Зеленський найближчим часом подзвонить Байдену: говоритимуть про запрошення до НАТО

Президент Володимир Зеленський планує подзвонити Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України в НАТО.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Я збираюсь подзвонити найближчим часом Президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО. Бо він зараз є чинним Президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить", - зазначив президент.

Також глава держави подякував США та Байдену за нещодавній пакет допомоги.

"Він дуже серйозний. Пакет майже на мільярд доларів – це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо", - додав Зеленський

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