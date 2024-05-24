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Росіяни під час наступу на Харківщині посилили втручання у роботу Starlink, що призвело до перебоїв у зв’язку серед українських військових, - The New York Times

starlink

Російські загарбники розгорнули передові технології для перешкоджання роботи супутникового інтернету Starlink в Україні коли розпочали свій наступ у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Незадовго до того, як російські війська перетнули північний кордон України цього місяця, військовослужбовці 92-ї штурмової бригади ЗСУ втратили життєво важливий ресурс. Супутниковий інтернет Starlink, який солдати використовують для зв'язку, збору розвідданих і атак безпілотників, став працювати з перебоями. Причина - посилення втручання Росії", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що це досягнення росіян становлять серйозну загрозу для України, якій часто вдавалося перехитрити російську армію за допомогою передового зв'язку та інших технологій.

Нові несправності стали першим випадком, коли росіяни спричинили широкомасштабні перебої в роботі Starlink. Якщо їм це вдасться і надалі, це може означати тактичну зміну у війні, що підкреслить вразливість України та її залежність від послуг, що надаються компанією Ілона Маска. Сполучені Штати та уряди інших країн співпрацюють зі SpaceX, але ці збої підіймають ширші питання щодо надійності Starlink у боротьбі з більш технічно досконалим супротивником.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бійців ЗСУ вийшли з ладу термінали Starlink у день наступу військ РФ на Харківщину, - WP

В інтерв'ю цього тижня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав, що в нещодавніх атаках Росії на Starlink, мабуть, використовували нові та досконаліші технології. Раніше цей сервіс відмінно протистояв перешкодам на полях битв. Росіяни зараз "тестують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це так важливо для нас", сказав Федоров, не розкриваючи подробиць того, що він назвав "потужними" системами електронної зброї.

"Пояснення перебоїв у роботі Starlink в Україні протягом останнього року різняться. Деякі експерти стверджують, що Росія стала краще втручатися в сигнал між супутниками й наземними терміналами Starlink, використовуючи потужні й точні засоби глушіння. Інші припускають, що роботу сервісу порушила спеціалізована електронна зброя, встановлена на безпілотниках, яка може перешкоджати сигналам GPS - глобальної системи позиціонування, що використовується для визначення місцезнаходження супутників", — пише газета.

Різке збільшення кількості користувачів Starlink також може погіршити якість обслуговування. У деяких випадках технічні обмеження, покликані перешкодити російським військам використовувати Starlink, призвели до погіршення обслуговування українських солдатів на лінії фронту.

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Автор: 

армія рф (17302) Харківщина (6054) Starlink (264) New York Times (55)


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В цi днi був викiд з сонця, Старлiнк всюди майже не працювал.
Замилювання очей, щоб пройоб з першою лiнiєю оборони скрити.
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24.05.2024 11:45 Відповісти
Скоро ЗМІ США напишуть правду, чому біситья Безумна тепер вже на Сирського й чому нетряпочний недогенералісімус не збирає СТАВКУ . Бо Сирський теж почав, як й Залужний, не давати інформацію від співпраці з партнерами офісу парочці нетряпка+Єрмак .

А щодо новітніх технологій у рашці, так ось Безугла стане Головнокомнадуючою - вона й ще перешле новітніх технологій до Кремля
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24.05.2024 11:54 Відповісти
Безугла біситься тому, що на підставі домовленостей під обстрілами була побудована долога Вовчанськ - Харьків, були побудовані фейкові фортифікаційні споруди, були розміновані проходи, було змінено керівництво військами, штучно гальмувалося посточання снарядів і іншої зброї. Але не дивлячись на все це ЗСУ не дали захопити Харьківщину. Сирський погано руйнував керівництво і не відвів боєздатні війська, чим підставив ХЕРПІДУСАМ і ОП. Я не захищаю Сирьського, просто не вдалося просирити Харьківщину.
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24.05.2024 12:05 Відповісти
Покладатися лише на одну систему зв'язку - погана ідея.
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24.05.2024 11:47 Відповісти
Сергій Флеш, - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій ..
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24.05.2024 12:10 Відповісти
Ілон МаскOFF проплатив статтю,щоб відвести від себе підозри.
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24.05.2024 14:24 Відповісти
Розвідка інших країн? Безпілотники дальньої авіації(з Румунії)? Над країною можна робити знімки з супутників, як це робить ворог.
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24.05.2024 16:10 Відповісти
 
 