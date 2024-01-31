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Новости За рубежом
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терроризм (18658) финансирование (1705) Международный суд ООН (149)

Россия нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, - Международный суд ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Международный суд ООН 31 января принял решение по делу Украины против РФ и признал, что РФ нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Несмотря на это, суд не назначил компенсацию, как того потребовала украинская сторона. Суд также отказался вынести конкретное решение по вероятной ответственности РФ за сбитый самолет "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 над неподконтрольной Украине территорией 17 июля 2014 года, о чем просила Украина.

"Этим решением Суд признает, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по части первой статьи девятой ICSFT и продолжает быть обязана в соответствии с этим положением проводить расследование достаточно обоснованных обвинений в финансировании актов терроризма на востоке Украины", - говорится в тексте решение, которое приводит "Суспільне".

В то же время, как отмечает издание, по большинству пунктов Суд не нашел доказательств ответственности РФ. В частности, в ООН решили, что у РФ не было разумных оснований подозревать, что предоставленные ею средства используются или могут быть использованы для финансирования терроризма.

"При отсутствии такого обоснованного подозрения Российская Федерация также не была обязана по статье 18 ограничивать какое-либо финансирование "ДНР" и "ЛНР". Суд также считает, что при обстоятельствах этого дела Российская Федерация не была обязана признавать группу террористической соответственно своему внутреннему законодательству в качестве меры пресечения", - заявили в Международном суде.

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Объявляя решение, глава Международного суда ООН Джоан Доногью подчеркнула, что ситуация в Украине "на сегодняшний день очень отличается" от той, что была, когда Украина подала свое заявление в январе 2017 года.

Это решение по делу 2017 года, в котором Украина обвиняет РФ в финансировании боевиков в 2014 году и дискриминации многоэтнического общества Крыма после его оккупации. Также Украина обвиняет РФ в нарушении конвенций против дискриминации и финансировании терроризма. Украина стремится, чтобы суд обязал РФ выплатить репарации за нападения и преступления на востоке страны, в частности, за катастрофу рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines.

По данным издания, 2 февраля этот же суд примет решение о приемлемости жалобы Украины против РФ об "искажении понятия геноцида".

