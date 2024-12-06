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Страны НАТО нашли системы ПВО, которые можно быстро передать Украине, - МИД

Речник МЗС Георгій Тихий про системи ППО

Руководителям МИД стран НАТО во время встречи удалось определить те системы противовоздушной обороны, которые могут передать Украине в кратчайшие сроки.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Тихий, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире Альянса был ряд ключевых тем. Среди них - военная поддержка и, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.

Спикер напомнил, что Украина срочно нуждается в поставке 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Чиновник отметил, что это усиление необходимо до конца года.

"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в короткие сроки", - сказал спикер ведомства.

Читайте также: Зеленский и Мелони обсудили 10-й пакет военной помощи и усиление ПВО для Украины

Тихий добавил, что сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов.

Напомним, что накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Украине срочно нужны по меньшей мере 20 систем ПВО. Этими системами Украина хочет защитить стратегические энергетические объекты от российских атак.

Читайте также: Зеленский и Мелони обсудили 10-й пакет военной помощи и усиление ПВО для Украины

Автор: 

МИД (6939) НАТО (9970) ПВО (2727)


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Топ комментарии
+12
А могли мати свою, новітню систему ППО ПРО "Кільчень", але б тоді не вистачило на дороги, так 73%? Не зробили ракети, якими можна було б бити по кацапах "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", та ще й не зробили систему ППО, яка могла б збивати все, що летить в наш бік.
Я взжде не пишу про нові ракети, які мали б розробити слугориги, їх немає і не буде, я написав про ті, які зробили при "баризі".
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06.12.2024 18:37
+7
"Вільх" наробили... Але для них не знайшлося свого "Пашинського" та Тані Чорновол" - щоб вчасно вивезти, як це було зроблено з Богданою" та "Стугнами". І тих людей, що вивезли з-під удару батарею "Нептунів"... Тому кацапи рознесли ударом склади з готовими ракетами в перші дні нападу...
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06.12.2024 18:58
+5
.... і тут речник! Коли вони сплять?
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06.12.2024 18:29
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.... і тут речник! Коли вони сплять?
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06.12.2024 18:29 Ответить
Їм за "неспання" доплачують...
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06.12.2024 18:53 Ответить
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06.12.2024 18:29 Ответить
картинка с Яндекса
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06.12.2024 18:34 Ответить
цей кацап по яндексам лазе
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06.12.2024 18:35 Ответить
Розказуйте. Але не ДО, а ПІСЛЯ!
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06.12.2024 18:33 Ответить
Системи ППО борються з наслідками - і це добре.
А ще краще, профілактика, тобто знищувати кацапські пускові.
Ну і обслуговуючий персонал.
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06.12.2024 18:35 Ответить
пускові мобільні , не встежиш
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06.12.2024 18:38 Ответить
А могли мати свою, новітню систему ППО ПРО "Кільчень", але б тоді не вистачило на дороги, так 73%? Не зробили ракети, якими можна було б бити по кацапах "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", та ще й не зробили систему ППО, яка могла б збивати все, що летить в наш бік.
Я взжде не пишу про нові ракети, які мали б розробити слугориги, їх немає і не буде, я написав про ті, які зробили при "баризі".
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06.12.2024 18:37 Ответить
"Вільх" наробили... Але для них не знайшлося свого "Пашинського" та Тані Чорновол" - щоб вчасно вивезти, як це було зроблено з Богданою" та "Стугнами". І тих людей, що вивезли з-під удару батарею "Нептунів"... Тому кацапи рознесли ударом склади з готовими ракетами в перші дні нападу...
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06.12.2024 18:58 Ответить
Нагадайте мені будь ласка - Пашинський все ще під підозрою про нібито неправомірне використання зброї, чи вже справу закрили? Щось я пропустив цей момент.
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07.12.2024 03:40 Ответить
Ту справу мали б закрити, але порушили нову. Зебидло бореться не з кацапами, а з тими, хто щось робить для ЗСУ.
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07.12.2024 15:08 Ответить
те шо українці знайшли в 2019? - НАТО плачє і іде на шашличню!
Україна прими НАТО в себе....
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06.12.2024 18:37 Ответить
Ага, мабуть під сукном завалялися.
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06.12.2024 18:38 Ответить
Впевнений, що це справа рук того самого ненависного зебілами "бариги"
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06.12.2024 18:41 Ответить
Кільчень - українська багатоканальна універсальна ЗРС, здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне. ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючі аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними, або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
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06.12.2024 18:42 Ответить
якщо б в нас була "Кільчень"......

9 госпредателей разоблачили в СБУ и еще 102 - в силах обороны.
Служба безопасности Украины https://ru.slovoidilo.ua/2023/04/19/novost/bezopasnost/sbu-razoblachila-agentov-rf-kotorye-sovershali-xakerskie-ataki-pravitelstvo-ukrainy разоблачила более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения.
як би та каби
вже було ядерное .....
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06.12.2024 19:02 Ответить
розробили ще раніше, але чомусь......
може знаєте хто це "чомусь" ?
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06.12.2024 19:52 Ответить
Щось коаліція на чолі з Байденом, більше року шукають, обіцяють та передають,
щоб перекрити якусь іншу подію,
відмова влітку від НАТО влітку, взамін передана однуа батарея патріот
Тепер від США вже дві батареї патріот

Помилування сина у всіх злочинах котрі знайдуть з 2014,
передача пакета PDA на 725млн
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06.12.2024 19:05 Ответить
А можна про це не доповідати кацапам, а мовчки і тихенько поставити ці системи біля підстанцій АЕС? Язики вам повирізати, піздунам.
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06.12.2024 19:13 Ответить
 
 