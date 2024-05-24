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Россияне во время наступления на Харьковщине усилили вмешательство в работу Starlink, что привело к перебоям связи среди украинских военных, - The New York Times

starlink

Российские захватчики развернули передовые технологии для препятствования работы спутникового интернета Starlink в Украине, когда начали свое наступление в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Незадолго до того, как российские войска пересекли северную границу Украины в этом месяце, военнослужащие 92-й штурмовой бригады ВСУ потеряли жизненно важный ресурс. Спутниковый интернет Starlink, который солдаты используют для связи, сбора разведданных и атак беспилотников, стал работать с перебоями. Причина - усиление вмешательства России", - говорится в материале.

Отмечается, что это достижение россиян представляют серьезную угрозу для Украины, которой часто удавалось перехитрить российскую армию с помощью передовой связи и других технологий.

Новые неисправности стали первым случаем, когда россияне вызвали широкомасштабные перебои в работе Starlink. Если им это удастся и в дальнейшем, это может означать тактическое изменение в войне, что подчеркнет уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, предоставляемых компанией Илона Маска. Соединенные Штаты и правительства других стран сотрудничают со SpaceX, но эти сбои поднимают более широкие вопросы о надежности Starlink в борьбе с более технически совершенным противником.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У бойцов ВСУ вышли из строя терминалы Starlink в день наступления войск РФ на Харьковщину, - WP

В интервью на этой неделе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что в недавних атаках России на Starlink, видимо, использовались новые и более совершенные технологии. Ранее этот сервис отлично противостоял помехам на полях сражений. Россияне сейчас "тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", сказал Федоров, не раскрывая подробностей того, что он назвал "мощными" системами электронного оружия.

"Объяснения перебоев в работе Starlink в Украине в течение последнего года разнятся. Некоторые эксперты утверждают, что Россия стала лучше вмешиваться в сигнал между спутниками и наземными терминалами Starlink, используя мощные и точные средства глушения. Другие предполагают, что работу сервиса нарушило специализированное электронное оружие, установленное на беспилотниках, которое может препятствовать сигналам GPS - глобальной системы позиционирования, используемой для определения местонахождения спутников", - пишет газета.

Резкое увеличение количества пользователей Starlink также может ухудшить качество обслуживания. В некоторых случаях технические ограничения, призванные помешать российским войскам использовать Starlink, привели к ухудшению обслуживания украинских солдат на линии фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Starlink предупреждает об ухудшении качества связи из-за сильнейшей за 20 лет магнитной бури

Автор: 

армия РФ (19143) Харьковщина (5577) Starlink (117) New York Times (49)


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В цi днi був викiд з сонця, Старлiнк всюди майже не працювал.
Замилювання очей, щоб пройоб з першою лiнiєю оборони скрити.
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24.05.2024 11:45 Ответить
Скоро ЗМІ США напишуть правду, чому біситья Безумна тепер вже на Сирського й чому нетряпочний недогенералісімус не збирає СТАВКУ . Бо Сирський теж почав, як й Залужний, не давати інформацію від співпраці з партнерами офісу парочці нетряпка+Єрмак .

А щодо новітніх технологій у рашці, так ось Безугла стане Головнокомнадуючою - вона й ще перешле новітніх технологій до Кремля
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24.05.2024 11:54 Ответить
Безугла біситься тому, що на підставі домовленостей під обстрілами була побудована долога Вовчанськ - Харьків, були побудовані фейкові фортифікаційні споруди, були розміновані проходи, було змінено керівництво військами, штучно гальмувалося посточання снарядів і іншої зброї. Але не дивлячись на все це ЗСУ не дали захопити Харьківщину. Сирський погано руйнував керівництво і не відвів боєздатні війська, чим підставив ХЕРПІДУСАМ і ОП. Я не захищаю Сирьського, просто не вдалося просирити Харьківщину.
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24.05.2024 12:05 Ответить
Покладатися лише на одну систему зв'язку - погана ідея.
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24.05.2024 11:47 Ответить
Сергій Флеш, - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій ..
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24.05.2024 12:10 Ответить
Ілон МаскOFF проплатив статтю,щоб відвести від себе підозри.
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24.05.2024 14:24 Ответить
Розвідка інших країн? Безпілотники дальньої авіації(з Румунії)? Над країною можна робити знімки з супутників, як це робить ворог.
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24.05.2024 16:10 Ответить
 
 