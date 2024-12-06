Зеленский и Мелони обсудили 10-й пакет военной помощи и усиление ПВО для Украины
Президент Владимир Зеленский обсудил с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони военную помощь и усиление противовоздушной обороны Украины.
Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили актуальную ситуацию на фронте и вопросы военной поддержки Украины, в частности ускорение предоставления 10-го пакета помощи.
"Договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации с безопасностью в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины", - отметил Зеленский.
Напомним, в четверг, 5 декабря, Зеленский и Рютте обсудили своевременную поставку помощи для комплектования боевых бригад ВСУ.
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