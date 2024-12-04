Это уже не дело Байдена, - спикер Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование в Конгрессе вопрос дополнительной помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.
Об этом он сказал отвечая на вопрос журналистки "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего относительно всего этого... Итак, я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины", - сказал спикер Палаты представителей.
Кроме этого, Джонсон добавил, что избрание Дональда Тампа уже "меняет динамику российской войны против Украины".
"Мы видим, что это уже происходит", - сказал Джонсон.
Напомним, что ранее американские СМИ писали, что действующий президент США Джо Байден просит американский Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на усиление военной поддержки Украины. Впрочем, как пишут СМИ, часть республиканцев выражает несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.
Пожалуйста, подождите...
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Дежавю, такі ж дурачки бігли на вибори у 19 щоб проголосувати за парня який просто перестане стрілять та просто сойдьотса з ****** гдєта па сірідіне.
До речі, Кеннеді молодший вирушив до Румунії просувати там проросійського кандидата.
Що на Україну просто махнули рукою.
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Логічно. Джо вже зробив усе що міг. Порядок навів такий, що років 10 якщо не більше прибирати не потрібно.
Так і підписати черговий ленд-ліз....
Головне хотіти це зробити, а не декларувати....
При ленд-лізу вкрасти неможливо.
Навіщо їм ленд-ліз?
Ну, зрозуміло, що всі трампісти - за ***** і касапів
Луки та стріли хоч вишлють?
Сподіваюсь "я не лох" вдруге не поведеться на "стільки скільки потрібно"?
Сам **** не хоче йти лопатою битися.
Які все ж таки сволочі, наші так звані партнери, зброї ми вам не даємо скільки наобіцяли але свою молодь кидайте українці під танки з автоматами.
Нема слів від злості.
А потім дивуютсья кількості СЗЧ, дезертирств та смертей. Люди не хочуть вмирати як худоба на забої. "Ми будемо битись лопатими" стосується переважно тих, хто на ту війну, напевно, і не попадують і не збираються туди попадати.
Є кишенкова PR-контора Єрмака з такою назвою
"Ми бачимо, що це вже відбувається", - сказав Джонсон. Українці теж бачуть,що куйло ,згідно з домовленостями із американським брехуном"трамбоном" ,котрий обіцяв закінчити війну ще до того,як сяде в президентське крісло .змінив динаміку і почав прискореними темпами окупацію української території.
Зате келох якогось кацапа жорстко осадив. Таке гріт еген шо аж сльози на очах.
А по факту трампо пі-дори скоро ленд-ліз кацапам відкриють. 300 мільярдів які рудий уробок пообіцяв кацапам розблокувати дуже їм поможуть...
Кожен день "майн фюрер" лунатиме з усіх сторін.
Бо України може вже й не бути!
Тому він йбнй качур !
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Богдан
https://x.com/boikobogdan1
@boikobogdan1
https://x.com/boikobogdan1/status/1864395985327144974
Про Становище України.Міжнародні Прогнози КРАЙНЬО НЕВТІШНІ.Трамп руками Спікера Джонсона Заблокував 20 млд.дол.від Байдена! Послано Однозначний СИГНАЛ Путлєру:ВСЕ ЩО ЗАХОПИШ-ТВОЄ! Європу Блокує Шольц!Судячи з Усього, ПУТЛЄР В ОБМІН НА ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ, ВИМАГАТИМЕ ВІДВОДУ ВІЙСЬК
- Передбачається, що $16 млрд підуть на поповнення складів Пентагону, ще $8 млрд - на Ініціативу щодо надання допомоги у сфері безпеки Україні.
- адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало Конгресу включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути припинення фінансування наступною президентською адміністрацією.
- USAI приблизно 10млрд без контракту
- На поповнення складів є 20.7млрд
- PDA залишок за 2022-2024 роки 8млрд. Адміністрація каже про 6.5млрд
Питання:
- Чому ця сума знову в пакеті інших рішень?
Весною теж був пакет на 61млрд
- Чому 16млрд на поповнення складів, це допомога Україні?
- Як 16млрд на додаток до 20.7млрд для поповнення складів допоможуть Україні?
- Чому немає запиту на збільшення PDA права?
Склади же поповнюються з великим запасом.
- Чому адміністрація відмовляється виконати обіцянку надати PDA до 20 січня 2025?
- Чому адміністрація не враховує додатковий аудит котрий знайшов додатково 2.1млрд?
- Чому 10млрд USAI досі без контракту на виготовлення?
- Через скільки років будуть заключені контракти на додаткові 8млрд USAI?
Через скільки років щось буде виготовлено?
Цей запит на користь Україні, на суму 8млрд USAI з еффектом десь через 5+ років - тобто вже для наступної адміністрації.
Но більше питань, чому наявні кошти які більше цього запиту до сих пір не використані....