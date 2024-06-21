У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму

Після підписання про партнерство між Росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між ними, сенатори від обох провідних партій Конгресу США презентували законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту:

"Той факт, що Путін мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму," – заявив Грем.

Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Путіном та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

"Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму... Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства," - заявив Блюменталь.

У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають зокрема "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".

Крім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.

Чи ухвалять американські законодавці цей законопроєкт?

Щодо можливості ухвалення даного законопроєкту, то сенатор Блюменталь наголосив, що наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Цей законопроєкт є двопартійним і в нього є інші підписанти. І для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні."

Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США.

"Я розмовляв з адміністрацією щодо цього документа. Вони, безумовно, симпатизують нашим цілям. Ми попрацювали над деякими пунктами. Ми плануємо продовжувати з ними (працювати. Але я думаю, що зараз нам час рухатися вперед", - зазначив Блюменталь.

Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом ,додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризмом провокативним кроком з боку Вашингтона.

"Я думаю, що ми діємо раціонально... Якщо ви хвилюєтеся, щоб не бути занадто провокативними щодо Росії, перестаньте хвилюватися. Припиніть хвилюватися! Ви не надто провокативні. Нам потрібно виграти, коли справа стосується Росії. І останній справжній засіб у наборі інструментів, який ми можемо використати, – це визнання Росії державою-спонсоркою тероризму", - наголосив Грем.

Нагадаємо, на початку лютого цього року група британських парламентаріїв закликала главу МЗС Британії Девіда Кемерона розглянути можливість визнання РФ державою-спонсором тероризму.

