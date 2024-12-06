Страны НАТО нашли системы ПВО, которые можно быстро передать Украине, - МИД
Руководителям МИД стран НАТО во время встречи удалось определить те системы противовоздушной обороны, которые могут передать Украине в кратчайшие сроки.
Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Тихий, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире Альянса был ряд ключевых тем. Среди них - военная поддержка и, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.
Спикер напомнил, что Украина срочно нуждается в поставке 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Чиновник отметил, что это усиление необходимо до конца года.
"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в короткие сроки", - сказал спикер ведомства.
Тихий добавил, что сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов.
Напомним, что накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Украине срочно нужны по меньшей мере 20 систем ПВО. Этими системами Украина хочет защитить стратегические энергетические объекты от российских атак.
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А ще краще, профілактика, тобто знищувати кацапські пускові.
Ну і обслуговуючий персонал.
Я взжде не пишу про нові ракети, які мали б розробити слугориги, їх немає і не буде, я написав про ті, які зробили при "баризі".
Україна прими НАТО в себе....
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
9 госпредателей разоблачили в СБУ и еще 102 - в силах обороны.
Служба безопасности Украины https://ru.slovoidilo.ua/2023/04/19/novost/bezopasnost/sbu-razoblachila-agentov-rf-kotorye-sovershali-xakerskie-ataki-pravitelstvo-ukrainy разоблачила более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения.
як би та каби
вже було ядерное .....
може знаєте хто це "чомусь" ?
щоб перекрити якусь іншу подію,
відмова влітку від НАТО влітку, взамін передана однуа батарея патріот
Тепер від США вже дві батареї патріот
Помилування сина у всіх злочинах котрі знайдуть з 2014,
передача пакета PDA на 725млн