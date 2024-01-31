Россия нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, - Международный суд ООН
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Международный суд ООН 31 января принял решение по делу Украины против РФ и признал, что РФ нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014 году
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Несмотря на это, суд не назначил компенсацию, как того потребовала украинская сторона. Суд также отказался вынести конкретное решение по вероятной ответственности РФ за сбитый самолет "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 над неподконтрольной Украине территорией 17 июля 2014 года, о чем просила Украина.
"Этим решением Суд признает, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по части первой статьи девятой ICSFT и продолжает быть обязана в соответствии с этим положением проводить расследование достаточно обоснованных обвинений в финансировании актов терроризма на востоке Украины", - говорится в тексте решение, которое приводит "Суспільне".
В то же время, как отмечает издание, по большинству пунктов Суд не нашел доказательств ответственности РФ. В частности, в ООН решили, что у РФ не было разумных оснований подозревать, что предоставленные ею средства используются или могут быть использованы для финансирования терроризма.
"При отсутствии такого обоснованного подозрения Российская Федерация также не была обязана по статье 18 ограничивать какое-либо финансирование "ДНР" и "ЛНР". Суд также считает, что при обстоятельствах этого дела Российская Федерация не была обязана признавать группу террористической соответственно своему внутреннему законодательству в качестве меры пресечения", - заявили в Международном суде.
Объявляя решение, глава Международного суда ООН Джоан Доногью подчеркнула, что ситуация в Украине "на сегодняшний день очень отличается" от той, что была, когда Украина подала свое заявление в январе 2017 года.
Это решение по делу 2017 года, в котором Украина обвиняет РФ в финансировании боевиков в 2014 году и дискриминации многоэтнического общества Крыма после его оккупации. Также Украина обвиняет РФ в нарушении конвенций против дискриминации и финансировании терроризма. Украина стремится, чтобы суд обязал РФ выплатить репарации за нападения и преступления на востоке страны, в частности, за катастрофу рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines.
По данным издания, 2 февраля этот же суд примет решение о приемлемости жалобы Украины против РФ об "искажении понятия геноцида".
Пожалуйста, подождите...
А винен той, хто в 2019-му перестав підтримувати скаргу України в МКС.
Якби не ЗСУ і Залужний, якби не 25%навіжених в лютому 2022р. - Київ був би "мать городов" саме виграшем в піддавки ЄрЗе.
Бла-бла-бла
Пук в лужу в конце
Достаточно посмотреть на Антонку Гутерриша с грустной лошадью на фото, что бы понять, что давно все схвачено и оплачено по счетам.
Бесполезная как оказалось конторка...
Навіть в найпаскуднішому суді, якщо вірно поставити вимоги та доводити їх справедливість з усією завзятістю - можна якщо не виграти справу, то, принаймі, не програти.
Касапи захищались завзято. Україна в останні роки хер положила на свою скаргу, яку подали до МКС ООН.
Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму. Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей - №9.
Суд заявив, що Росія не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна. Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.
Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону. Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Суд визнав, що Росія порушила свої зобов'язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду Джоан Доног'ю, зокрема, звернула увагу на дані про зменшення кількості школярів, що навчаються українською. "Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший", - зауважила вона. Суддя Доног'ю пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження.
Також суд підтвердив, що Росія порушувала рішення цього ж Суду від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.
Чесно кажучи, розчарована рішенням Суду. Саме через те, що на дії РФ в Криму і на Донбасі світ з 14 року закривав очі, стала можлива і велика агресія в 22-му Вердикт суду, як на мене, сторює небезпечний прецедент не лише для РФ, а й іншим тоталітарним країнам безкарно порушувати міжнародне право.
Сьогодні в Кремлі питимуть шампанське.
Українській команді юристів, які представляли нашу позицію в МС, варто провести ретельний аналіз нашої позиції, її захисту, поданих документів, аргументації.
ЗІ: в цей пост я заніс елементи і наступного посту Ірини №12914, щоб не розтягувати (А.М.)
Плюс, до того всього, по планеті бігає вже 8 мільярдів гомосапієнсів. Буде неслабка боротьба за ресурси, у якій "право сили" вирішуватиме багато чого.
