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Это уже не дело Байдена, - спикер Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование в Конгрессе вопрос дополнительной помощи Украине

Джонсон про додаткову допомогу Україні

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.

Об этом он сказал отвечая на вопрос журналистки "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего относительно всего этого... Итак, я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины", - сказал спикер Палаты представителей.

Кроме этого, Джонсон добавил, что избрание Дональда Тампа уже "меняет динамику российской войны против Украины".

"Мы видим, что это уже происходит", - сказал Джонсон.

Напомним, что ранее американские СМИ писали, что действующий президент США Джо Байден просит американский Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на усиление военной поддержки Украины. Впрочем, как пишут СМИ, часть республиканцев выражает несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.

Читайте также: В Пентагоне раскрыли детали запроса Байдена в Конгресс на 24 млрд дол. для Украины

Автор: 

Байден Джо (2785) Конгресс США (1231) помощь (7773) США (26489) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+22
блд. почалося ска правління трампа... хто там пздів про добрі наміри?
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04.12.2024 18:49
+16
«Джонсон додав, що обрання Дональда Тампа уже "змінює динаміку російської війни проти України. Ми бачимо, що це вже відбувається"»(с) - так, відбувається, в гіршу для України сторону.
Ну, зрозуміло, що всі трампісти - за ***** і касапів
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04.12.2024 18:52
+10
Глист очкастий, християнин не добитий.
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04.12.2024 18:47
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Правила форума Совет форумчан
На саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, що зараз відбувається, ми не отримаємо запрошення, на яке так довго очікуємо. Але, попри все це, я вважаю, що заява МЗС України - це дуже правильний, дуже конкретний крок. Він відкидає всі ці розумування на тему про - вступати Україні в НАТО зараз, чи не зараз, коли і як. Тож думаю, що наступним кроком, в разі якщо наші західні партнери не захочуть до цього дослухатися, оголошення того, що ми вважаємо себе вільними в своїх наступних діях. А там вже далі хай наші партнери думають, як їм діяти далі. Якщо вони всюди пишуть прихильні ідеї нерозповсюдження ядерної зброї, то https://nv.ua/ukr/world/countries/yak-pivnichna-koreya-otrimala-yadernu-zbroyu-za-tehnologiyu-vona-zaplatila-tri-milyoni-dolariv-50468399.html чому вона з'явилася в Північній Кореї, чому вона з'явилася фактично в Ірані, чому вона з'явилася в Індії, у Пакистана, у Ізраїля і так далі. Тобто, де ж тоді об'єктивний підхід до ситуації? Чи є рівні і є ще рівніші? Ми будемо тоді теж, маючи відповідні можливості, орієнтуватися на більш рівних.
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04.12.2024 18:47 Ответить
Глист очкастий, християнин не добитий.
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04.12.2024 18:47 Ответить
США по Будапештському Меморандуму , під диктатом, забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів людських і Божих , вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, вписуй у свою конституцію, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир, гарантії безпеки" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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04.12.2024 19:43 Ответить
блд. почалося ска правління трампа... хто там пздів про добрі наміри?
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04.12.2024 18:49 Ответить
Ті продажні трампопздуни виконали свою роль і отримали гонорари, тепер їх хер знайдеш.
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04.12.2024 18:59 Ответить
Вони сподівались що трамп завершить війну, правда не здогадувались що це може бути і капітуляція-мир на умовах параші.
Дежавю, такі ж дурачки бігли на вибори у 19 щоб проголосувати за парня який просто перестане стрілять та просто сойдьотса з ****** гдєта па сірідіне.
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04.12.2024 19:59 Ответить
О, таких тут було багато трамполюбів.
До речі, Кеннеді молодший вирушив до Румунії просувати там проросійського кандидата.
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04.12.2024 20:04 Ответить
це жесть. Україну роззброїли, а тепер виходить, в кого ядерка, той може робити що хоче, хоч геноцидити.
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04.12.2024 20:24 Ответить
У мене стійке враження, що Зеленський настoчoртiв уже всім своїм хамством, воровством, коррупцією і кротамu в OPE.
Що на Україну просто махнули рукою.
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04.12.2024 23:53 Ответить
коли б це не якийсь підлий задум трампа. бо працюють з країнами, що граничать з Україною, якщо там протягнуть ще й Румунію, то Польща сама поставки допомоги прекриє.
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04.12.2024 20:29 Ответить
рабсійські гроші працюють скрізь, підкуп та шантаж - улюблені рабсійські методи.
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04.12.2024 23:47 Ответить
Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і Джерело: https://censor.net/ua/n3523454
---------
Логічно. Джо вже зробив усе що міг. Порядок навів такий, що років 10 якщо не більше прибирати не потрібно.
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04.12.2024 18:52 Ответить
Байден, має ще можливість, як надати зброю....
Так і підписати черговий ленд-ліз....
Головне хотіти це зробити, а не декларувати....
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04.12.2024 18:52 Ответить
він не хоче. Спціально дотягнув до цієї вистави, щоб сказати, бачите, так хотів, але не дали. Потвора
