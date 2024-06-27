SpaceX співпрацює з Пентагоном, щоб зупинити використання армією РФ терміналів Starlink в Україні

Компанія SpaceX вживає зусиль, які спрямовані на стримування російського використання терміналів Starlink на фронті.

Про це заявила заступниця міністра оборони США Аманда Дорі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, SpaceX активно співпрацює з американськими військовими, щоб зупинити незаконне використання Росією терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Як зазначила Дорі, приблизно один із сотні терміналів Starlink в Україні "був нелегітимним", а обслуговування було скорочено до "кількох сотень несхвалених терміналів".

Заступниця міністра оборони США також зазначила, що російські війська "пристосуються і будуть наполегливо намагатися отримати їхній незаконний доступ".

"SpaceX укладає контракт на 40,5 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні до 30 листопада, щоб надавати послуги Starlink, але це "лише невелика частка десятків тисяч терміналів, подарованих іншими країнами, і тих, які придбали громадяни України через законні канали". – уточнила Дорі.

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