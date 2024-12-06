Зеленський і Мелоні обговорили 10-й пакет військової допомоги та посилення ППО для України

Президент Володимир Зеленський обговорив із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні військову допомогу та посилення протиповітряної оборони України.

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та питання військової підтримки України, зокрема прискорення надання 10-го пакету допомоги.

"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 5 грудня, Зеленський і Рютте обговорили своєчасне постачання допомоги для комплектування бойових бригад ЗСУ.

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