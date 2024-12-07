Администрация Байдена стремится предоставить Украине всю помощь до конца его срока на посту, - представитель Белого дома Жан-Пьер
Администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения срока 20 января использовать по назначению все остаточные средства на поддержку Украины.
Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется в течение следующих 45 дней... но мы стремимся реализовать эти деньги", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
В ответ на вопрос, беспокоит ли действующего президента вероятность прекращения помощи Украине следующей администрацией, если останутся неиспользованные средства, Жан-Пьер ответила, что процесс поддержки должен продолжаться.
Кроме этого, она отметила, что поддержка Украины была принята на двухпартийной основе, и об этом не стоит забывать.
Напомним, что ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.
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Але копати яму і викопати яму-величезна різеиця.
НЕ люблю Трампа, но эти демократические вытребеньки уже достали... Можно точно сказать, в случае победы Харрис минимум еще два-три года войны с вот такими вот ограниченными поставками были бы гарантированы.
Ну, соси дальше...
$9 лярдов ВАШИХ денег у байдена под жопой (PDA , USAI ), а вы все Трампа обсераете.
Ну, жрите тёртый ХРЕН от демократов !
По факту остаток PDA 8млрд, если учитывать аудит на 8.3млрд
хотя на пресконференциях они говорят только про первый аудит на 6.2млрд
USAI примерно 1млрд без обещаний, хотя с обещанного 11млрд лежат без контракта
Это как учитывать, что дали или надо подождать контракта, изготовления и передачи?
Юристы Трампа, уже пошли в суд - нашего клиента политически преследуют, вот прецендент.
Самое интересное будет дальше - помилование сделано с запасом, простили все преступления которые могут быть найдены начиная с 2014 года.
Теперь отчет Конгреса по продаже "влияния президента" не имеет смысла
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf
Пишут, что теперь, если вызовут в суд, нельзя будет воспользоваться поправкой "не давать показания против себя или семьи" - так как есть помилование.
Если говорить "не помню" на все вопросы - могут посадить за неуважение к суду.
Если давать показания, то прийдется заранее помиловать себя и всю семью.