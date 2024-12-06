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Новини Війна
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Зеленський і Мелоні обговорили 10-й пакет військової допомоги та посилення ППО для України

Зеленський і Мелоні обговорили 10-й пакет військової допомоги

Президент Володимир Зеленський обговорив із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні військову допомогу та посилення протиповітряної оборони України.

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

Сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та питання військової підтримки України, зокрема прискорення надання 10-го пакету допомоги.

"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України", - зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, у четвер, 5 грудня, Зеленський і Рютте обговорили своєчасне постачання допомоги для комплектування бойових бригад ЗСУ. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Італія (1573) ППО (3183) допомога (8341)


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"Домовилися посилити координацію ....3,14стєц лютий, після трьох років варварської війни в Україні.
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06.12.2024 15:28 Відповісти
де ви такого зебіла для фото знайшли? Голобородько втік із дЄрьмака та поголив рожу?
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06.12.2024 15:29 Відповісти
Смарагдовий змінив імідж? До миру приготувався? А білі тапки купив?
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06.12.2024 16:09 Відповісти
 
 