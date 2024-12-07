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Новини
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Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому Жан-П’єр

Жан-П’єр про допомогу від нинішньої адміністрації

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України.

Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші", - сказала речниця Білого дому.

У відповідь на запитання, чи турбує чинного президента ймовірність припинення допомоги Україні наступною адміністрацією, якщо залишаться невикористані кошти, Жан-П'єр відповіла, що процес підтримки має продовжуватися.

Окрім цього, вона зауважила, що підтримка Україні була ухвалена на двопартійній основні, і про це не варто забувати.

Нагадаємо, що раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.

Читайте також: У США є ще близько $9 млрд на військову допомогу Україні, - Пентагон

Автор: 

допомога (8341) США (22769) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+6
Дуже хороше слово«прагне»...
Але копати яму і викопати яму-величезна різеиця.
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07.12.2024 05:56
+5
дєрьмократам як дєрьмакам давно пора на вихід-одні у в'язницю другі на смітник історії
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07.12.2024 04:43
+5
Потрібно було прагнути надати допомогу протягом 3 років під час каденції, а не в січні 2025 року. А тепер вже може краще щось зробити, ніж далі прагнути.
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07.12.2024 07:24
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по штуке гривень дають! - камісари беруть...
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07.12.2024 01:31 Відповісти
а чи не буде це ескалацією?
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07.12.2024 02:13 Відповісти
Індюк теж прагнув і в суп попав.
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07.12.2024 02:27 Відповісти
******* деда в бок опять всё проспал
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07.12.2024 04:37 Відповісти
дєрьмократам як дєрьмакам давно пора на вихід-одні у в'язницю другі на смітник історії
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07.12.2024 04:43 Відповісти
рано еще столько территории нужно сдать русне пока тут никто ничего не понял
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07.12.2024 04:46 Відповісти
Дуже хороше слово«прагне»...
Але копати яму і викопати яму-величезна різеиця.
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07.12.2024 05:56 Відповісти
Потрібно було прагнути надати допомогу протягом 3 років під час каденції, а не в січні 2025 року. А тепер вже може краще щось зробити, ніж далі прагнути.
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07.12.2024 07:24 Відповісти
Пентагон сообщает осталось 6.8 млрд по PDA и 2.1 по USAI программам, а речниця выходит и чешет голову - немає цифр у неї...
НЕ люблю Трампа, но эти демократические вытребеньки уже достали... Можно точно сказать, в случае победы Харрис минимум еще два-три года войны с вот такими вот ограниченными поставками были бы гарантированы.
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07.12.2024 08:56 Відповісти
Не люблюТрампа, а пустые обещалки - ЛЮБЛЮ.
Ну, соси дальше...
$9 лярдов ВАШИХ денег у байдена под жопой (PDA , USAI ), а вы все Трампа обсераете.
Ну, жрите тёртый ХРЕН от демократов !
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07.12.2024 09:54 Відповісти
То используем все деньги до 20 января, то не успеем - уже не понятно что теперь врать

По факту остаток PDA 8млрд, если учитывать аудит на 8.3млрд
хотя на пресконференциях они говорят только про первый аудит на 6.2млрд

USAI примерно 1млрд без обещаний, хотя с обещанного 11млрд лежат без контракта
Это как учитывать, что дали или надо подождать контракта, изготовления и передачи?
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07.12.2024 13:06 Відповісти
А раніше...
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07.12.2024 10:39 Відповісти
Минимум 3 раза эта тётенька обещала, что Байден НЕ помилует своего сынулю, так что можно верить ))
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07.12.2024 11:14 Відповісти
Так Байден сказал, что не верит в суд, что это преследование.
Юристы Трампа, уже пошли в суд - нашего клиента политически преследуют, вот прецендент.

Самое интересное будет дальше - помилование сделано с запасом, простили все преступления которые могут быть найдены начиная с 2014 года.
Теперь отчет Конгреса по продаже "влияния президента" не имеет смысла
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf

Пишут, что теперь, если вызовут в суд, нельзя будет воспользоваться поправкой "не давать показания против себя или семьи" - так как есть помилование.
Если говорить "не помню" на все вопросы - могут посадить за неуважение к суду.
Если давать показания, то прийдется заранее помиловать себя и всю семью.
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07.12.2024 13:16 Відповісти
Які "стрімкі" виявилися! Ба! Що пенсія з людьми робить....
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07.12.2024 11:22 Відповісти
Та не гоните уже так резво, спотыкнетесь вдруг! Перетерпим беспокойные вы наши--- союзнички легендарные!
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07.12.2024 16:41 Відповісти
 
 