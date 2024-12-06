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Завдяки угоді між SpaceX та Пентагоном Україна отримає доступ до супутникової мережі Starshield, - Bloomberg

ЗСУ отримають доступ до Starshield

Компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном, яка розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Контракт передбачає підключення вже наявних 2500 терміналів Starlink в Україні  до системи Starshield. Вона забезпечує більш захищений і важкий для перехоплення сигнал. Це підключення здійснюється на додаток до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

За інформацією Управління комерційних супутників Космічного командування, загалом за цими двома контрактами працюватиме 3000 терміналів, а послуги планується надавати до 2025 року.

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Зазначається, що контракт був укладений ще в серпні, коли потенційний кандидат у президенти Дональд Трамп тільки розпочинав свою кампанію, а президент Джо Байден наполягав на збільшенні американської військової допомоги Україні. Байден прагнув зміцнити позиції України у переговорах, щоб запобігти можливому тиску з боку Трампа на президента Володимира Зеленського для завершення війни, йдеться у матеріалі.

Попри те, що точна вартість нового контракту не розголошується, попередня угода на 500 терміналів з Європейським командуванням Збройних сил США склала близько 40 млн доларів.

Bloomberg додає, що новий контракт став частиною програми Космічних сил "Розширена низька навколоземна орбіта", яка передбачає забезпечення послуг зв'язку супутників на різних орбітах.

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Що відомо про супутникову мережу Starshield?

Як пише портал "Мілітарний", Starshield – військова версія супутників Starlink компанії SpaceX з покращеним шифруванням та низкою інших функцій безпеки.

Це угруповання належить американському уряду і, відповідно, його послугами можуть скористатися лише ті відомства, яким уряд надасть доступ. Але при цьому за забезпечення працездатності мережі все одно відповідає SpaceX.

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Автор: 

Пентагон (1421) США (22769) Starlink (264)


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Топ коментарі
+3
Це щоб потім не звинувачували Маска

Якщо правда, що писали
уряд заключив угоду, що для використання в цивільних справах
він надав безкоштовно старлінки
потім через порушення угоди, частина старлінків була відключена

можна ж було заключити угоду, що для військових справ також дозволяеться використовувати
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07.12.2024 03:39
+1
З Маском я би на це не дуже сподівався особливо коли буде пит хексет головою пентагону
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06.12.2024 23:27
+1
Буде Десантіс що навіть краще.
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06.12.2024 23:36
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щя чебурнэт напрягся…
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06.12.2024 23:25 Відповісти
А як рашисти отримують?
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06.12.2024 23:26 Відповісти
З Маском я би на це не дуже сподівався особливо коли буде пит хексет головою пентагону
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06.12.2024 23:27 Відповісти
Буде Десантіс що навіть краще.
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06.12.2024 23:36 Відповісти
послуги планується надавати до 2025 року.....
Це щось, на кшталт пробника від Avon? Понюхав раз, і щасливий.
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06.12.2024 23:37 Відповісти
Це угруповання належить американському уряду і, відповідно, його послугами можуть скористатися лише ті відомства, яким уряд надасть доступ. Але при цьому за забезпечення працездатності мережі все одно відповідає SpaceX. Джерело: https://censor.net/ua/n3523876

На орбіту ж SpaceX їх виводить.
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07.12.2024 00:02 Відповісти
А що там зі "супутником Притули" за 300 млн. гривень по курсу 2022 року? Бгггггг
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07.12.2024 00:35 Відповісти
Не 300 мільйонів,а майже мільярд гривень.30 мільйонів доларів.
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07.12.2024 02:30 Відповісти
Хомутинник в курсі! Він же й розробляв та виконував схеми по "лаундрі" бабла. Теща ж в обох одна! 3.14дараси
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07.12.2024 09:00 Відповісти
і кацапам дасте доступ? старлінк же теж їм якось дали.
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07.12.2024 00:56 Відповісти
Для нас Старлінки на декілька порядків важливіші. Так як у нас нема супутників розвідки і зв'язку, немає літаків розвідників і літаючих штабів керування військами. Ніфіга немає.
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07.12.2024 03:00 Відповісти
Знову Маск та компанія...
Дивно що інші країни нічого не пропонують
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07.12.2024 02:17 Відповісти
Так в них немає такого.Крім Маска ніхто це не запропонує.Він створив передові компанії.
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07.12.2024 02:32 Відповісти
Це щоб потім не звинувачували Маска

Якщо правда, що писали
уряд заключив угоду, що для використання в цивільних справах
він надав безкоштовно старлінки
потім через порушення угоди, частина старлінків була відключена

можна ж було заключити угоду, що для військових справ також дозволяеться використовувати
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07.12.2024 03:39 Відповісти
Ручна стрибающа абізяна трампа вирубить нам Старлінки у самий вирішальний момент, як вирубив у Криму. Любитель ***** та його режиму на кремль теж попрацює, для нього грощі лаптями не смердять.
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07.12.2024 07:51 Відповісти
 
 