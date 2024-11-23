Россия активно финансирует террористические организации, - министр обороны Канады Блэр

Россия активно финансирует террористические организации, пытаясь распространить свое влияние в мире.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр во время участия в Международном форуме по безопасности в Галифаксе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как мы знаем, Россия закрепляет международное доминирование в мире путем кибервторжений, глобальных дезинформационных кампаний, финансирования вооруженных групп и террористических организаций", - сказал Блэр.

Читайте также: В Конгрессе США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма

Он подчеркнул, что "эти действия угрожают не только Северной Америке и НАТО, но и бросают вызов НАТО, всем нашим союзникам и нашим интересам в мире". "Угрозы России для коллективной безопасности выходят далеко за пределы ее агрессии против Украины. Россия остается способной направлять свои воздушные, морские и ракетные силы против Европы и Арктики, а также угрожать Северной Америке", - отметил министр.

Блэр добавил, что агрессивные действия России существенно укрепили единство союзников по НАТО. "Мы прочно объединены в нашей решимости. Мы учимся сотрудничеству и совместно реагируем на потребность делать больше и работать вместе. Убежден, что намерение Путина в 2022-м году заключалось в ослаблении нас, но он провалил это. Он лишь углубил нашу решимость защищать Украину и работать вместе", - добавил министр.

Читайте также: Россия нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, - Международный суд ООН