Зеленський і Мелоні обговорили 10-й пакет військової допомоги та посилення ППО для України
Президент Володимир Зеленський обговорив із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні військову допомогу та посилення протиповітряної оборони України.
Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та питання військової підтримки України, зокрема прискорення надання 10-го пакету допомоги.
"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у четвер, 5 грудня, Зеленський і Рютте обговорили своєчасне постачання допомоги для комплектування бойових бригад ЗСУ.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Ig Shu
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Ольга Пелле
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