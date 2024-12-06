Канада запретила 324 вида оружия, планирует передать его Украине, - министр Канады Леблан

Канада запретила 324 вида огнестрельного оружия и ведет переговоры с Украиной о возможности его передачи для защиты.

Об этом сообщает министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AP News.

По словам министра, эти образцы оружия должны использоваться исключительно на поле боя, а не в спортивных или охотничьих целях.

Канадское правительство сейчас ведет переговоры с Украиной, чтобы передать это запрещенное оружие на нужды украинских военных. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Украина выразила заинтересованность в использовании этой техники.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, приближает их к победе", - отметил Блэр.

Напомним, недавноминистр обороны Канады Билл Блэр заявил во время участия в Международном форуме по безопасности в Галифаксе, что Россия активно финансирует террористические организации, пытаясь распространить свое влияние в мире

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