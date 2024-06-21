РУС
В Конгрессе США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма

После подписания о партнерстве между Россией и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества между ними, сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США представили законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в дополнение к преступлениям, которые Россия совершила в Украине и других странах мира, визит Путина в Северную Корею является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого законопроекта:

"Тот факт, что Путин имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, какой он есть: государством-спонсором терроризма", - заявил Грэм.

В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Блюменталь отметил, что подписанное соглашение между Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко пугающим" и "враждебным к США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

"Два самых автократических лидера в мире, которые совершают зверства, стоят вместе и являются спонсорами терроризма... Россия заслуживает того, чтобы быть в этом маленьком выборочном клубе убийц, совершающих зверства" - заявил Блюменталь.

В предпосылках, которые квалифицируют Россию как государство-спонсора терроризма, сенаторы отмечают в частности "незаконное вторжение в суверенную Украину в 2022 году, что привело к жестокому убийству тысяч невинных гражданских лиц".

Кроме этого, в перечень доказательств террористической деятельности РФ сенаторы предлагают внести отравление кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году, отравление бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году, сбитие в Донецкой области рейса 350 Malaysia Airlines в 2014 году, поддержку авиабомбардировки Алеппо в Сирии в 2016 году, отравление бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году и смерть в 2024 году российского оппозиционера Алексея Навального.

Примут ли американские законодатели этот законопроект?

Относительно возможности принятия данного законопроекта, то сенатор Блюменталь отметил, что сейчас в Конгрессе есть двухпартийная поддержка законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма.

"Этот законопроект является двухпартийным и у него есть другие подписанты. И для меня это приоритет, потому что я лично видел, что Россия сделала в Украине."

Сенатор-демократ отметил, что по документу также происходит сотрудничество с администрацией президента США.

"Я разговаривал с администрацией относительно этого документа. Они, безусловно, симпатизируют нашим целям. Мы поработали над некоторыми пунктами. Мы планируем продолжать с ними (работать. Но я думаю, что сейчас нам пора двигаться вперед", - отметил Блюменталь.

Грэм, комментируя согласование законопроекта с Белым домом, добавил, что не считает признание России государством-спонсором терроризма провокационным шагом со стороны Вашингтона.

"Я думаю, что мы действуем рационально... Если вы волнуетесь, чтобы не быть слишком провокационными в отношении России, перестаньте волноваться. Прекратите волноваться! Вы не слишком провокативны. Нам нужно выиграть, когда дело касается России. И последнее настоящее средство в наборе инструментов, которое мы можем использовать, - это признание России государством-спонсором терроризма", - подчеркнул Грэм.

Напомним, в начале февраля этого года группа британских парламентариев призвала главу МИД Британии Дэвида Кэмерона рассмотреть возможность признания РФ государством-спонсором терроризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый договор Москвы с Пхеньяном должен обеспокоить Китай, - Белый дом

Конгресс США (1262) россия (96910) терроризм (18693)