Суд ООН, фінансування тероризму
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Топ комментарии
+33
Безскінченна стурбованість+ імпотенція. ООН йди за руским кораблем
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31.01.2024 19:01
+14
Один боєць ЗСУ за ефективністю значно перевершує десятки суддів, прокурорів і слідчих ООН, не кажучи вже про заощаджені час і гроші.
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31.01.2024 19:19
+12
І все? PФ порушина навіть закони математики, всі божі і всі міжнародні шо тільки є
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31.01.2024 18:59
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І все? PФ порушина навіть закони математики, всі божі і всі міжнародні шо тільки є
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31.01.2024 18:59 Ответить
Безскінченна стурбованість+ імпотенція. ООН йди за руским кораблем
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31.01.2024 19:01 Ответить
про.бали знов, а прецедент фіговий...
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31.01.2024 19:02 Ответить
схоже нас і тут переграли кацапи, і хто винен?
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31.01.2024 19:04 Ответить
так, переграли.
А винен той, хто в 2019-му перестав підтримувати скаргу України в МКС.
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31.01.2024 19:30 Ответить
Значить недостатні й недостатньо переконливі матеріали подали наші юристи. Можливо, треба було найняти авторитетну іноземну юридичну компанію.
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31.01.2024 19:31 Ответить
вона була найнята. Але будь-яку адвокатську контору, навіть найкращу, навіть найчеснішу - потрібно контролювати самому також, як оце робили в 2018-му Коболєв та Вітренко в Стокгольмському арбітражі. А наш уряд в 2019-му на такий контроль хер положили.
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31.01.2024 19:44 Ответить
Виходить, що зіграли в піддавки. Ось на це й треба звертати увагу, а не репетувати, що ООН не така й Міжнородний суд не такий.
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31.01.2024 19:54 Ответить
саме так. А що, непомітно, як ОПа зі шмигою защораз в піддавки з ****** грають?
Якби не ЗСУ і Залужний, якби не 25%навіжених в лютому 2022р. - Київ був би "мать городов" саме виграшем в піддавки ЄрЗе.
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31.01.2024 20:08 Ответить
В школе советской рассказывали про Лигу наций, так той ООН такая же гадюшня, как и та Лига наций. Чего туда подавать иски, когда там рашафашисты сидят в Совбезе и мают право вето. Как задумывалась, так воно и працюе. В Европе все решается на поле боя. Никаких прав и законов тут больше нет.
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31.01.2024 19:05 Ответить
НУ І? Де статус спонсор тероризму?
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31.01.2024 19:13 Ответить
не на часі
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31.01.2024 19:20 Ответить
оона це взагалі зборисько дармоїдів для понтів. Збирають злидоту по всьому світу які за бабло проголосують так як треба, а за рахунок платників податків сидять там язиками патякають.
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31.01.2024 19:14 Ответить
згоден із Вами на всі 100
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31.01.2024 19:21 Ответить
Бла-бла-бла
Бла-бла-бла
Пук в лужу в конце
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31.01.2024 19:15 Ответить
Один боєць ЗСУ за ефективністю значно перевершує десятки суддів, прокурорів і слідчих ООН, не кажучи вже про заощаджені час і гроші.
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31.01.2024 19:19 Ответить
В рашці свято, як завжди, щоб не накоїли, їм за нічого не буде з боку ООН. Гроші свою справу роблять.
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31.01.2024 19:21 Ответить
Не гроші. Тупий страх ЯО.
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31.01.2024 19:28 Ответить
думаю, все таки саме гроші.
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31.01.2024 23:47 Ответить
світ повністю довбанувся ! це виходить що Гіркін не терорист а герой новоросії ? ну хтось ще вірить що Україна отримає репарації ?
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31.01.2024 19:21 Ответить
ШЩо це за хрєнь??? Уроди! То і є країна-терорист!!! В сраку ці суди! Гнати ломаками цих гівноїдів і грантожерів! Це так, як з Брейвіком - воно вбило понад 70 людей, а йому камеру двокімнатну з тєлєком і останніми комльютерними іграшками! Вас скоро виріжуть як хлам!
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31.01.2024 19:21 Ответить
От ООН другого и не ожидал.
Достаточно посмотреть на Антонку Гутерриша с грустной лошадью на фото, что бы понять, что давно все схвачено и оплачено по счетам.
Бесполезная как оказалось конторка...
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31.01.2024 19:21 Ответить
я ще й тут зауважу, але востаннє на цій гілці:
Навіть в найпаскуднішому суді, якщо вірно поставити вимоги та доводити їх справедливість з усією завзятістю - можна якщо не виграти справу, то, принаймі, не програти.
Касапи захищались завзято. Україна в останні роки хер положила на свою скаргу, яку подали до МКС ООН.
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31.01.2024 19:48 Ответить
назовите хоть какой то международный закон или правило которое бы не нарушил ПИ,,,рашенский Фекалистан, это помойка гопник и относиться к этой клоаке и козломордому населению нужно соответственно....
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31.01.2024 19:29 Ответить
А БУК рашистський з екіпажем в Україну сам приїхав?
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31.01.2024 19:33 Ответить
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму. Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей - №9.
Суд заявив, що Росія не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна. Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.
Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону. Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Суд визнав, що Росія порушила свої зобов'язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду Джоан Доног'ю, зокрема, звернула увагу на дані про зменшення кількості школярів, що навчаються українською. "Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший", - зауважила вона. Суддя Доног'ю пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження.
Також суд підтвердив, що Росія порушувала рішення цього ж Суду від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.
Чесно кажучи, розчарована рішенням Суду. Саме через те, що на дії РФ в Криму і на Донбасі світ з 14 року закривав очі, стала можлива і велика агресія в 22-му Вердикт суду, як на мене, сторює небезпечний прецедент не лише для РФ, а й іншим тоталітарним країнам безкарно порушувати міжнародне право.
Сьогодні в Кремлі питимуть шампанське.
Українській команді юристів, які представляли нашу позицію в МС, варто провести ретельний аналіз нашої позиції, її захисту, поданих документів, аргументації.

