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Новости Война
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Канада запретила 324 вида оружия, планирует передать его Украине, - министр Канады Леблан

Канада заборонила 324 види зброї, веде перемовини щодо її передачі Україні

Канада запретила 324 вида огнестрельного оружия и ведет переговоры с Украиной о возможности его передачи для защиты.

Об этом сообщает министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AP News.

По словам министра, эти образцы оружия должны использоваться исключительно на поле боя, а не в спортивных или охотничьих целях.

Канадское правительство сейчас ведет переговоры с Украиной, чтобы передать это запрещенное оружие на нужды украинских военных. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Украина выразила заинтересованность в использовании этой техники.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, приближает их к победе", - отметил Блэр.

Напомним, недавноминистр обороны Канады Билл Блэр заявил во время участия в Международном форуме по безопасности в Галифаксе, что Россия активно финансирует террористические организации, пытаясь распространить свое влияние в мире

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Канада (2076) оружие (10203) помощь (7784) Блэр Билл (16)


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Топ комментарии
+4
Планує і планує, так три роки мордорської інтервенції
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06.12.2024 11:22
+4
Стрілецька зброя різноманітних калібрів, і навіщо це? Щоби потім шукати набої по захмарній ціні?
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06.12.2024 11:40
+2
Якщо мова йде про види, то підозрюю, що більша частина - це пістолети. Моделей автоматів у світі не так вже й багато (якщо не рахувати клони Калашникова).
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06.12.2024 11:20
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Це добре! Краще хоч що, ніж нічого. На фроті згодиться. Зброї мало не буває.
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06.12.2024 11:15 Ответить
Якщо мова йде про види, то підозрюю, що більша частина - це пістолети. Моделей автоматів у світі не так вже й багато (якщо не рахувати клони Калашникова).
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06.12.2024 11:20 Ответить
Планує і планує, так три роки мордорської інтервенції
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06.12.2024 11:22 Ответить
Стрілецька зброя різноманітних калібрів, і навіщо це? Щоби потім шукати набої по захмарній ціні?
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06.12.2024 11:40 Ответить
Всі набої уніфіковані, шукати їх не прийдеться., їх як гімна за банею. Спочатку проектується та створюється набій, а потім вже зброя під цей набій.
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06.12.2024 13:20 Ответить
Для "особливо розумних"

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06.12.2024 13:31 Ответить
Ну тут 18 видів набоїв, більшість з котрих вже є в армії. А тиж казав 324 види зброї, де ж на них набої знайти? 22 калібр та пістолетні взагалі відкидаємо. І залишається 10, з яких найпопулярніші 5, на яких працює 90% стрілкотні. Це для особливо тупих.
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06.12.2024 16:16 Ответить
Ти, баранюка, навіть не знаєш, яку зброю заборонили в Канаді, а лізеш тут повчати. 308 калібр взагалі дефіцит.
От тобі ще, придурок.
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06.12.2024 17:32 Ответить
Ти кінченний олігофрен та тупориле створіння. ******** фото мілкашки та пістолетних набоїв. Я тобі, дебілу, кажу, що 90 відсотків стрілецької працює на 5 типах набоїв, яких ***** у війську, чума ти тупорила.
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06.12.2024 18:10 Ответить
На тобі, *****, дефіциту https://ibis.net.ua/zbroia/narizni/search/308-win/
хоч зажерся 308, чувирло недолуге.
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06.12.2024 18:18 Ответить
Пішов в сраку, кретин недороблений. По 2-3 доллара за патрон 308 будут бійці купувати в Ібісі.
А ось що заборонили в Канаді, прийобок.
https://thegunblog.ca/2024/12/05/ban-list-of-324-newly-prohibited-rifle-models/
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06.12.2024 18:48 Ответить
 
 