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Администрация Байдена стремится предоставить Украине всю помощь до конца его срока на посту, - представитель Белого дома Жан-Пьер

Жан-П’єр про допомогу від нинішньої адміністрації

Администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения срока 20 января использовать по назначению все остаточные средства на поддержку Украины.

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется в течение следующих 45 дней... но мы стремимся реализовать эти деньги", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

В ответ на вопрос, беспокоит ли действующего президента вероятность прекращения помощи Украине следующей администрацией, если останутся неиспользованные средства, Жан-Пьер ответила, что процесс поддержки должен продолжаться.

Кроме этого, она отметила, что поддержка Украины была принята на двухпартийной основе, и об этом не стоит забывать.

Напомним, что ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.

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Автор: 

помощь (7784) США (26511) Жан-Пьер Карин (56)


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Топ комментарии
+6
Дуже хороше слово«прагне»...
Але копати яму і викопати яму-величезна різеиця.
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07.12.2024 05:56
+5
дєрьмократам як дєрьмакам давно пора на вихід-одні у в'язницю другі на смітник історії
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07.12.2024 04:43
+5
Потрібно було прагнути надати допомогу протягом 3 років під час каденції, а не в січні 2025 року. А тепер вже може краще щось зробити, ніж далі прагнути.
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07.12.2024 07:24
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по штуке гривень дають! - камісари беруть...
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07.12.2024 01:31 Ответить
а чи не буде це ескалацією?
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07.12.2024 02:13 Ответить
Індюк теж прагнув і в суп попав.
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07.12.2024 02:27 Ответить
******* деда в бок опять всё проспал
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07.12.2024 04:37 Ответить
дєрьмократам як дєрьмакам давно пора на вихід-одні у в'язницю другі на смітник історії
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07.12.2024 04:43 Ответить
рано еще столько территории нужно сдать русне пока тут никто ничего не понял
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07.12.2024 04:46 Ответить
Дуже хороше слово«прагне»...
Але копати яму і викопати яму-величезна різеиця.
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07.12.2024 05:56 Ответить
Потрібно було прагнути надати допомогу протягом 3 років під час каденції, а не в січні 2025 року. А тепер вже може краще щось зробити, ніж далі прагнути.
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07.12.2024 07:24 Ответить
Пентагон сообщает осталось 6.8 млрд по PDA и 2.1 по USAI программам, а речниця выходит и чешет голову - немає цифр у неї...
НЕ люблю Трампа, но эти демократические вытребеньки уже достали... Можно точно сказать, в случае победы Харрис минимум еще два-три года войны с вот такими вот ограниченными поставками были бы гарантированы.
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07.12.2024 08:56 Ответить
Не люблюТрампа, а пустые обещалки - ЛЮБЛЮ.
Ну, соси дальше...
$9 лярдов ВАШИХ денег у байдена под жопой (PDA , USAI ), а вы все Трампа обсераете.
Ну, жрите тёртый ХРЕН от демократов !
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07.12.2024 09:54 Ответить
То используем все деньги до 20 января, то не успеем - уже не понятно что теперь врать

По факту остаток PDA 8млрд, если учитывать аудит на 8.3млрд
хотя на пресконференциях они говорят только про первый аудит на 6.2млрд

USAI примерно 1млрд без обещаний, хотя с обещанного 11млрд лежат без контракта
Это как учитывать, что дали или надо подождать контракта, изготовления и передачи?
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07.12.2024 13:06 Ответить
А раніше...
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07.12.2024 10:39 Ответить
Минимум 3 раза эта тётенька обещала, что Байден НЕ помилует своего сынулю, так что можно верить ))
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07.12.2024 11:14 Ответить
Так Байден сказал, что не верит в суд, что это преследование.
Юристы Трампа, уже пошли в суд - нашего клиента политически преследуют, вот прецендент.

Самое интересное будет дальше - помилование сделано с запасом, простили все преступления которые могут быть найдены начиная с 2014 года.
Теперь отчет Конгреса по продаже "влияния президента" не имеет смысла
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf

Пишут, что теперь, если вызовут в суд, нельзя будет воспользоваться поправкой "не давать показания против себя или семьи" - так как есть помилование.
Если говорить "не помню" на все вопросы - могут посадить за неуважение к суду.
Если давать показания, то прийдется заранее помиловать себя и всю семью.
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07.12.2024 13:16 Ответить
Які "стрімкі" виявилися! Ба! Що пенсія з людьми робить....
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07.12.2024 11:22 Ответить
Та не гоните уже так резво, спотыкнетесь вдруг! Перетерпим беспокойные вы наши--- союзнички легендарные!
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07.12.2024 16:41 Ответить
 
 