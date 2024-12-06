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Новости Война
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Зеленский и Мелони обсудили 10-й пакет военной помощи и усиление ПВО для Украины

Зеленський і Мелоні обговорили 10-й пакет військової допомоги

Президент Владимир Зеленский обсудил с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони военную помощь и усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили актуальную ситуацию на фронте и вопросы военной поддержки Украины, в частности ускорение предоставления 10-го пакета помощи.

"Договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации с безопасностью в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, в четверг, 5 декабря, Зеленский и Рютте обсудили своевременную поставку помощи для комплектования боевых бригад ВСУ.

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Зеленский Владимир (20268) Италия (1640) ПВО (2727) помощь (7784)


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"Домовилися посилити координацію ....3,14стєц лютий, після трьох років варварської війни в Україні.
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06.12.2024 15:28 Ответить
де ви такого зебіла для фото знайшли? Голобородько втік із дЄрьмака та поголив рожу?
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06.12.2024 15:29 Ответить
Смарагдовий змінив імідж? До миру приготувався? А білі тапки купив?
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06.12.2024 16:09 Ответить
 
 