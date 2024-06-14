Пентагон та SpaceX Ілона Маска продовжили контракт на використання Starlink в Україні

Міністерство оборони США продовжило контракт із компанією мільярдера Ілона Маска SpaceX на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні ще на шість місяців.

Про це повідомила спікерка Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, передає Bloomberg.

За її словами, контракт діятиме ще пів року – до 30 листопада, його вартість становить $14,1 млн.

"Контракт надає доступ до Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на погоджених умовах", – додал вона.

Раніше у 2023 році Пентагон підписав зі SpaceX контракт на $23 млн на оплату терміналів. Після того сума контракту зросла до $26,4 млн, а представники Міноборони США співпрацюють зі SpaceX, щоб придушити незаконне використання РФ терміналів на полі бою.

Зараз контракт Starlink становить близько $40 млн.

Що відомо про використання терміналів Starlink російськими окупантами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільрдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.

У березні демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

У квітні Міністерство оборони США заявляло, що не може змусити американську компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на війні, наприклад, шляхом створення "білого списку" для терміналів українських військ.