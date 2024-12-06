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Благодаря соглашению между SpaceX и Пентагоном Украина получит доступ к спутниковой сети Starshield, - Bloomberg

ЗСУ отримають доступ до Starshield

Компания SpaceX заключила соглашение с Пентагоном, которое расширяет доступ Украины к более защищенному варианту спутниковой сети Starlink, известного как Starshield.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Контракт предусматривает подключение уже имеющихся 2500 терминалов Starlink в Украине к системе Starshield. Она обеспечивает более защищенный и трудный для перехвата сигнал. Это подключение осуществляется в дополнение к 500 терминалам, которые были подключены к Starshield ранее.

По информации Управления коммерческих спутников Космического командования, всего по этим двум контрактам будет работать 3000 терминалов, а услуги планируется предоставлять до 2025 года.

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Отмечается, что контракт был заключен еще в августе, когда потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп только начинал свою кампанию, а президент Джо Байден настаивал на увеличении американской военной помощи Украине. Байден стремился укрепить позиции Украины в переговорах, чтобы предотвратить возможное давление со стороны Трампа на президента Владимира Зеленского для завершения войны, говорится в материале.

Несмотря на то, что точная стоимость нового контракта не разглашается, предыдущая сделка на 500 терминалов с Европейским командованием Вооруженных сил США составила около 40 млн долларов.

Bloomberg добавляет, что новый контракт стал частью программы Космических сил "Расширенная низкая околоземная орбита", которая предусматривает обеспечение услуг связи спутников на различных орбитах.

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Что известно о спутниковой сети Starshield?

Как пишет портал "Милитарный", Starshield - военная версия спутников Starlink компании SpaceX с улучшенным шифрованием и рядом других функций безопасности.

Эта группировка принадлежит американскому правительству и, соответственно, ее услугами могут воспользоваться лишь те ведомства, которым правительство предоставит доступ. Но при этом за обеспечение работоспособности сети все равно отвечает SpaceX.

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Автор: 

Пентагон (1449) США (26511) Starlink (117)


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Топ комментарии
+3
Це щоб потім не звинувачували Маска

Якщо правда, що писали
уряд заключив угоду, що для використання в цивільних справах
він надав безкоштовно старлінки
потім через порушення угоди, частина старлінків була відключена

можна ж було заключити угоду, що для військових справ також дозволяеться використовувати
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07.12.2024 03:39
+1
З Маском я би на це не дуже сподівався особливо коли буде пит хексет головою пентагону
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06.12.2024 23:27
+1
Буде Десантіс що навіть краще.
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06.12.2024 23:36
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щя чебурнэт напрягся…
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06.12.2024 23:25 Ответить
А як рашисти отримують?
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06.12.2024 23:26 Ответить
З Маском я би на це не дуже сподівався особливо коли буде пит хексет головою пентагону
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06.12.2024 23:27 Ответить
Буде Десантіс що навіть краще.
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06.12.2024 23:36 Ответить
послуги планується надавати до 2025 року.....
Це щось, на кшталт пробника від Avon? Понюхав раз, і щасливий.
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06.12.2024 23:37 Ответить
Це угруповання належить американському уряду і, відповідно, його послугами можуть скористатися лише ті відомства, яким уряд надасть доступ. Але при цьому за забезпечення працездатності мережі все одно відповідає SpaceX. Джерело: https://censor.net/ua/n3523876

На орбіту ж SpaceX їх виводить.
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07.12.2024 00:02 Ответить
А що там зі "супутником Притули" за 300 млн. гривень по курсу 2022 року? Бгггггг
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07.12.2024 00:35 Ответить
Не 300 мільйонів,а майже мільярд гривень.30 мільйонів доларів.
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07.12.2024 02:30 Ответить
Хомутинник в курсі! Він же й розробляв та виконував схеми по "лаундрі" бабла. Теща ж в обох одна! 3.14дараси
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07.12.2024 09:00 Ответить
і кацапам дасте доступ? старлінк же теж їм якось дали.
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07.12.2024 00:56 Ответить
Для нас Старлінки на декілька порядків важливіші. Так як у нас нема супутників розвідки і зв'язку, немає літаків розвідників і літаючих штабів керування військами. Ніфіга немає.
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07.12.2024 03:00 Ответить
Знову Маск та компанія...
Дивно що інші країни нічого не пропонують
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07.12.2024 02:17 Ответить
Так в них немає такого.Крім Маска ніхто це не запропонує.Він створив передові компанії.
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07.12.2024 02:32 Ответить
Це щоб потім не звинувачували Маска

Якщо правда, що писали
уряд заключив угоду, що для використання в цивільних справах
він надав безкоштовно старлінки
потім через порушення угоди, частина старлінків була відключена

можна ж було заключити угоду, що для військових справ також дозволяеться використовувати
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07.12.2024 03:39 Ответить
Ручна стрибающа абізяна трампа вирубить нам Старлінки у самий вирішальний момент, як вирубив у Криму. Любитель ***** та його режиму на кремль теж попрацює, для нього грощі лаптями не смердять.
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07.12.2024 07:51 Ответить
 
 