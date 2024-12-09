Зеленський найближчим часом подзвонить Байдену: говоритимуть про запрошення до НАТО
Президент Володимир Зеленський планує подзвонити Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України в НАТО.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Я збираюсь подзвонити найближчим часом Президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною, і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО. Бо він зараз є чинним Президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить", - зазначив президент.
Також глава держави подякував США та Байдену за нещодавній пакет допомоги.
"Він дуже серйозний. Пакет майже на мільярд доларів – це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо", - додав Зеленський
Будь ласка, зачекайте...
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Краще б мені сьогодні подзвонив Боневтік - результат був би "на ліцо"
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А навіщо було оту дурню писати? Навіщо зайвий раз тикати патиком в того Трампа?
Що за кінчене та нетямуще...?
Чучело тупориле! Та Трамп за такий висер тебе в нужнику втопить, але разом з тобою і Україну!
- Байден, а чого ми досі не в НАТО? (С)
він думає, що як в Україні, "пацан" сказал - і всє "сосни" вировнялісь
в Америці не так