Це до слова, що потрібно знати про українську сторону в цьому суді про тероризм касапів. ЗЗІ: навіть не захотіли занести в це судове засідання висновки, ухвали іншого засідання, по МН-17...
Отакий він, рашистський суд ООН 🤬
ООН підтвердила відкриття рахунку у російському банку.
Хто не в курсі: https://www.cbsnews.com/news/israel-hamas-unrwa-un-staff-intelligence-dossier-oct-7-terror-attack/
Когда "не внял"
Мы последовательно и в несколько заходов, модулировали возможное поведение условного генерального секретаря ООН в том случае, когда выяснилось, что его формальные подчиненные, имеющие удостоверения одной из миссий ООН взяли в руки оружие и пошли убивать граждан независимой страны. Причем, они не просто убивали мирное население, но грабили его, пытали и насиловали, снимая это на свои телефоны, чтобы похвастаться перед остальными сотрудниками ООН своими подвигами, поскольку те могли бы и не поверить, что они сделали такое собственноручно. Фокус тут в том, что сама организация, согласно ее уставу, создана только с одной целью - предотвращать войны.
Отсюда вытекают и другие функции ООН, если войну предотвратить не удалось. Организация занимается вопросами сохранения безопасности мирного населения и следить за тем, чтобы комбатанты или бойцы противоборствующих сторон, не наносили умышленного ущерба этому самому населению. И если возникает сама угроза такого ущерба, именно эта организация должна немедленно на это реагировать, чтобы предотвратить непоправимое. Но если не удалось и это, в компетенцию ООН входит выяснение обстоятельств совершения этих военных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.
Все это так длинно описано потому, что пойманы и уличены в совершении именно военных преступлений сотрудники ООН. И более того, оказалось, что руководство организации покрывало эти преступлениями всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. И вот когда все это выяснилось, то условный генеральный секретарь, имеющий понятие о чести, в срочном порядке должен был заказать себе парадное кимоно и остальные принадлежности, которые помогают сохранить честь. Однако достоверно известно, что настоящий генсек никакого кимоно не заказывал и никаких обрядов совершать даже не думал и не думает сейчас. Наивно было бы полагать, что он просто ждет поры цветения сакуры, чтобы все сделать по старым, самурайским правилам.
Вместо этого, сам генсек даже мысли не допустил о том, что понятие «честь» действительно существует, а получив неопровержимые доказательства о военных преступлениях, совершенных его сотрудниками, он не инициировал создание международного трибунала, а просто отчитался о том, что эти нехорошие товарищи получили порицание и уже уволены. На этом - все. В связи с этим просто интересно, как бы поступил Антоха, если бы узнал, что его дочек и внучек подстерегла та участь, которую обеспечили его подчиненные мирным гражданам Израиля. Допустим, все случилось на каком-то складе и все это сделали грузчики. И вот забрав тела своих родных, Антоха услышал от завсклада, что мол, всякое бывает, но беспокоиться нет причин, ибо грузчики уже уволены. В этот момент было бы интересно посмотреть на выражение его портрета.
И вот, не дождавшись не то что адекватной, а хотя бы не позорной реакции ООН и ее генерального секретаря, вчера министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал генерального секретаря Антонио Гутиерриша подать в отставку и покинуть свой пост. Но похоже на то, что в данном случае министр не на того нарвался. Во-первых, товарища там достаточно неплохо кормят и похоже на то, что заказов у него невпроворот. Так что ожидать, что все бросит и начнет идти в отставку, было бы наивно. Ну а во-вторых, что будет, когда он уйдет? Вон, товарищ Трамп хорошо знает, что начинаются суды и прочие неприятности. Так что Антон уцепится зубами в кресло и вынести его оттуда можно будет только вперед ногами. Он справедливо полагает, что именно в нем он целее будет.
Но жизнь полна неожиданностей и не исключено, что нынешнего генсека ждет крупный нежданчик. Логика событий подсказывает, что Израиль предупреждал ООН о том, что если они там заиграются в суды против Израиля, то будут предъявлены доказательства преступной деятельности сотрудников ООН. Не поверили - получили. Теперь настоятельно предлагают Гутиерришу катапультироваться, он опять отказывается, ну что же, значит, он ничему так не научился, а вовремя смыться, это важное качество любого высокого руководителя, если конечно же, он не смирился с ролью зиц-председателя.