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Новости
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Россия активно финансирует террористические организации, - министр обороны Канады Блэр

Міністр оборони Канади Білл Блер

Россия активно финансирует террористические организации, пытаясь распространить свое влияние в мире.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр во время участия в Международном форуме по безопасности в Галифаксе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как мы знаем, Россия закрепляет международное доминирование в мире путем кибервторжений, глобальных дезинформационных кампаний, финансирования вооруженных групп и террористических организаций", - сказал Блэр.

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Он подчеркнул, что "эти действия угрожают не только Северной Америке и НАТО, но и бросают вызов НАТО, всем нашим союзникам и нашим интересам в мире". "Угрозы России для коллективной безопасности выходят далеко за пределы ее агрессии против Украины. Россия остается способной направлять свои воздушные, морские и ракетные силы против Европы и Арктики, а также угрожать Северной Америке", - отметил министр.

Блэр добавил, что агрессивные действия России существенно укрепили единство союзников по НАТО. "Мы прочно объединены в нашей решимости. Мы учимся сотрудничеству и совместно реагируем на потребность делать больше и работать вместе. Убежден, что намерение Путина в 2022-м году заключалось в ослаблении нас, но он провалил это. Он лишь углубил нашу решимость защищать Украину и работать вместе", - добавил министр.

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Автор: 

россия (95402) терроризм (18689) Блэр Билл (16)


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Топ комментарии
+13
і кінофестівалі ваші теж фінансує.
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23.11.2024 21:51
+8
І ви і далі готуєтесь до війни з москалями,замість ліквідації кремлівського карлика для початку?
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23.11.2024 21:56
+8
Всю свою історію, але ж гроші не пахнуть і такої дрібниці до останнього намагались не помічати.
А тут одразу росія фінансує терористів, росія проводить замовні вбивства - прозріли чи не завезли грошей?
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23.11.2024 22:09
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і кінофестівалі ваші теж фінансує.
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23.11.2024 21:51 Ответить
а амєрікоси ,що обісрались? трампіка слухають?
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23.11.2024 21:56 Ответить
І ви і далі готуєтесь до війни з москалями,замість ліквідації кремлівського карлика для початку?
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23.11.2024 21:56 Ответить
Всю свою історію, але ж гроші не пахнуть і такої дрібниці до останнього намагались не помічати.
А тут одразу росія фінансує терористів, росія проводить замовні вбивства - прозріли чи не завезли грошей?
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23.11.2024 22:09 Ответить
Росію вилікує лише ядерний вибух в центрі Москви
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23.11.2024 22:26 Ответить
Подібне тягнеться до подібного. Можливо вже й час оголосити фєдєрацію терористичною державою. а не тільки спонсором.
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23.11.2024 22:49 Ответить
так вони навіть спонсором тероризму Росію бояться визнати. Яка тут країна-терорист, при тому що козел з Угорщини буде проти цього.
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24.11.2024 01:56 Ответить
Ніколи такого не було, аж раптом…
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23.11.2024 23:13 Ответить
росія - це світове зло!
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23.11.2024 23:28 Ответить
И одной из них сама является
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23.11.2024 23:56 Ответить
Директорат FATF цього не помічає. Санкцій за підтримку тероризму для тисяч держслужбовців та державних компаній засрашки - теж не помічає FATF.
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24.11.2024 00:44 Ответить
Як сказала Цей канадський Блер: "Країни NATO згуртувалися неймовірно!" Зараз особливо Угорщина згуртувалася зі Словаччиною. Неймовірно.
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24.11.2024 02:02 Ответить
Bloomberg: "Розвідка США підтвердила, що Віктора Ющенка у 2004 році отруїли росіяни."
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24.11.2024 09:58 Ответить
Фінансує на гроши від продажу газу і нафти .
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24.11.2024 12:00 Ответить
 
 