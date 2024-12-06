Благодаря соглашению между SpaceX и Пентагоном Украина получит доступ к спутниковой сети Starshield, - Bloomberg

Компания SpaceX заключила соглашение с Пентагоном, которое расширяет доступ Украины к более защищенному варианту спутниковой сети Starlink, известного как Starshield.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Контракт предусматривает подключение уже имеющихся 2500 терминалов Starlink в Украине к системе Starshield. Она обеспечивает более защищенный и трудный для перехвата сигнал. Это подключение осуществляется в дополнение к 500 терминалам, которые были подключены к Starshield ранее.

По информации Управления коммерческих спутников Космического командования, всего по этим двум контрактам будет работать 3000 терминалов, а услуги планируется предоставлять до 2025 года.

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Отмечается, что контракт был заключен еще в августе, когда потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп только начинал свою кампанию, а президент Джо Байден настаивал на увеличении американской военной помощи Украине. Байден стремился укрепить позиции Украины в переговорах, чтобы предотвратить возможное давление со стороны Трампа на президента Владимира Зеленского для завершения войны, говорится в материале.

Несмотря на то, что точная стоимость нового контракта не разглашается, предыдущая сделка на 500 терминалов с Европейским командованием Вооруженных сил США составила около 40 млн долларов.

Bloomberg добавляет, что новый контракт стал частью программы Космических сил "Расширенная низкая околоземная орбита", которая предусматривает обеспечение услуг связи спутников на различных орбитах.

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Что известно о спутниковой сети Starshield?

Как пишет портал "Милитарный", Starshield - военная версия спутников Starlink компании SpaceX с улучшенным шифрованием и рядом других функций безопасности.

Эта группировка принадлежит американскому правительству и, соответственно, ее услугами могут воспользоваться лишь те ведомства, которым правительство предоставит доступ. Но при этом за обеспечение работоспособности сети все равно отвечает SpaceX.

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