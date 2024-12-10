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Новости Война
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Зеленский провел разговор с Рютте: Координируем наши позиции для переговоров в декабре

Зеленський провів розмову з Рютте:

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 декабря, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудил с Марком Рютте ряд тем, в частности мои недавние контакты с президентом Трампом и президентом Макроном в Париже. Еще раз подчеркнул, что благодарен за решимость президента Трампа, и это именно то, что может помочь. Мы хотим сейчас предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе", - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что ценит позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, "которая совпадает с позицией других европейских лидеров относительно нашей общей цели - сделать Европу сильнее, подготовленной к самозащите и лучше оснащенной, способной гарантировать безопасность своих народов".

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"Европе нужна четкая и единая позиция, которая будет выгодна всем. На каждом уровне мы сейчас обсуждаем, как сделать наши решения еще более эффективными. Важно, чтобы команды привлеченных лидеров работали как можно интенсивнее", - подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул Рютте необходимость более частых встреч для определения гарантий, необходимых для достижения справедливого мира.

Мы координируем наши позиции в преддверии предстоящих встреч и переговоров в декабре этого года. Наша общая цель - сделать возможным реальное и справедливое прекращение российской агрессии уже в следующем году. Только Путин хочет этой войны - никто другой. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы он больше не мог убивать", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что "мир должен стать нашим общим успехом - Украины, Америки, Европы и всех наших партнеров".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Рютте Марк (350) Трамп Дональд (5169) Макрон Эмманюэль (1301) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+6
Що ти можеш координувати, якщо ти безтолкове від зачаття. Вилупок безтолковий та й усе.
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10.12.2024 19:42
+6
по факту ні)(уя не робиться.. ідеальний словесний зельоний понос
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10.12.2024 19:44
+6
Ти в Омані вже все скоординував!
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10.12.2024 19:47
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Що ти можеш координувати, якщо ти безтолкове від зачаття. Вилупок безтолковий та й усе.
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10.12.2024 19:42 Ответить
Краще б ти засох у батька на трусах
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10.12.2024 19:43 Ответить
по факту ні)(уя не робиться.. ідеальний словесний зельоний понос
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10.12.2024 19:44 Ответить
Ти в Омані вже все скоординував!
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10.12.2024 19:47 Ответить
потрібна..кординуємо..обговорюємо.. як зробити.. ще ефективнішими

ваш зельоний понос - 100% ефективний

"Важливо, щоб команди залучених лідерів працювали якомога інтенсивніше" - я пішов ригати
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10.12.2024 19:48 Ответить
За плани вже забув? - тепер переговори! - з ким? - з самим собою? Місяць назад гундів шо в нас все иде по плану - тільки план гівно
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10.12.2024 19:48 Ответить
тому що автор плану гівно )

навколо якого літають зелені поносні мухи
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10.12.2024 19:50 Ответить
Хвилюємось!
А самміт, самміт їрмакаки буде?
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10.12.2024 19:49 Ответить
Говорит заради того щоб хоч щось говорити.
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10.12.2024 19:59 Ответить
Враження,що це його основна робота,написати,що воно зробило і прогундосити на відео,а ще анонсувати(біжить попереду паровоза),які ракети,Дрони зробили,та чомусь з усіх напрямків просять хлопці допомоги в придбанні дронів.
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10.12.2024 20:15 Ответить
Вава! Де другий самміт миру???? Усі 100500 країн чекають чергового плану від найпотужнішого незламного зелідора!
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10.12.2024 20:46 Ответить
 
 