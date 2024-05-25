Маск: SpaceX протидіє спробам РФ заглушити Starlink

Компанія SpaceX намагається протидіяти намаганням Росії заглушити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Про це у соцмережі Х написав гендиректор компанії Ілон Маск, передає Цензор.НЕТ.

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння (Starlink. - Ред.). Це складна проблема", - повідомив Маск.

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За його словами, росіянам вдалося "вимкнути" всі системи зв’язку, крім Starlink.

Нагадаємо, у бійців ЗСУ вийшли з ладу термінали Starlink у день наступу військ РФ на Харківщину. Згодом стало відомо, що росіяни під час наступу на Харківщині посилили втручання у роботу Starlink, що призвело до перебоїв у зв’язку серед українських військових.