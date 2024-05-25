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Новости Война
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Маск: SpaceX противодействует попыткам РФ заглушить Starlink

Гендиректор SpaceX Ілон Маск

Компания SpaceX пытается противодействовать попыткам России заглушить спутниковую связь Starlink в Украине.

Об этом в соцсети Х написал гендиректор компании Илон Маск, передает Цензор.НЕТ.

"SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения (Starlink. - Ред.). Это сложная проблема", - сообщил Маск.

Читайте также: Маск заявил, что его волнует отсутствие стратегии окончания войны РФ в Украине

По его словам, россиянам удалось "выключить" все системы связи, кроме Starlink.

Гендиректор SpaceX Ілон Маск про втручання росіян у Starlink.

Напомним, у бойцов ВСУ вышли из строя терминалы Starlink в день наступления войск РФ на Харьковщину. Впоследствии стало известно, что россияне во время наступления на Харьковщине усилили вмешательство в работу Starlink, что привело к перебоям в связи среди украинских военных.

Автор: 

связь (322) Маск Илон (223) Starlink (117)


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Топ комментарии
+9
Зв'язку нема, окопiв нема, а зешобла судить наших Героiв!!!
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25.05.2024 20:37
+9
Як вказує Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в Росії. Зокрема, в оголошеннях пропонуються пристрої, нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.
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25.05.2024 20:38
+7
Ще один наркоман..
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25.05.2024 20:30
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Ще один наркоман..
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25.05.2024 20:30 Ответить
Брехун, барига та клоун.

Старлинк це незахіщина система для мирного часу.
Вона не пристосована для бойових дій.
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25.05.2024 20:42 Ответить
Так, але на поточний момент вона найбільш захищена, ніж те що було створено спеціально для військових
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25.05.2024 23:43 Ответить
SpaceX протидіє спробам РФ заглушити Starlink

