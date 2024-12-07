Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому Жан-П’єр
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України.
Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші", - сказала речниця Білого дому.
У відповідь на запитання, чи турбує чинного президента ймовірність припинення допомоги Україні наступною адміністрацією, якщо залишаться невикористані кошти, Жан-П'єр відповіла, що процес підтримки має продовжуватися.
Окрім цього, вона зауважила, що підтримка Україні була ухвалена на двопартійній основні, і про це не варто забувати.
Нагадаємо, що раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.
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Але копати яму і викопати яму-величезна різеиця.
НЕ люблю Трампа, но эти демократические вытребеньки уже достали... Можно точно сказать, в случае победы Харрис минимум еще два-три года войны с вот такими вот ограниченными поставками были бы гарантированы.
Ну, соси дальше...
$9 лярдов ВАШИХ денег у байдена под жопой (PDA , USAI ), а вы все Трампа обсераете.
Ну, жрите тёртый ХРЕН от демократов !
По факту остаток PDA 8млрд, если учитывать аудит на 8.3млрд
хотя на пресконференциях они говорят только про первый аудит на 6.2млрд
USAI примерно 1млрд без обещаний, хотя с обещанного 11млрд лежат без контракта
Это как учитывать, что дали или надо подождать контракта, изготовления и передачи?
Юристы Трампа, уже пошли в суд - нашего клиента политически преследуют, вот прецендент.
Самое интересное будет дальше - помилование сделано с запасом, простили все преступления которые могут быть найдены начиная с 2014 года.
Теперь отчет Конгреса по продаже "влияния президента" не имеет смысла
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf
Пишут, что теперь, если вызовут в суд, нельзя будет воспользоваться поправкой "не давать показания против себя или семьи" - так как есть помилование.
Если говорить "не помню" на все вопросы - могут посадить за неуважение к суду.
Если давать показания, то прийдется заранее помиловать себя и всю семью.