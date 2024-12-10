Зеленский провел разговор с Рютте: Координируем наши позиции для переговоров в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 декабря, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудил с Марком Рютте ряд тем, в частности мои недавние контакты с президентом Трампом и президентом Макроном в Париже. Еще раз подчеркнул, что благодарен за решимость президента Трампа, и это именно то, что может помочь. Мы хотим сейчас предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе", - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что ценит позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, "которая совпадает с позицией других европейских лидеров относительно нашей общей цели - сделать Европу сильнее, подготовленной к самозащите и лучше оснащенной, способной гарантировать безопасность своих народов".

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"Европе нужна четкая и единая позиция, которая будет выгодна всем. На каждом уровне мы сейчас обсуждаем, как сделать наши решения еще более эффективными. Важно, чтобы команды привлеченных лидеров работали как можно интенсивнее", - подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул Рютте необходимость более частых встреч для определения гарантий, необходимых для достижения справедливого мира.

Мы координируем наши позиции в преддверии предстоящих встреч и переговоров в декабре этого года. Наша общая цель - сделать возможным реальное и справедливое прекращение российской агрессии уже в следующем году. Только Путин хочет этой войны - никто другой. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы он больше не мог убивать", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что "мир должен стать нашим общим успехом - Украины, Америки, Европы и всех наших партнеров".

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