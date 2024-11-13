Україна здатна розробити власну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинять військову допомогу, - Times
Україна за декілька місяців здатна розробити елементарну ядерну бомбу у разі припинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів.
Про це пише Times, яке посилається на аналітичну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої США на Нагасакі в 1945 році.
"Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому", - йдеться в документі.
Times зазначає, що Україні, не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей для збагачення урану у воєнний час, довелося б покладатися на використання плутонію, видобутого з відпрацьованих паливних стрижнів, що раніше застосовували у ядерних реакторах на атомних електростанціях.
"Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти. Точна ядерна потужність була б непередбачуваною, оскільки в ній використовувалися б різні ізотопи плутонію", - сказав автор доповіді Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України, державного науково-дослідного центру, який є консультативно-дорадчим органом при Офісі президента і Раді національної безпеки й оборони України.
Окрім цього, західні експерти вважають, що Україні залишився менш як рік до створення власних балістичних ракет з радіусом дії 1000 км.
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Але є реалії- війна на винищення людей і держави Україна. Пакістан, Ізраїль навіть де дуже запаречують наявність ядерної зброї, але " ізгоями" вони не стають.
А так, да, якщо припинеться реальна вфйсьва допомога США і Європи, лтїишиться тільки одно..
1. хто говорить про ціну - то порахуйте вже завдані збитки Україні через відсутність ЯЗ.
2. Порахуйте вартість утримання мільйонної армії, та виготовлення конвенційної зброї для неї.
3. Хто про "нічого не змінить" - загроза удару по москві змінить все кардинально! І так, один удар навіть такою бомбою знищить москву, а відтак це те саме, що відрубати голову гадюці.
4. Оскільки Україна стала форпостом захисту ЄС від росії - це навіть вигідно Заходу.
5. З курсу фізики я добре пам'ятаю, що критична маса чистого урану-235 становить 50 кг. Радіус такої кулі всього 9 см, адже уран - найважчий у природі елемент. Критична маса залежить від розмірів та форми найактивнішого середовища (наприклад, з використанням берилієвих відбивачів вдалося зменшити критичну масу до 250 г).