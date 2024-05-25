Маск: SpaceX противодействует попыткам РФ заглушить Starlink
Компания SpaceX пытается противодействовать попыткам России заглушить спутниковую связь Starlink в Украине.
Об этом в соцсети Х написал гендиректор компании Илон Маск, передает Цензор.НЕТ.
"SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения (Starlink. - Ред.). Это сложная проблема", - сообщил Маск.
По его словам, россиянам удалось "выключить" все системы связи, кроме Starlink.
Напомним, у бойцов ВСУ вышли из строя терминалы Starlink в день наступления войск РФ на Харьковщину. Впоследствии стало известно, что россияне во время наступления на Харьковщине усилили вмешательство в работу Starlink, что привело к перебоям в связи среди украинских военных.
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Старлинк це незахіщина система для мирного часу.
Вона не пристосована для бойових дій.
Щось виходить?
так и маск терпел терпел ..и взял у *****
https://www.youtube.com/watch?v=wicu_cR3WHk
Чи може найбагатша людина в світі вирішити ці питання?
Якщо міркувати з погляду творіння, то змінювати щось для руйнування іншого не може мотивувати амбіції такої людини.
Чи може це бути впливом ворога, через дружину? Може. Хіба такий спосіб вербування не з бородою? Хоча мати приміряє вишиванки..
Одне точно є таким - що з маском що з пентагон в нас дуже прохолодна співпраця.
А жалітись на якість інтернет не маючи жодного свого супутника це взагалі образа технологічним країнам.
Думаю вашу філософію винахідники не розділили. Бо в цьому випадку, є люди які рухать прогрес, а є які їм користуються і ще сваряться на щось.
Ось були студенти що запропонували для німих перчатки що від жестів генерують в озвучування. І де це?
Чи розробники малих підводних човнів для невеликої кількості десанту що всіх на виставці з ніг на голови поставили?
Навіть школярка, яка запропонувала в ранці добавляти гелій для зменшення ваги. Теж зникла?
Чи фарба на контейнері яка при нанесені захищає від випромінювання при транспортуванні токсичних речовин?
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