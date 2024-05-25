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Маск: SpaceX протидіє спробам РФ заглушити Starlink

Гендиректор SpaceX Ілон Маск

Компанія SpaceX намагається протидіяти намаганням Росії заглушити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Про це у соцмережі Х написав гендиректор компанії Ілон Маск, передає Цензор.НЕТ.

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння (Starlink. - Ред.). Це складна проблема", - повідомив Маск.

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За його словами, росіянам вдалося "вимкнути" всі системи зв’язку, крім Starlink.

Гендиректор SpaceX Ілон Маск про втручання росіян у Starlink.

Нагадаємо, у бійців ЗСУ вийшли з ладу термінали Starlink у день наступу військ РФ на Харківщину. Згодом стало відомо, що росіяни під час наступу на Харківщині посилили втручання у роботу Starlink, що призвело до перебоїв у зв’язку серед українських військових.

Автор: 

зв’язок (393) Маск Ілон (643) Starlink (264)


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Топ коментарі
+9
Зв'язку нема, окопiв нема, а зешобла судить наших Героiв!!!
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25.05.2024 20:37
+9
Як вказує Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в Росії. Зокрема, в оголошеннях пропонуються пристрої, нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.
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25.05.2024 20:38
+7
Ще один наркоман..
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25.05.2024 20:30
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Ще один наркоман..
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25.05.2024 20:30 Відповісти
Брехун, барига та клоун.

Старлинк це незахіщина система для мирного часу.
Вона не пристосована для бойових дій.
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25.05.2024 20:42 Відповісти
Так, але на поточний момент вона найбільш захищена, ніж те що було створено спеціально для військових
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25.05.2024 23:43 Відповісти
SpaceX протидіє спробам РФ заглушити Starlink

