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Новости Война
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Украине нужно еще 10-12 Patriot, чтобы окончательно закрыть небо, - Зеленский

Зеленський про ППО для України

Украине нужно дополнительно 10-12 систем Patriot, чтобы окончательно закрыть небо от российских воздушных атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с главой группы социалистов и демократов Европарламента Иратхе Перес Гарсиа, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что Украине нужно дополнительно 10-12 систем Patriot, "чтобы обеспечить Украине жизнь и сделать войну для Путина бессмысленной".

"Главные гарантии безопасности для нас, если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, чтобы сохранит жизнь прежде всего украинцам, это, безусловно, системы противовоздушной обороны... Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной",- заявил Зеленский.

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По словам президента, если Украине будет хватать систем ПВО, тогда никакие КАБы и ракеты не смогут бить по гражданской инфраструктуре.

Зеленский отметил, что одна система Patriot стоит 1,5 млрд долларов. Денежные средства на эти системы президент предлагает взять из замороженных российских активов.

"Я действительно иногда не понимаю: полто

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ра миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги с российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью, окончательно закрыть наше небо. И все. Люди будут возвращаться к нормальной жизни, из-за заграницы также. Дети будут ходить повсюду в школу, в университеты, экономика будет работать",- сказал глава государства.

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В то же время, он отметил, что лучшими гарантиями безопасности для Украины является членство в НАТО.

"С этим есть вопросы. Вопрос есть с некоторыми государствами. Это вопрос к Байдену, а не к Трампу, потому что сейчас действующим президентом США является Джо Байден, и поэтому с ним об этом надо говорить. Я это неоднократно говорил", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что приглашение в Альянс для Украины до сих пор не согласовано.

Ранее спикер МИД Георгий Тихий рассказал, что главам МИД стран НАТО во время встречи удалось определить те системы противовоздушной обороны, которые могут передать Украине в ближайшие сроки.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) ПВО (2736) Patriot (273) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+11
100-500. і не забудьте про ракети
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10.12.2024 19:15
+8
ох и тупое
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10.12.2024 19:15
+8
так 10 чи 12

зельоному ублюдку завжди буде щось потрібно..це нічого не вирішить
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10.12.2024 19:17
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Трамп чому ми не в НАТО
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10.12.2024 19:15 Ответить
"Україні потрібно ще 10-12 Patriot, щоб остаточно закрити небо, - Зеленський " І ще малееееееенька дрібничка-- кількість ракет до цих самих Патріотів повинна бути, як мінімум, тотожною кількості вироблених парашою ракет.......................
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10.12.2024 19:56 Ответить
ох и тупое
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10.12.2024 19:15 Ответить
100-500. і не забудьте про ракети
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10.12.2024 19:15 Ответить
зеля нулі не бачить або не вміє рахувати- сліпе із дитинства або криворіжська бурса не дала знань...
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10.12.2024 19:20 Ответить
Ще як вміє! Люди які з ним стикалися, кажуть що свої награбовані гроші перерахує до копійки.
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10.12.2024 19:42 Ответить
так 10 чи 12

