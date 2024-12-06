Завдяки угоді між SpaceX та Пентагоном Україна отримає доступ до супутникової мережі Starshield, - Bloomberg

Компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном, яка розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Контракт передбачає підключення вже наявних 2500 терміналів Starlink в Україні до системи Starshield. Вона забезпечує більш захищений і важкий для перехоплення сигнал. Це підключення здійснюється на додаток до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

За інформацією Управління комерційних супутників Космічного командування, загалом за цими двома контрактами працюватиме 3000 терміналів, а послуги планується надавати до 2025 року.

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Зазначається, що контракт був укладений ще в серпні, коли потенційний кандидат у президенти Дональд Трамп тільки розпочинав свою кампанію, а президент Джо Байден наполягав на збільшенні американської військової допомоги Україні. Байден прагнув зміцнити позиції України у переговорах, щоб запобігти можливому тиску з боку Трампа на президента Володимира Зеленського для завершення війни, йдеться у матеріалі.

Попри те, що точна вартість нового контракту не розголошується, попередня угода на 500 терміналів з Європейським командуванням Збройних сил США склала близько 40 млн доларів.

Bloomberg додає, що новий контракт став частиною програми Космічних сил "Розширена низька навколоземна орбіта", яка передбачає забезпечення послуг зв'язку супутників на різних орбітах.

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Що відомо про супутникову мережу Starshield?

Як пише портал "Мілітарний", Starshield – військова версія супутників Starlink компанії SpaceX з покращеним шифруванням та низкою інших функцій безпеки.

Це угруповання належить американському уряду і, відповідно, його послугами можуть скористатися лише ті відомства, яким уряд надасть доступ. Але при цьому за забезпечення працездатності мережі все одно відповідає SpaceX.

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