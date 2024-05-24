Россияне во время наступления на Харьковщине усилили вмешательство в работу Starlink, что привело к перебоям связи среди украинских военных, - The New York Times

Российские захватчики развернули передовые технологии для препятствования работы спутникового интернета Starlink в Украине, когда начали свое наступление в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Незадолго до того, как российские войска пересекли северную границу Украины в этом месяце, военнослужащие 92-й штурмовой бригады ВСУ потеряли жизненно важный ресурс. Спутниковый интернет Starlink, который солдаты используют для связи, сбора разведданных и атак беспилотников, стал работать с перебоями. Причина - усиление вмешательства России", - говорится в материале.

Отмечается, что это достижение россиян представляют серьезную угрозу для Украины, которой часто удавалось перехитрить российскую армию с помощью передовой связи и других технологий.

Новые неисправности стали первым случаем, когда россияне вызвали широкомасштабные перебои в работе Starlink. Если им это удастся и в дальнейшем, это может означать тактическое изменение в войне, что подчеркнет уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, предоставляемых компанией Илона Маска. Соединенные Штаты и правительства других стран сотрудничают со SpaceX, но эти сбои поднимают более широкие вопросы о надежности Starlink в борьбе с более технически совершенным противником.

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В интервью на этой неделе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что в недавних атаках России на Starlink, видимо, использовались новые и более совершенные технологии. Ранее этот сервис отлично противостоял помехам на полях сражений. Россияне сейчас "тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", сказал Федоров, не раскрывая подробностей того, что он назвал "мощными" системами электронного оружия.

"Объяснения перебоев в работе Starlink в Украине в течение последнего года разнятся. Некоторые эксперты утверждают, что Россия стала лучше вмешиваться в сигнал между спутниками и наземными терминалами Starlink, используя мощные и точные средства глушения. Другие предполагают, что работу сервиса нарушило специализированное электронное оружие, установленное на беспилотниках, которое может препятствовать сигналам GPS - глобальной системы позиционирования, используемой для определения местонахождения спутников", - пишет газета.

Резкое увеличение количества пользователей Starlink также может ухудшить качество обслуживания. В некоторых случаях технические ограничения, призванные помешать российским войскам использовать Starlink, привели к ухудшению обслуживания украинских солдат на линии фронта.

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