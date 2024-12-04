Это уже не дело Байдена, - спикер Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование в Конгрессе вопрос дополнительной помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.

Об этом он сказал отвечая на вопрос журналистки "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего относительно всего этого... Итак, я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины", - сказал спикер Палаты представителей.