Щось виходить?
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25.05.2024 20:30 Ответить
Комерційні супутники дуже вразливі, ніхто не думав що терористи будуть глушити сигнал. Ой, вибачаюсь, не терористи.
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25.05.2024 20:36 Ответить
Ви праві, глушать не терористи, а партнери по багаторічному взаємовигідному науково - технічному співробітництву в аерокосмічній галузі.
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25.05.2024 20:57 Ответить
Та да. Кілька тижнів тому НАСА відправила кацапських космонавтів на МКС...
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25.05.2024 21:13 Ответить
Зв'язку нема, окопiв нема, а зешобла судить наших Героiв!!!
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25.05.2024 20:37 Ответить
А що він так бідкується. Вова ж друган закадичний. Б"є значить любить.
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25.05.2024 20:37 Ответить
Як вказує Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в Росії. Зокрема, в оголошеннях пропонуються пристрої, нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.
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25.05.2024 20:38 Ответить
А чому кацапам не вирубили зв'язок? Та і *глонас* пора.
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25.05.2024 20:40 Ответить
Ага как алкаш который проходит мимо самого длинного отдела в супермаркете...и говорит сила воли у меня есть...и это надо отметить..вернулся и взял....
так и маск терпел терпел ..и взял у *****
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25.05.2024 20:52 Ответить
Старлинк у ВСУ глушат. А орки покупают и используют без проблем. Еще и с поддержкой. Это называется "санкции".
https://www.youtube.com/watch?v=wicu_cR3WHk
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25.05.2024 20:55 Ответить
Маск нехай готується. Всі його супутники будуть знищені кацапськими вкс. Вони все запустять у космос, навіть КАБи , щоб Маска розорити.
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25.05.2024 21:51 Ответить
Все вирішує еволюція.
Чи може найбагатша людина в світі вирішити ці питання?
Якщо міркувати з погляду творіння, то змінювати щось для руйнування іншого не може мотивувати амбіції такої людини.
Чи може це бути впливом ворога, через дружину? Може. Хіба такий спосіб вербування не з бородою? Хоча мати приміряє вишиванки..
Одне точно є таким - що з маском що з пентагон в нас дуже прохолодна співпраця.
А жалітись на якість інтернет не маючи жодного свого супутника це взагалі образа технологічним країнам.
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25.05.2024 21:58 Ответить
Багатий це той, хто не ділиться з бідними, по суті це це жлоб. Багатий зазвичай це рабовласник. Бути рабовласником і рабом це зло. Отже для добробуту кожен повинен бути незалежним і жити незалежно від інших, не бути рабом і рабовласником.
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25.05.2024 22:22 Ответить
Ви про можливість яку дають супутники? Чи залежність від малої кількості людей, які впливають на розвиток чи занепад?
Думаю вашу філософію винахідники не розділили. Бо в цьому випадку, є люди які рухать прогрес, а є які їм користуються і ще сваряться на щось.
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25.05.2024 23:13 Ответить
Я вдома роблю собі сам речі електричні і не тільки яких, не існує в природі. Аліекспрес вам в допомогу. Я теж винахідник.
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25.05.2024 23:22 Ответить
Всі речі, які сьогодні є могли бути вже давно, візьміть так званий закон Ома. Цей закон був вже від створення світу. Всі закони фізики і буття керуються одним вищим законом. На землі нічого не може бути створено, що виходить за межі цього найвищого закону, який керує всіма.
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25.05.2024 23:27 Ответить
Безперечно наші люди талановиті, але більшість мігрує з патентами. Бо немає фінансування належного.
Ось були студенти що запропонували для німих перчатки що від жестів генерують в озвучування. І де це?
Чи розробники малих підводних човнів для невеликої кількості десанту що всіх на виставці з ніг на голови поставили?
Навіть школярка, яка запропонувала в ранці добавляти гелій для зменшення ваги. Теж зникла?
Чи фарба на контейнері яка при нанесені захищає від випромінювання при транспортуванні токсичних речовин?
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25.05.2024 23:42 Ответить
"Навіть школярка, яка запропонувала в ранці добавляти гелій для зменшення ваги. Теж зникла?" - ви фізику і хімію в школі вивчали , якби вивчали то знали би шо ця ідея трішечки дурнувата ( шоб підняти 1 кг маси гелій має мати обєм при атмосферному тиску в 1 куб - такшо в ранець не тіко гелій тре додавати ай кулю для нього а пару десятків повітряних кульок ).
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26.05.2024 03:28 Ответить
Все починається з ідеї. Долучався до обласних змагань з фізики в шкільні годи.
Тут більше уваги було в тому, що це було запропоновано як вирішення проблем з якими дитині доводиться не миритись. Це най рушійна сила.
Як те що за допомоги сонця змусили знизити температуру нагріву водошляхів в пустелі за рахунок конструкції півмісяця. В нижній частині якої розміщена труба.
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26.05.2024 07:57 Ответить
Нічого ви не робите - ви просто збираєте детальки які виробили люди з використанням знань які дізналися інші люди , а дійсно те чого ше не було роблять люди - але їх мало ( ну а ше є правило - хто перший встав того і капці тобто якесь ідея може одночасно прийти в голову різним людям, але хтось встигає першим взяти патент до прикладу такшо капці формально дістаються йому ).
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26.05.2024 03:23 Ответить
Смартфон так і був був зроблений з детальок, які зробили інші. Але це вже нова річ, якої не було.
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26.05.2024 18:41 Ответить
Гаразд про творців смартфону зрозуміло ( і то не все - фантасти такі людиська шо гаперед придумують такоє шо зявляється тіко коли детальки потрібні зявляться , такшо смартфон просто доведена в металі задумка якогось фантаста - і це здається був творець Стар Треку з його комунікаторами ). А ось шо ви такого створюєте нового чого не було раніше ( звісно з використанням детальок які ви ніколи і не зробете - ну там чіпи до прикладу)?
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26.05.2024 19:45 Ответить
Я лише початківець, це просто моє нове хоббі. Скажем так, роблю речі, яких немає в магазині. Освітлення автоматичне, автономне живлення та інше.
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26.05.2024 22:09 Ответить