зельоному ублюдку завжди буде щось потрібно..це нічого не вирішить
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10.12.2024 19:17 Ответить
Все потрібно - ракет немає до Петріотів
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10.12.2024 19:19 Ответить
Для "шахедів" і сотні "кукурузників" з кулеметами хватило б.
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10.12.2024 19:21 Ответить
Головне не кулемет, а радар. Бо побачити чорний шахед серед ночі очами... як то кажуть - удачі вам )
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10.12.2024 19:33 Ответить
Невже це така проблема, поставити невеликий дешевий радар на 100 км?(списаний на Заході).
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10.12.2024 19:55 Ответить
Ну так зганяй до родичів в Ізраїль і попрохай там 8 штук. Все одно вони їм непотрібні. Заїдь перевірити рахунки в Омані і заодно залети в ОАЕ та до саудитів, там (в улюбленому тобі Глобальному Півдні), цих систем хоч штабелями складай. Можеш в Трампа попрохати - ти ж його українська копія, невже не дасть такому самому лицемірному популісту?
Або відправ Арахамію в КНР, він там щось торочив про близькцсть слуг до їх компартії - нехай попрохає в них ППО. Або зателефонуй своїм слугам-колаборантам, нехай візьмуть С-400 в ерефії.
Купа варіантів якими можна зайнятись, якщо відволіктись від запису відосів та відвідин спортзалу.
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10.12.2024 19:23 Ответить
Не відсотки записуй щоденно,а домовлявся .Тільки потужного менеджера єрмака не використовуй в турне,краще сараєм,пардон,офісом хай займається
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10.12.2024 19:28 Ответить
як? це допоможе з кабами та десятками небалістичних ракет та шахедів. та й навіть якщо проти балістики всі 10 поставити в одному місці, то це максимум 80 знищених цілей. тупо запускається 100 реальних ракет та ще купа відволікаючих болванок (це для цілеспрямованого бажання знищити, а не налякати цивільне населення)... але ж в одному місці вони стояти не повинні...
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10.12.2024 19:31 Ответить
Сбивать носители, а не ракеты/бомбы
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10.12.2024 19:34 Ответить
скільки збили за останній час? хоча трохи систем є... одну "блукаючу" знову могли б зробити, але чомусь її немає, чи щось заважає їй ефективно вражати літаючі цілі...
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10.12.2024 19:42 Ответить
Так нечем, более дальние, чтоб сбивать кацапские блохолеты километров за 500-1000 не дают
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10.12.2024 20:54 Ответить
И пару сотен индейских топоров
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10.12.2024 19:32 Ответить
сумніваюсь що вистачить. Русня он вже багато тисяч випустила, а у нас навіть виробництво якесь працює (військове я маю на увазі), а кацапія набагато більша і об'єктів там більше. Так шо як мінімум пару тисяч треба а не сотен.
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10.12.2024 19:41 Ответить
Томагавки немного отличаются от аналоговнетных ракет. Их сбить намного сложнее. Процент точных попаданий в цель намного выше. Так что пару сотен топоров хватит чтоб разбомбить основные авиабазы на 1000км вглубь масковии
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10.12.2024 20:58 Ответить
Да ти хоча б міну мінометну свою спромігся виробити , а потім вимогав би десятки патріотів, закривальшик, мля!
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10.12.2024 19:37 Ответить
та їх в європі всього до 40, та і не систем а батарей. І не коштує 1 система 1.5 , це стільки коштує батарея, а система коштує 5-8 мільярдів (система складається з 4-6-8 батарей), тобто + 10 систем, це 50-60 мільярдів долларів. Ну невже так важко просто розібратися в цьому?
і начеж писав колись правильно, а тепер видать трохи забув, де системи, де батареї - чорт їх розбере.
https://censor.net/ua/news/3499761/*****************************************************************
Тобто зараз навіть якщо у всієї європи забрати всі петріоти, їх все одно не вистачить, тому пан просто марить.
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10.12.2024 19:51 Ответить
Не навчаємий бевзень.Третій рік повномасштабної війни минає, воно типу ставки проводить, типу воно вгк,типу воно накази віддає а так нічого і не зрозуміло,такого тупака ще треба дуже постаратися щоб зробити.Хитросраке це так,але ж яке воно тупе.
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10.12.2024 19:55 Ответить
10-12 бронетанкових бригад (кавалерійських). І свої Петріоти відправляй до Музею, довбаний математик.
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10.12.2024 20:00 Ответить
А що ти і твої менеджери зробили доброго для України ? всі винні але де ті мільйон обіцяних дронів ,чому поставлялися на фронт браковані міни і ніхто не покараний ,чому завдяки тобі була зірвана мобілізація ,я вже не кажу за корупцію ,безвідповідальність і некомпентентність на всіх рівнях може пора і на себе брати відповідальність.
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10.12.2024 20:02 Ответить
Україні треба ...шоб ти 🤡 голуб передомовленності , пішов ...
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10.12.2024 20:33 Ответить
Самая дешёвая ракета для системы Patriot - это вариант GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), предназначенный для борьбы с тактическими баллистическими ракетами и самолётами. Стоимость таких ракет составляет около 4 миллионов долларов за единицу​

Shahed-136: По данным на 2023 год, себестоимость производства одного дрона в России оценивается примерно в $48,800, с конечной стоимостью для заказчика около $165,500.

різниця в ціні між ракетою та шахедом в 25 раз, або більше.
ввп сша 27 трлн, росії 2 трл, різниця в 10 раз

мабуть ракети закінчаться раніше...
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10.12.2024 20:59 Ответить
Для прикриття одного тільки обласного центру(не важливо якого) потрібно,як мінімум 2-3 батареї.В свій час в нас в батареї, було 16 ЗРК Стріла 10. Чотири взвода по 4 бм.І то це тільки для прикриття танкової колони в кількості 11 одиниць у випадку атаки авіацією супротивника на висоті не більше 3000м.
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10.12.2024 21:07 Ответить
Хоть бы нам ракет к уже существующим дали.
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10.12.2024 21:20 Ответить
Що йому написали??? Чи це він про свої маєтки говорить? Всю Україну закрити 12 "Патріот"?
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10.12.2024 22:36 Ответить
 
 