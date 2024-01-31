Россия нарушила Конвенцию о финансировании терроризма, - Международный суд ООН

Международный суд ООН 31 января принял решение по делу Украины против РФ и признал, что РФ нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Несмотря на это, суд не назначил компенсацию, как того потребовала украинская сторона. Суд также отказался вынести конкретное решение по вероятной ответственности РФ за сбитый самолет "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 над неподконтрольной Украине территорией 17 июля 2014 года, о чем просила Украина.

"Этим решением Суд признает, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по части первой статьи девятой ICSFT и продолжает быть обязана в соответствии с этим положением проводить расследование достаточно обоснованных обвинений в финансировании актов терроризма на востоке Украины", - говорится в тексте решение, которое приводит "Суспільне".

В то же время, как отмечает издание, по большинству пунктов Суд не нашел доказательств ответственности РФ. В частности, в ООН решили, что у РФ не было разумных оснований подозревать, что предоставленные ею средства используются или могут быть использованы для финансирования терроризма.

"При отсутствии такого обоснованного подозрения Российская Федерация также не была обязана по статье 18 ограничивать какое-либо финансирование "ДНР" и "ЛНР". Суд также считает, что при обстоятельствах этого дела Российская Федерация не была обязана признавать группу террористической соответственно своему внутреннему законодательству в качестве меры пресечения", - заявили в Международном суде.

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Объявляя решение, глава Международного суда ООН Джоан Доногью подчеркнула, что ситуация в Украине "на сегодняшний день очень отличается" от той, что была, когда Украина подала свое заявление в январе 2017 года.

Это решение по делу 2017 года, в котором Украина обвиняет РФ в финансировании боевиков в 2014 году и дискриминации многоэтнического общества Крыма после его оккупации. Также Украина обвиняет РФ в нарушении конвенций против дискриминации и финансировании терроризма. Украина стремится, чтобы суд обязал РФ выплатить репарации за нападения и преступления на востоке страны, в частности, за катастрофу рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines.

По данным издания, 2 февраля этот же суд примет решение о приемлемости жалобы Украины против РФ об "искажении понятия геноцида".