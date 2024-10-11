Термінали Starlink для України фінансує Польща, а не Ілон Маск, – МЗС Польщі

Термінали системи супутникового інтернету Starlink для України фінансує лише Польща, а не американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск.

Як пише Polskie Radio, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає "Європейська правда".

За його словами, одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян – підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.

"Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", – сказав він.

Якк овідомлялося, у травні Польща пообіцяла Україні допомогу у співпраці в секторі заходу за проведенням інтернету для України, зокрема власне забезпечення системами Starlink. Країна вже надала понад 20 тис. терміналів і продовжить оплачувати їх абонплату.

Також у червні міністерство оборони США продовжило контракт із компанією мільярдера Ілона Маска SpaceX на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні ще на шість місяців.