Россия активно финансирует террористические организации, - министр обороны Канады Блэр
Россия активно финансирует террористические организации, пытаясь распространить свое влияние в мире.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр во время участия в Международном форуме по безопасности в Галифаксе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как мы знаем, Россия закрепляет международное доминирование в мире путем кибервторжений, глобальных дезинформационных кампаний, финансирования вооруженных групп и террористических организаций", - сказал Блэр.
Он подчеркнул, что "эти действия угрожают не только Северной Америке и НАТО, но и бросают вызов НАТО, всем нашим союзникам и нашим интересам в мире". "Угрозы России для коллективной безопасности выходят далеко за пределы ее агрессии против Украины. Россия остается способной направлять свои воздушные, морские и ракетные силы против Европы и Арктики, а также угрожать Северной Америке", - отметил министр.
Блэр добавил, что агрессивные действия России существенно укрепили единство союзников по НАТО. "Мы прочно объединены в нашей решимости. Мы учимся сотрудничеству и совместно реагируем на потребность делать больше и работать вместе. Убежден, что намерение Путина в 2022-м году заключалось в ослаблении нас, но он провалил это. Он лишь углубил нашу решимость защищать Украину и работать вместе", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тут одразу росія фінансує терористів, росія проводить замовні вбивства - прозріли чи не завезли грошей?