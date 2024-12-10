Украине нужно еще 10-12 Patriot, чтобы окончательно закрыть небо, - Зеленский

Украине нужно дополнительно 10-12 систем Patriot, чтобы окончательно закрыть небо от российских воздушных атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с главой группы социалистов и демократов Европарламента Иратхе Перес Гарсиа, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что Украине нужно дополнительно 10-12 систем Patriot, "чтобы обеспечить Украине жизнь и сделать войну для Путина бессмысленной".

"Главные гарантии безопасности для нас, если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, чтобы сохранит жизнь прежде всего украинцам, это, безусловно, системы противовоздушной обороны... Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной",- заявил Зеленский.

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По словам президента, если Украине будет хватать систем ПВО, тогда никакие КАБы и ракеты не смогут бить по гражданской инфраструктуре.

Зеленский отметил, что одна система Patriot стоит 1,5 млрд долларов. Денежные средства на эти системы президент предлагает взять из замороженных российских активов.

"Я действительно иногда не понимаю: полто

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ра миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги с российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью, окончательно закрыть наше небо. И все. Люди будут возвращаться к нормальной жизни, из-за заграницы также. Дети будут ходить повсюду в школу, в университеты, экономика будет работать",- сказал глава государства.

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В то же время, он отметил, что лучшими гарантиями безопасности для Украины является членство в НАТО.

"С этим есть вопросы. Вопрос есть с некоторыми государствами. Это вопрос к Байдену, а не к Трампу, потому что сейчас действующим президентом США является Джо Байден, и поэтому с ним об этом надо говорить. Я это неоднократно говорил", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что приглашение в Альянс для Украины до сих пор не согласовано.

Ранее спикер МИД Георгий Тихий рассказал, что главам МИД стран НАТО во время встречи удалось определить те системы противовоздушной обороны, которые могут передать Украине в ближайшие сроки.