УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини
6 332 26

У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму

сша,конгрес

Після підписання про партнерство між Росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між ними, сенатори від обох провідних партій Конгресу США презентували законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише "Голос Америки".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту:

"Той факт, що Путін мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму," – заявив Грем.

Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Путіном та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

"Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму... Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства," - заявив Блюменталь.

У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають зокрема "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".

Крім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.

Чи ухвалять американські законодавці цей законопроєкт?

Щодо можливості ухвалення даного законопроєкту, то сенатор Блюменталь наголосив, що наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Цей законопроєкт є двопартійним і в нього є інші підписанти. І для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні."

Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США.

"Я розмовляв з адміністрацією щодо цього документа. Вони, безумовно, симпатизують нашим цілям. Ми попрацювали над деякими пунктами. Ми плануємо продовжувати з ними (працювати. Але я думаю, що зараз нам час рухатися вперед", - зазначив Блюменталь.

Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом ,додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризмом провокативним кроком з боку Вашингтона.

"Я думаю, що ми діємо раціонально... Якщо ви хвилюєтеся, щоб не бути занадто провокативними щодо Росії, перестаньте хвилюватися. Припиніть хвилюватися! Ви не надто провокативні. Нам потрібно виграти, коли справа стосується Росії. І останній справжній засіб у наборі інструментів, який ми можемо використати, – це визнання Росії державою-спонсоркою тероризму", - наголосив Грем.

Нагадаємо, на початку лютого цього року група британських парламентаріїв закликала главу МЗС Британії Девіда Кемерона розглянути можливість визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий договір Москви з Пхеньяном має занепокоїти Китай, - Білий дім

Автор: 

Конгрес США (1258) росія (67226) тероризм (2869)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
росія не тільки країна - спонсор тероризму, вона і сама є країною - терористом
показати весь коментар
21.06.2024 06:36 Відповісти
+21
Вже давно пора їхати,а ви хлопці тільки запрягаєте...можна називати путіна ****** ,росію країною терористом ,скабєєву грязною проституткою все це не діє більше,тільки Томагавки і Атакамс на 1 000 км здатні поставити кацапню на місце
показати весь коментар
21.06.2024 06:49 Відповісти
+9
Це буде друга визначана перемога ***** в квадраті для України - Південна Корея постачатиме ПВО та зброю, а республіканці стануть на бік демократів , котрі виконують сьогодні їхню роль- вбивць імперії зла. А шо Трампуша ?
показати весь коментар
21.06.2024 06:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
росія не тільки країна - спонсор тероризму, вона і сама є країною - терористом
показати весь коментар
21.06.2024 06:36 Відповісти
Це б був великий удар Заходу по рф!!!

Бо у заходу вже все напрацевано як треба нищити спонсорів тероризму.

Вперед. Закон мае бути!