Щось виходить?
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25.05.2024 20:30 Відповісти
Комерційні супутники дуже вразливі, ніхто не думав що терористи будуть глушити сигнал. Ой, вибачаюсь, не терористи.
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25.05.2024 20:36 Відповісти
Ви праві, глушать не терористи, а партнери по багаторічному взаємовигідному науково - технічному співробітництву в аерокосмічній галузі.
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25.05.2024 20:57 Відповісти
Та да. Кілька тижнів тому НАСА відправила кацапських космонавтів на МКС...
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25.05.2024 21:13 Відповісти
Зв'язку нема, окопiв нема, а зешобла судить наших Героiв!!!
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25.05.2024 20:37 Відповісти
А що він так бідкується. Вова ж друган закадичний. Б"є значить любить.
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25.05.2024 20:37 Відповісти
Як вказує Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в Росії. Зокрема, в оголошеннях пропонуються пристрої, нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.
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25.05.2024 20:38 Відповісти
А чому кацапам не вирубили зв'язок? Та і *глонас* пора.
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25.05.2024 20:40 Відповісти
Ага как алкаш который проходит мимо самого длинного отдела в супермаркете...и говорит сила воли у меня есть...и это надо отметить..вернулся и взял....
так и маск терпел терпел ..и взял у *****
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25.05.2024 20:52 Відповісти
Старлинк у ВСУ глушат. А орки покупают и используют без проблем. Еще и с поддержкой. Это называется "санкции".
https://www.youtube.com/watch?v=wicu_cR3WHk
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25.05.2024 20:55 Відповісти
Маск нехай готується. Всі його супутники будуть знищені кацапськими вкс. Вони все запустять у космос, навіть КАБи , щоб Маска розорити.
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25.05.2024 21:51 Відповісти
Все вирішує еволюція.
Чи може найбагатша людина в світі вирішити ці питання?
Якщо міркувати з погляду творіння, то змінювати щось для руйнування іншого не може мотивувати амбіції такої людини.
Чи може це бути впливом ворога, через дружину? Може. Хіба такий спосіб вербування не з бородою? Хоча мати приміряє вишиванки..
Одне точно є таким - що з маском що з пентагон в нас дуже прохолодна співпраця.
А жалітись на якість інтернет не маючи жодного свого супутника це взагалі образа технологічним країнам.
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25.05.2024 21:58 Відповісти
Багатий це той, хто не ділиться з бідними, по суті це це жлоб. Багатий зазвичай це рабовласник. Бути рабовласником і рабом це зло. Отже для добробуту кожен повинен бути незалежним і жити незалежно від інших, не бути рабом і рабовласником.
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25.05.2024 22:22 Відповісти
Ви про можливість яку дають супутники? Чи залежність від малої кількості людей, які впливають на розвиток чи занепад?
Думаю вашу філософію винахідники не розділили. Бо в цьому випадку, є люди які рухать прогрес, а є які їм користуються і ще сваряться на щось.
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25.05.2024 23:13 Відповісти
Я вдома роблю собі сам речі електричні і не тільки яких, не існує в природі. Аліекспрес вам в допомогу. Я теж винахідник.
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25.05.2024 23:22 Відповісти
Всі речі, які сьогодні є могли бути вже давно, візьміть так званий закон Ома. Цей закон був вже від створення світу. Всі закони фізики і буття керуються одним вищим законом. На землі нічого не може бути створено, що виходить за межі цього найвищого закону, який керує всіма.
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25.05.2024 23:27 Відповісти
Безперечно наші люди талановиті, але більшість мігрує з патентами. Бо немає фінансування належного.
Ось були студенти що запропонували для німих перчатки що від жестів генерують в озвучування. І де це?
Чи розробники малих підводних човнів для невеликої кількості десанту що всіх на виставці з ніг на голови поставили?
Навіть школярка, яка запропонувала в ранці добавляти гелій для зменшення ваги. Теж зникла?
Чи фарба на контейнері яка при нанесені захищає від випромінювання при транспортуванні токсичних речовин?
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25.05.2024 23:42 Відповісти
"Навіть школярка, яка запропонувала в ранці добавляти гелій для зменшення ваги. Теж зникла?" - ви фізику і хімію в школі вивчали , якби вивчали то знали би шо ця ідея трішечки дурнувата ( шоб підняти 1 кг маси гелій має мати обєм при атмосферному тиску в 1 куб - такшо в ранець не тіко гелій тре додавати ай кулю для нього а пару десятків повітряних кульок ).
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26.05.2024 03:28 Відповісти
Все починається з ідеї. Долучався до обласних змагань з фізики в шкільні годи.
Тут більше уваги було в тому, що це було запропоновано як вирішення проблем з якими дитині доводиться не миритись. Це най рушійна сила.
Як те що за допомоги сонця змусили знизити температуру нагріву водошляхів в пустелі за рахунок конструкції півмісяця. В нижній частині якої розміщена труба.
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26.05.2024 07:57 Відповісти
Нічого ви не робите - ви просто збираєте детальки які виробили люди з використанням знань які дізналися інші люди , а дійсно те чого ше не було роблять люди - але їх мало ( ну а ше є правило - хто перший встав того і капці тобто якесь ідея може одночасно прийти в голову різним людям, але хтось встигає першим взяти патент до прикладу такшо капці формально дістаються йому ).
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26.05.2024 03:23 Відповісти
Смартфон так і був був зроблений з детальок, які зробили інші. Але це вже нова річ, якої не було.
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26.05.2024 18:41 Відповісти
Гаразд про творців смартфону зрозуміло ( і то не все - фантасти такі людиська шо гаперед придумують такоє шо зявляється тіко коли детальки потрібні зявляться , такшо смартфон просто доведена в металі задумка якогось фантаста - і це здається був творець Стар Треку з його комунікаторами ). А ось шо ви такого створюєте нового чого не було раніше ( звісно з використанням детальок які ви ніколи і не зробете - ну там чіпи до прикладу)?
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26.05.2024 19:45 Відповісти
Я лише початківець, це просто моє нове хоббі. Скажем так, роблю речі, яких немає в магазині. Освітлення автоматичне, автономне живлення та інше.
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26.05.2024 22:09 Відповісти