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04.12.2024 18:56 Ответить
Який ленд-ліз? Єрмак відмовився від нього вже давно.
При ленд-лізу вкрасти неможливо.
Навіщо їм ленд-ліз?
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04.12.2024 20:11 Ответить
«Джонсон додав, що обрання Дональда Тампа уже "змінює динаміку російської війни проти України. Ми бачимо, що це вже відбувається"»(с) - так, відбувається, в гіршу для України сторону.
Ну, зрозуміло, що всі трампісти - за ***** і касапів
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04.12.2024 18:52 Ответить
Жополиз - поняття інтернаціональне...
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04.12.2024 18:53 Ответить
Зеленскому надо ЛИЧНО приехать в США и начать давать пи**юлей этим уродам, если они не захотят голосовать за помощь Украине! ЗЕ - это Лидер мирового маштаба, а все эти одноразовые Трамписты - это просто пыль под его ногтями!!
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04.12.2024 18:53 Ответить
кацапа видно одразу. Брехня, інсинуації, провокації - це їхні інструменти
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04.12.2024 19:01 Ответить
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04.12.2024 20:49 Ответить
А повідай-но мені, ваня, чому ваше Облізле ***** не поїде до Штатів, і не покаже пєндосам кузькіну мать чи ще якусь холєру?
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04.12.2024 21:36 Ответить
Трампівська бидлота.
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04.12.2024 18:55 Ответить
Так що там про шкодування Блінкена щодо не мобілізації 18-ти річних?
Луки та стріли хоч вишлють?
Сподіваюсь "я не лох" вдруге не поведеться на "стільки скільки потрібно"?
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04.12.2024 18:56 Ответить
Блінкен сьогодні видав що Україні доведеться ухвалити це непопулярне рішення,мобілізувати 18-річних. Як сказав Кулеба, не буде зброї ми битимемося піхотними лопатами.
Сам **** не хоче йти лопатою битися.
Які все ж таки сволочі, наші так звані партнери, зброї ми вам не даємо скільки наобіцяли але свою молодь кидайте українці під танки з автоматами.
Нема слів від злості.
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04.12.2024 20:20 Ответить
За весь час США передала аж 31 танк. Окупант стільки втрачає за один тиждень....
А потім дивуютсья кількості СЗЧ, дезертирств та смертей. Люди не хочуть вмирати як худоба на забої. "Ми будемо битись лопатими" стосується переважно тих, хто на ту війну, напевно, і не попадують і не збираються туди попадати.
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04.12.2024 21:08 Ответить
Згодна з вами.
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04.12.2024 23:45 Ответить
танки то ще нічого. А ось під каби з автоматами...
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05.12.2024 01:23 Ответить
На такі заяви має реагувати наше МЗС. Я б порівняв його вислів з діями ***** який порушив Будапештський меморандум. У відповідь на таку реакцію "гарантів" Україні нічого не залишається як відновлювати свій ядерний статус. Тут питання нашого життя або смерті, тому ми мусимо захищатись. Своїми висловами Джонсон підстібує московитів на нову агресію, на нове загострення конфлікту і в нашому випадку захистить лише власна зброя, ядерна зброя, грязна, чи інша вже не питання. Його думка є шкідлива як для США так і всього цивілізованого світу.
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04.12.2024 19:00 Ответить
У нас нема МЗС.
Є кишенкова PR-контора Єрмака з такою назвою
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04.12.2024 19:05 Ответить
У на Ермак министр всех дел , делов и делишек.
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04.12.2024 19:42 Ответить
Та ми міни нормальні зробити не можемо, про який ядерний статус мова. Спустіться всі на землю.
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04.12.2024 19:35 Ответить
Потім цей Джонсон буде сидіти в бункері, в повному депресняку
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04.12.2024 22:24 Ответить
ТрампокОзел.
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04.12.2024 19:01 Ответить
Почалося - "Гандони всєх стран сліпайтєсь!"
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04.12.2024 19:01 Ответить
Окрім цього, Джонсон додав, що обрання Дональда Тампа уже "змінює динаміку російської війни проти України".

"Ми бачимо, що це вже відбувається", - сказав Джонсон. Українці теж бачуть,що куйло ,згідно з домовленостями із американським брехуном"трамбоном" ,котрий обіцяв закінчити війну ще до того,як сяде в президентське крісло .змінив динаміку і почав прискореними темпами окупацію української території.
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04.12.2024 19:04 Ответить
Трампон сяде в крісло у кінці січня, і так він не обіцяв завершення війни перемогою України.
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04.12.2024 20:02 Ответить
поламається і винесе як в минулий раз
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04.12.2024 19:05 Ответить
Да **** той Джонсон,якщо в Україні ЗЕ влада сама саботує все,що повязано з обороноздатністю країни.
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04.12.2024 19:11 Ответить
Мдя...
Зате келох якогось кацапа жорстко осадив. Таке гріт еген шо аж сльози на очах.
А по факту трампо пі-дори скоро ленд-ліз кацапам відкриють. 300 мільярдів які рудий уробок пообіцяв кацапам розблокувати дуже їм поможуть...
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04.12.2024 19:13 Ответить
Сц¥ко!
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04.12.2024 19:19 Ответить
Ну, шо трампісти в Україні, вже пора возрадуваться приходу рудого блазня, чи ще почекати його витівок?
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04.12.2024 19:20 Ответить
І почалась щоденна битва за звання любимої жінки трампакса.