Все це є - просто шукати краще тре . До речі те шо ви робите нагадує те шо люди робили в совку - люди робили ті речі в дома шо в нормальних країнах можна було спокійно купити в магазинах ( бо гребана совкова планова економіка не могла випускати потрібні речі - а бо випускала в мізерній кількості ).
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26.05.2024 22:38 Ответить
Не знаю де є таке, я користуюсь аліекспресом, купляю комплуктуючі із того складаю те що захочу і придумаю. в нас все з звідти, з Китаю, але в 3-5 раз дорожче. В мне на Алі система знижок, я там за копійки купляю. Наприклад зробив акумуляторну крону на 800mah, обійшлись комплектуючі в 2 долари. В нас готова така крона коштує 350- 400грн. + доставка.
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27.05.2024 02:02 Ответить
Але в Україні тоді випускались ракети, літаки, авіадвигуни, техніка, телевізори, а зараз ГМО соя і зерно.
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27.05.2024 13:56 Ответить
Коли на Заході шоб випустити один телевізор витрачали умовно 100 кВт енергії і 1кг сталі то в совку - то в совку витрачали 300 кВт енергії і три кг сталі ( при тому якість совкових виробів бажали бажати кращого ). Так шо ваш приклад ні про що - крім того все те шо в совку ніби було добре перекривається вбивством до 200 лямів людей ( це і вбивства і смерті в совку і в інших країнах куди совок пхав свої закривавленні обрубки в період 1922 - 1991 ).
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27.05.2024 16:04 Ответить
тому речі, що робили в совку є високої якості і служать багатьом людям до сьогодні.
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27.05.2024 16:22 Ответить
Ну так ну так - батарейки які починали текти в той самий день коли їх починав використовувати , якшо з партії виробів в кількості 10000 одиниць одиниць 100 виявилися якісними то це поганий результат - зовсім поганий ( має бути навпаки з 10000 одиниць 9900 якісні і тіко 100 брак ). І деякі товари "якісні" то є вкраденими на Заході вироби виробництво яких налагодили в совку - але так як культура виробництва і недостаток якісних комплектуючих і матеріалів приводили до того шо ті копії все одно були неякісні . До речі совколюбе ви наш - коли ваші родичі получили паспорти в совку ( не повірю шо в вас ніту ні одного родича який за часів совка жив би в селі )?
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27.05.2024 16:53 Ответить
Я не є ні совколюбом ні євролюбом, ні русолюбом. Є говорю тільки про якість виробів. Не раз чув як майстри хвалять якість "совєтскіх" інструментів в порівнянні з ******** низькоякісним Китаєм.
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27.05.2024 17:03 Ответить
Уря совок переміг по якості китайський шлак - уря товаріщі вперед в комуноцкоє будущеє , правда совок навіть не наблизився по якості до німецьких японських шведських і далі по списку виробників .
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27.05.2024 17:20 Ответить
Технологічний розвиток безумних і безбожних людей приведе їх до загибелі, це теж я не сам стверджую а грунтуюсь на основі законів буття вселенної.
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25.05.2024 23:30 Ответить
Комерційна залежність. Це все, що заважає змінювати світ на краще.
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25.05.2024 23:48 Ответить
Шо спілкувалися з іншопланетянами і вони вам розказали історії інших іншопланетян шо загинули так як ви описали ?
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26.05.2024 03:31 Ответить
Почніть з того шо ви відключете в себе тирнет - а якшо захочеться знов внього вернутися то ви своїми власними руками створите все необхідне для того шоб в нього зайти ( цікаво буде подивитися як ви будете чіпи виготовляти ).
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26.05.2024 03:39 Ответить
Краще щоб в лукавих людей, які прагнуть влади над іншими не було інтернету взагалі, бо вони з нього неодмінно створять онлайн концтабір. Що ми вже бачимо сьогодні, людям вже наносять штрихкоди.
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26.05.2024 18:37 Ответить
Я собі так ясно представив картину як якийсь аккадо-шумерець каже шось подібне десь так 4000 років тому - "Шоб взагалі ніколи клинопису у того Саргона а то через клинопис його нащадки нам протосовок побудують ". Проблема в якихось речах - проблема як їх використовують ( писемність як врятувала лярди людей - так і вбила ті ж лярди ).
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26.05.2024 19:52 Ответить
От для чого цаккапи віправили своє відро з гайками на орбіту.
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25.05.2024 22:18 Ответить
Станом на 15 серпня 2022 року Starlink Маска запустила загалом 3 055 малих супутників LEO (Low Earth Orbit), які дуже важко збити.
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25.05.2024 23:44 Ответить
Ще більш вражаючим є те, що FCC нещодавно надала SpaceX дозвіл на запуск у космос до 30 000 додаткових супутників Starlink.
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26.05.2024 00:55 Ответить
Після запуску ракета-носій Falcon 9 розгортає партію з 60 супутників Starlink (вагою всього 250 кілограмів кожен) на початкову «орбіту стоянки» на висоті близько 440 кілометрів над Землею. Звідти окремі супутники розгортають свої сонячні панелі і повільно починають розповсюджуватися по всій планеті.
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26.05.2024 03:14 Ответить
"Служба безпеки поліції Норвегії (PST) і Норвезька розвідувальна служба (NIS) попередили 22 травня про збільшену загрозу російських диверсій проти норвезьких постачальників зброї та інших норвезьких організацій, що беруть участь у постачанні військової техніки в Україну. Голова контррозвідки PST Інгер Гаугланд заявила, що PST попередила норвезьких постачальників зброї про необхідність бути в стані підвищеної готовності і раніше попереджала, що російські суб'єкти планують диверсії в західній Норвегії, де розташовані норвезькі військово-морські бази і нафтогазова інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Гаугланд заявила, що російські спецслужби використовували неросійських громадян для проведення диверсій у Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив 20 травня, що польська влада нещодавно заарештувала і пред'явила обвинувачення дев'ятьом підозрюваним в участі в диверсіях у Польщі за дорученням російських спецслужб. 21 травня він попередив, що також рф планує незаконно переправити тисячі мігрантів з Африки до країн ЄС і що понад 90% нещодавно затриманих у Польщі нелегалів мають у паспортах візи рф
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26.05.2024 07:47 Ответить
 
 