Все це є - просто шукати краще тре . До речі те шо ви робите нагадує те шо люди робили в совку - люди робили ті речі в дома шо в нормальних країнах можна було спокійно купити в магазинах ( бо гребана совкова планова економіка не могла випускати потрібні речі - а бо випускала в мізерній кількості ).
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26.05.2024 22:38 Відповісти
Не знаю де є таке, я користуюсь аліекспресом, купляю комплуктуючі із того складаю те що захочу і придумаю. в нас все з звідти, з Китаю, але в 3-5 раз дорожче. В мне на Алі система знижок, я там за копійки купляю. Наприклад зробив акумуляторну крону на 800mah, обійшлись комплектуючі в 2 долари. В нас готова така крона коштує 350- 400грн. + доставка.
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27.05.2024 02:02 Відповісти
Але в Україні тоді випускались ракети, літаки, авіадвигуни, техніка, телевізори, а зараз ГМО соя і зерно.
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27.05.2024 13:56 Відповісти
Коли на Заході шоб випустити один телевізор витрачали умовно 100 кВт енергії і 1кг сталі то в совку - то в совку витрачали 300 кВт енергії і три кг сталі ( при тому якість совкових виробів бажали бажати кращого ). Так шо ваш приклад ні про що - крім того все те шо в совку ніби було добре перекривається вбивством до 200 лямів людей ( це і вбивства і смерті в совку і в інших країнах куди совок пхав свої закривавленні обрубки в період 1922 - 1991 ).
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27.05.2024 16:04 Відповісти
тому речі, що робили в совку є високої якості і служать багатьом людям до сьогодні.
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27.05.2024 16:22 Відповісти
Ну так ну так - батарейки які починали текти в той самий день коли їх починав використовувати , якшо з партії виробів в кількості 10000 одиниць одиниць 100 виявилися якісними то це поганий результат - зовсім поганий ( має бути навпаки з 10000 одиниць 9900 якісні і тіко 100 брак ). І деякі товари "якісні" то є вкраденими на Заході вироби виробництво яких налагодили в совку - але так як культура виробництва і недостаток якісних комплектуючих і матеріалів приводили до того шо ті копії все одно були неякісні . До речі совколюбе ви наш - коли ваші родичі получили паспорти в совку ( не повірю шо в вас ніту ні одного родича який за часів совка жив би в селі )?
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27.05.2024 16:53 Відповісти
Я не є ні совколюбом ні євролюбом, ні русолюбом. Є говорю тільки про якість виробів. Не раз чув як майстри хвалять якість "совєтскіх" інструментів в порівнянні з ******** низькоякісним Китаєм.
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27.05.2024 17:03 Відповісти
Уря совок переміг по якості китайський шлак - уря товаріщі вперед в комуноцкоє будущеє , правда совок навіть не наблизився по якості до німецьких японських шведських і далі по списку виробників .
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27.05.2024 17:20 Відповісти
Технологічний розвиток безумних і безбожних людей приведе їх до загибелі, це теж я не сам стверджую а грунтуюсь на основі законів буття вселенної.
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25.05.2024 23:30 Відповісти
Комерційна залежність. Це все, що заважає змінювати світ на краще.
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25.05.2024 23:48 Відповісти
Шо спілкувалися з іншопланетянами і вони вам розказали історії інших іншопланетян шо загинули так як ви описали ?
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26.05.2024 03:31 Відповісти
Почніть з того шо ви відключете в себе тирнет - а якшо захочеться знов внього вернутися то ви своїми власними руками створите все необхідне для того шоб в нього зайти ( цікаво буде подивитися як ви будете чіпи виготовляти ).
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26.05.2024 03:39 Відповісти
Краще щоб в лукавих людей, які прагнуть влади над іншими не було інтернету взагалі, бо вони з нього неодмінно створять онлайн концтабір. Що ми вже бачимо сьогодні, людям вже наносять штрихкоди.
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26.05.2024 18:37 Відповісти
Я собі так ясно представив картину як якийсь аккадо-шумерець каже шось подібне десь так 4000 років тому - "Шоб взагалі ніколи клинопису у того Саргона а то через клинопис його нащадки нам протосовок побудують ". Проблема в якихось речах - проблема як їх використовують ( писемність як врятувала лярди людей - так і вбила ті ж лярди ).
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26.05.2024 19:52 Відповісти
От для чого цаккапи віправили своє відро з гайками на орбіту.
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25.05.2024 22:18 Відповісти
Станом на 15 серпня 2022 року Starlink Маска запустила загалом 3 055 малих супутників LEO (Low Earth Orbit), які дуже важко збити.
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25.05.2024 23:44 Відповісти
Ще більш вражаючим є те, що FCC нещодавно надала SpaceX дозвіл на запуск у космос до 30 000 додаткових супутників Starlink.
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26.05.2024 00:55 Відповісти
Після запуску ракета-носій Falcon 9 розгортає партію з 60 супутників Starlink (вагою всього 250 кілограмів кожен) на початкову «орбіту стоянки» на висоті близько 440 кілометрів над Землею. Звідти окремі супутники розгортають свої сонячні панелі і повільно починають розповсюджуватися по всій планеті.
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26.05.2024 03:14 Відповісти
"Служба безпеки поліції Норвегії (PST) і Норвезька розвідувальна служба (NIS) попередили 22 травня про збільшену загрозу російських диверсій проти норвезьких постачальників зброї та інших норвезьких організацій, що беруть участь у постачанні військової техніки в Україну. Голова контррозвідки PST Інгер Гаугланд заявила, що PST попередила норвезьких постачальників зброї про необхідність бути в стані підвищеної готовності і раніше попереджала, що російські суб'єкти планують диверсії в західній Норвегії, де розташовані норвезькі військово-морські бази і нафтогазова інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Гаугланд заявила, що російські спецслужби використовували неросійських громадян для проведення диверсій у Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив 20 травня, що польська влада нещодавно заарештувала і пред'явила обвинувачення дев'ятьом підозрюваним в участі в диверсіях у Польщі за дорученням російських спецслужб. 21 травня він попередив, що також рф планує незаконно переправити тисячі мігрантів з Африки до країн ЄС і що понад 90% нещодавно затриманих у Польщі нелегалів мають у паспортах візи рф
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26.05.2024 07:47 Відповісти
 
 