Кожен день "майн фюрер" лунатиме з усіх сторін.
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04.12.2024 19:21 Ответить
З такими дикими заявами Украіні нічого не світить
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04.12.2024 19:38 Ответить
Переговори світять. І якщо не підготувати свого Талейрана - то
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04.12.2024 22:23 Ответить
знову обрізало. ... то Україні труба. Арахамії з сибігами переговори провалять, а Трамп з дупи витягувати не буде - йому Україна не цікава.
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04.12.2024 22:24 Ответить
А 1 рік тому хто був головнокомандувачем, коли допомогу треба було давати, а півроку тому коли допомогу нарешті дали? Флюгер очкастий
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04.12.2024 19:38 Ответить
Хто б сумнівався.
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04.12.2024 19:39 Ответить
З нетерпінням чекаю в коментарях трамполюбів, які довго розказували, що ось прийде Трамп замість ліваків, Джо і т.п. і як дасть допомогу...... Таку ж величезну, мабуть, як дві 37 Джавелінів і 200 ракет до них, свого часу. А всі інші, милостиво дозволив купити.
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04.12.2024 19:49 Ответить
та не будуть вони тут нічого коментувати. от як тільки з'явиться тут новина про Байдена, то вони сюди вмить прилізуть, щоб його обісрати. )
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04.12.2024 19:58 Ответить
It is not what it looks like, it's the opposite. If it walks like a duck and talks like a duck, it is still not a duck - if you really really really want it to be a swan.
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04.12.2024 20:00 Ответить
Якщо цей качур, затримував допомогу вчора, обіцяє затримати сьогодні і збирається відмінити допомогу завтра. То після завтра, надасть допомогу росії.
Бо України може вже й не бути!
Тому він йбнй качур !
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04.12.2024 22:07 Ответить
Не має більше Америки, тепер є якась трампляньдія !
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04.12.2024 20:00 Ответить
Республіканці часів Рейгана і Маккейна не соромно вам дивитись на що перетворюється ваша партія завдяки кучці трампістів?
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04.12.2024 20:05 Ответить
https://x.com/boikobogdan1



https://x.com/boikobogdan1

Богдан



https://x.com/boikobogdan1

@boikobogdan1


https://x.com/boikobogdan1/status/1864395985327144974

Про Становище України.Міжнародні Прогнози КРАЙНЬО НЕВТІШНІ.Трамп руками Спікера Джонсона Заблокував 20 млд.дол.від Байдена! Послано Однозначний СИГНАЛ Путлєру:ВСЕ ЩО ЗАХОПИШ-ТВОЄ! Європу Блокує Шольц!Судячи з Усього, ПУТЛЄР В ОБМІН НА ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ, ВИМАГАТИМЕ ВІДВОДУ ВІЙСЬК
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04.12.2024 23:07 Ответить
Факти:
- Передбачається, що $16 млрд підуть на поповнення складів Пентагону, ще $8 млрд - на Ініціативу щодо надання допомоги у сфері безпеки Україні.
- адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало Конгресу включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути припинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

- USAI приблизно 10млрд без контракту
- На поповнення складів є 20.7млрд
- PDA залишок за 2022-2024 роки 8млрд. Адміністрація каже про 6.5млрд

Питання:
- Чому ця сума знову в пакеті інших рішень?
Весною теж був пакет на 61млрд
- Чому 16млрд на поповнення складів, це допомога Україні?
- Як 16млрд на додаток до 20.7млрд для поповнення складів допоможуть Україні?
- Чому немає запиту на збільшення PDA права?
Склади же поповнюються з великим запасом.
- Чому адміністрація відмовляється виконати обіцянку надати PDA до 20 січня 2025?
- Чому адміністрація не враховує додатковий аудит котрий знайшов додатково 2.1млрд?
- Чому 10млрд USAI досі без контракту на виготовлення?
- Через скільки років будуть заключені контракти на додаткові 8млрд USAI?
Через скільки років щось буде виготовлено?

Цей запит на користь Україні, на суму 8млрд USAI з еффектом десь через 5+ років - тобто вже для наступної адміністрації.

Но більше питань, чому наявні кошти які більше цього запиту до сих пір не використані....
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04.12.2024 23:57 Ответить
Ось і перша допомога від Тампон-пона..
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05.12.2024 18:10 Ответить
 
 