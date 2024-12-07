Администрация Байдена стремится предоставить Украине всю помощь до конца его срока на посту, - представитель Белого дома Жан-Пьер

Администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения срока 20 января использовать по назначению все остаточные средства на поддержку Украины.

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется в течение следующих 45 дней... но мы стремимся реализовать эти деньги", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

В ответ на вопрос, беспокоит ли действующего президента вероятность прекращения помощи Украине следующей администрацией, если останутся неиспользованные средства, Жан-Пьер ответила, что процесс поддержки должен продолжаться.

Кроме этого, она отметила, что поддержка Украины была принята на двухпартийной основе, и об этом не стоит забывать.

Напомним, что ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.

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