Про це пише Times, яке посилається на аналітичну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої США на Нагасакі в 1945 році.

"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому", - йдеться в документі.

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Times зазначає, що Україні, не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей для збагачення урану у воєнний час, довелося б покладатися на використання плутонію, видобутого з відпрацьованих паливних стрижнів, що раніше застосовували у ядерних реакторах на атомних електростанціях.

"Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти. Точна ядерна потужність була б непередбачуваною, оскільки в ній використовувалися б різні ізотопи плутонію", - сказав автор доповіді Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України, державного науково-дослідного центру, який є консультативно-дорадчим органом при Офісі президента і Раді національної безпеки й оборони України.

Окрім цього, західні експерти вважають, що Україні залишився менш як рік до створення власних балістичних ракет з радіусом дії 1000 км.

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