ЗІ: в цей пост я заніс елементи і наступного посту Ірини №12914, щоб не розтягувати (А.М.)
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31.01.2024 19:41 Ответить
2000 років еволюції Римського права привели до повної втрати морально-етичних засад (постмодернізм) і перетворення толерантності на толерастію - всім все пофіг якщо загрожує ляпас по особистій масній пиці. Це не прагматизм. Це банальна сциклива дурість яка матиме важкі наслідки, але схоже що у "євросуддів" єдина ідеологія - "після нас хоч потоп". Світ чекає війна всіх проти всіх і у кожного будуть обгрунтовані претензії до зрадливого іаморального ближнього. Це сумно. Пухнастих кроликів удави передушать і проковтнуть...
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31.01.2024 19:44 Ответить
На жаль, Ви маєте рацію.

Плюс, до того всього, по планеті бігає вже 8 мільярдів гомосапієнсів. Буде неслабка боротьба за ресурси, у якій "право сили" вирішуватиме багато чого.
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31.01.2024 20:56 Ответить
ООН не не що не спроможна. Вона повинна зникнути, як і Ліга Націй в свій час.
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31.01.2024 19:44 Ответить
Уже про MH-17 все вопросы закрыли, но самый гуманный суд в мире до сих пор сомневается. Ну невозможно же вынести окончательное решение, давай подождем, кто победит в войне.
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31.01.2024 19:52 Ответить
до речі, в суді по МН-17 в тому же МКС звинувачення підтримував уряд Нідерландів. Тому там справу виграли; і не просто виграли проти виконавців, а продовжується судове слідство проти організаторів та замовників.

Це до слова, що потрібно знати про українську сторону в цьому суді про тероризм касапів. ЗЗІ: навіть не захотіли занести в це судове засідання висновки, ухвали іншого засідання, по МН-17...
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31.01.2024 20:14 Ответить
Всього-навсього так зібрали докази по матеріалаї справи. Які докази - таке й рішення! Це моя особиста думка.
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31.01.2024 19:57 Ответить
Це ще одна поразка України на міжнародній арені
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31.01.2024 20:06 Ответить
Збіговисько перегодованих юристів-чиновників, користі з яких - нуль. 0-0-Н.
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31.01.2024 20:09 Ответить
Схоже, що недалеко втік їхній «справедливий» суд від наших судів!
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31.01.2024 20:19 Ответить
Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону .

Отакий він, рашистський суд ООН 🤬
ООН підтвердила відкриття рахунку у російському банку.
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31.01.2024 20:25 Ответить
А кто что хотел от суда организации, которая за 2 года окончательно показала свою несостоятельность? В мире созрел запрос на 3 Мировую. У нас и в Израиле она в активной фазе, в других точках мира - пока гибридно. Ну это пока. Думаю в этот раз мировая война не обойдётся без применения ядерного оружия. Кто выживет после неё, тот и будет формировать новый мировой порядок. И тогда уже окончательно исчезнут отжившие свое теперешние декоративные организации типа ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и т.д.
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31.01.2024 20:28 Ответить
Израилю просто нравиться воевать со всеми своими соседями. Они агрессивны. Так что дело не в какой-то мифической войне. В Украине все дело в умирающей империи, где воюют два её бывших осколка.
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31.01.2024 21:07 Ответить
ООНівські хвойди в своєму репертуарі.
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31.01.2024 21:15 Ответить
Доволі дешеву виставу для того, хто "не в темі", вчинили в оон.
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31.01.2024 22:20 Ответить
Не прошло и 32 года (со дня финансирования террористов в Приднестровье).
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31.01.2024 23:31 Ответить
Та почекайте, а чому організація-терорист (навіть не спонсор) взагалі приймає якісь рішення? Тільки б старий Джо не придушил Ізраїль заради "неескалації", прийшов час розсадити цих покидькив по комфортним американським тюрмам.
Хто не в курсі: https://www.cbsnews.com/news/israel-hamas-unrwa-un-staff-intelligence-dossier-oct-7-terror-attack/
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01.02.2024 01:40 Ответить
В жопу цей міжнародний суд з їхніми гааагами... просто підтримали кацапендію у вбивстах, що вона з превеликим задоволенням буде і надалі робити і робить...
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01.02.2024 08:10 Ответить
..а что есть договор по финасированию бандитов!!! Так это что интернационал спонсор разного рода бандитов..
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01.02.2024 09:37 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

Когда "не внял"

Мы последовательно и в несколько заходов, модулировали возможное поведение условного генерального секретаря ООН в том случае, когда выяснилось, что его формальные подчиненные, имеющие удостоверения одной из миссий ООН взяли в руки оружие и пошли убивать граждан независимой страны. Причем, они не просто убивали мирное население, но грабили его, пытали и насиловали, снимая это на свои телефоны, чтобы похвастаться перед остальными сотрудниками ООН своими подвигами, поскольку те могли бы и не поверить, что они сделали такое собственноручно. Фокус тут в том, что сама организация, согласно ее уставу, создана только с одной целью - предотвращать войны.

