Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому Жан-П’єр

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України.

Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші", - сказала речниця Білого дому.

У відповідь на запитання, чи турбує чинного президента ймовірність припинення допомоги Україні наступною адміністрацією, якщо залишаться невикористані кошти, Жан-П'єр відповіла, що процес підтримки має продовжуватися.

Окрім цього, вона зауважила, що підтримка Україні була ухвалена на двопартійній основні, і про це не варто забувати.

Нагадаємо, що раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.

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