Маск: SpaceX протидіє спробам РФ заглушити Starlink
Компанія SpaceX намагається протидіяти намаганням Росії заглушити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.
Про це у соцмережі Х написав гендиректор компанії Ілон Маск, передає Цензор.НЕТ.
"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння (Starlink. - Ред.). Це складна проблема", - повідомив Маск.
За його словами, росіянам вдалося "вимкнути" всі системи зв’язку, крім Starlink.
Нагадаємо, у бійців ЗСУ вийшли з ладу термінали Starlink у день наступу військ РФ на Харківщину. Згодом стало відомо, що росіяни під час наступу на Харківщині посилили втручання у роботу Starlink, що призвело до перебоїв у зв’язку серед українських військових.
Топ коментарі
+9 Olga A #374484
показати весь коментар25.05.2024 20:37
+9 Victor Litarchuk
показати весь коментар25.05.2024 20:38
+7 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар25.05.2024 20:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Старлинк це незахіщина система для мирного часу.
Вона не пристосована для бойових дій.
Щось виходить?
так и маск терпел терпел ..и взял у *****
https://www.youtube.com/watch?v=wicu_cR3WHk
Чи може найбагатша людина в світі вирішити ці питання?
Якщо міркувати з погляду творіння, то змінювати щось для руйнування іншого не може мотивувати амбіції такої людини.
Чи може це бути впливом ворога, через дружину? Може. Хіба такий спосіб вербування не з бородою? Хоча мати приміряє вишиванки..
Одне точно є таким - що з маском що з пентагон в нас дуже прохолодна співпраця.
А жалітись на якість інтернет не маючи жодного свого супутника це взагалі образа технологічним країнам.
Думаю вашу філософію винахідники не розділили. Бо в цьому випадку, є люди які рухать прогрес, а є які їм користуються і ще сваряться на щось.
Ось були студенти що запропонували для німих перчатки що від жестів генерують в озвучування. І де це?
Чи розробники малих підводних човнів для невеликої кількості десанту що всіх на виставці з ніг на голови поставили?
Навіть школярка, яка запропонувала в ранці добавляти гелій для зменшення ваги. Теж зникла?
Чи фарба на контейнері яка при нанесені захищає від випромінювання при транспортуванні токсичних речовин?
Тут більше уваги було в тому, що це було запропоновано як вирішення проблем з якими дитині доводиться не миритись. Це най рушійна сила.
Як те що за допомоги сонця змусили знизити температуру нагріву водошляхів в пустелі за рахунок конструкції півмісяця. В нижній частині якої розміщена труба.
Гаугланд заявила, що російські спецслужби використовували неросійських громадян для проведення диверсій у Польщі, Німеччині та Великій Британії.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив 20 травня, що польська влада нещодавно заарештувала і пред'явила обвинувачення дев'ятьом підозрюваним в участі в диверсіях у Польщі за дорученням російських спецслужб. 21 травня він попередив, що також рф планує незаконно переправити тисячі мігрантів з Африки до країн ЄС і що понад 90% нещодавно затриманих у Польщі нелегалів мають у паспортах візи рф