Отсюда вытекают и другие функции ООН, если войну предотвратить не удалось. Организация занимается вопросами сохранения безопасности мирного населения и следить за тем, чтобы комбатанты или бойцы противоборствующих сторон, не наносили умышленного ущерба этому самому населению. И если возникает сама угроза такого ущерба, именно эта организация должна немедленно на это реагировать, чтобы предотвратить непоправимое. Но если не удалось и это, в компетенцию ООН входит выяснение обстоятельств совершения этих военных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.

Все это так длинно описано потому, что пойманы и уличены в совершении именно военных преступлений сотрудники ООН. И более того, оказалось, что руководство организации покрывало эти преступлениями всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. И вот когда все это выяснилось, то условный генеральный секретарь, имеющий понятие о чести, в срочном порядке должен был заказать себе парадное кимоно и остальные принадлежности, которые помогают сохранить честь. Однако достоверно известно, что настоящий генсек никакого кимоно не заказывал и никаких обрядов совершать даже не думал и не думает сейчас. Наивно было бы полагать, что он просто ждет поры цветения сакуры, чтобы все сделать по старым, самурайским правилам.

Вместо этого, сам генсек даже мысли не допустил о том, что понятие «честь» действительно существует, а получив неопровержимые доказательства о военных преступлениях, совершенных его сотрудниками, он не инициировал создание международного трибунала, а просто отчитался о том, что эти нехорошие товарищи получили порицание и уже уволены. На этом - все. В связи с этим просто интересно, как бы поступил Антоха, если бы узнал, что его дочек и внучек подстерегла та участь, которую обеспечили его подчиненные мирным гражданам Израиля. Допустим, все случилось на каком-то складе и все это сделали грузчики. И вот забрав тела своих родных, Антоха услышал от завсклада, что мол, всякое бывает, но беспокоиться нет причин, ибо грузчики уже уволены. В этот момент было бы интересно посмотреть на выражение его портрета.

И вот, не дождавшись не то что адекватной, а хотя бы не позорной реакции ООН и ее генерального секретаря, вчера министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал генерального секретаря Антонио Гутиерриша подать в отставку и покинуть свой пост. Но похоже на то, что в данном случае министр не на того нарвался. Во-первых, товарища там достаточно неплохо кормят и похоже на то, что заказов у него невпроворот. Так что ожидать, что все бросит и начнет идти в отставку, было бы наивно. Ну а во-вторых, что будет, когда он уйдет? Вон, товарищ Трамп хорошо знает, что начинаются суды и прочие неприятности. Так что Антон уцепится зубами в кресло и вынести его оттуда можно будет только вперед ногами. Он справедливо полагает, что именно в нем он целее будет.

Но жизнь полна неожиданностей и не исключено, что нынешнего генсека ждет крупный нежданчик. Логика событий подсказывает, что Израиль предупреждал ООН о том, что если они там заиграются в суды против Израиля, то будут предъявлены доказательства преступной деятельности сотрудников ООН. Не поверили - получили. Теперь настоятельно предлагают Гутиерришу катапультироваться, он опять отказывается, ну что же, значит, он ничему так не научился, а вовремя смыться, это важное качество любого высокого руководителя, если конечно же, он не смирился с ролью зиц-председателя.
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01.02.2024 10:26 Ответить
У Литві вирішили демонтувати пам'ятник, це запропонував литовський громадський діяч і патріот Валдас Барткявічюс. Він виступив з ініціативою демонтажу пам'ятника російському поету-шовіністу, розташованого в маєтку Маркучай під Вільнюсом.
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01.02.2024 10:44 Ответить
 
 