Слава Україні!
показати весь коментар
21.06.2024 09:16 Відповісти
Вкотре? І кожен раз провалюють...
показати весь коментар
21.06.2024 06:38 Відповісти
Помилка. Такій закон
ніколи ще не був у адженді парламенту США.
показати весь коментар
21.06.2024 09:37 Відповісти
Вже давно пора їхати,а ви хлопці тільки запрягаєте...можна називати путіна ****** ,росію країною терористом ,скабєєву грязною проституткою все це не діє більше,тільки Томагавки і Атакамс на 1 000 км здатні поставити кацапню на місце
показати весь коментар
21.06.2024 06:49 Відповісти
Це буде друга визначана перемога ***** в квадраті для України - Південна Корея постачатиме ПВО та зброю, а республіканці стануть на бік демократів , котрі виконують сьогодні їхню роль- вбивць імперії зла. А шо Трампуша ?
показати весь коментар
21.06.2024 06:52 Відповісти
Візит йУхла до Кореї та В"єтнаму має усі шанси стати історичнопереломним для арашистогресора
показати весь коментар
21.06.2024 06:55 Відповісти
Північна Корея утилізовує старі запаси. Нового в них нічого нема, а якщо і є то далеко не в тих масштабах які потрібні *****. Прямо так і бачу як ***** втарчає Сибір для китайців і "приростає" 16 мільйонами голодних голодранців з Північної Кореї... Ото ******** так ********...
показати весь коментар
21.06.2024 07:31 Відповісти
Трамп в якості кандидата буде "за". Як тільки він займе посаду Президента - одразу буде "проти".
Так само і Байден. Та будь який політик-кандидат на посаду Президента чи конгресмена.
показати весь коментар
21.06.2024 08:39 Відповісти
створюйте коаліцію по знищенню терористичної держави
показати весь коментар
21.06.2024 07:27 Відповісти
Террористы московиты и есть.
показати весь коментар
21.06.2024 07:31 Відповісти
Дєкабрісти разбуділі Гєрцена??
показати весь коментар
21.06.2024 07:35 Відповісти
Дуже гарний закон. Прийміть його будь ласка. Світ дивиться на Сенат із надією.
показати весь коментар
21.06.2024 07:58 Відповісти
*** третий год войны
показати весь коментар
21.06.2024 08:16 Відповісти
Ми вже знаємо з практики (наприклад, прийняття Закону про допомогу Україні, Тайваню, Ізраїлю), що для того, щоб такий проект Закону був проголосований і пішов на затвердження депутатів - потрібно 60 голосів (зі 100) сенаторів.... Наберуть, чи ні? Як би не було, але от цьому визнанню касапів терористами влада Білого Дому (чия б вона не була б, від слона чи осла, незалежно від партійності) противиться зі страшною силою.
показати весь коментар
21.06.2024 08:36 Відповісти
Голоси набрати можно. Уся проблема у « Салівані»!

Цей хлопчик хоче бути другим кісенжером, та тримае Джо двома руками.
показати весь коментар
21.06.2024 09:19 Відповісти
нічого не буде, Захід не хоче назвати путінську шоблу ти ким вона є по факту, фашистським режимом, отже не бажають спалювати мости, це гидко, бо все так очевидно
показати весь коментар
21.06.2024 10:21 Відповісти
Хм, а в 14 році окупація криму була ''типу законною"?
показати весь коментар
21.06.2024 10:23 Відповісти
только не спонсор, а государство-террорист.....
показати весь коментар
21.06.2024 10:39 Відповісти
якийсь ідіотський статус "спонсорка тероризму".. Це щоб ***** та його недоімперію прямо не називати терористом та країною-терористом?? Толерасти довбані. Третій рік країна-терористка закидує ракетами та шахедами сплячих людей в мирних містах, знищує цілі міста, села, вбивають та гвалтують населення сусідньої країни, і роблять це не якісь прибульці, а громадяни країни-терористки, а вони все товчуть оте дурнувате визначення "спонсор тероризму".. Світ догори дригом перевернувся(((
показати весь коментар
21.06.2024 10:46 Відповісти
При чому тут спонсорство?! Рашка-терорист.
показати весь коментар
21.06.2024 11:42 Відповісти
Щось у шановних США зі сприйняттям чи фактажем. Підарусія не ховаючись влаштовує теракти, розпалює війни на близькому сході, веде повномасштабну війну найбільшу після 2-Ї Світової. Але триґгерить угода з диктаторським Пухликом. Ну ок, нехай так, тільки підтримуємо, аби результати були
показати весь коментар
21.06.2024 12:07 Відповісти
К чему снова это трусливое словоблудие? Не спонсор терроризма, а страна-террорист. А то выходит, что мордор только оплачивает убийства украинцев.
показати весь коментар
21.06.2024 12:47 Відповісти
"І останній справжній засіб у наборі інструментів, який ми можемо використати ???"

це мав бути 1ий справжній засіб, який ви мали використати ще 2 роки назад. Придурки
показати весь коментар
21.06.2024 15:54 Відповісти
 
 