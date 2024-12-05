Зеленский и Рютте обсудили своевременную поставку помощи для комплектования боевых бригад ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский рассказал о ситуации на поле боя в целом и на отдельных направлениях Донетчины, ходе операции в Курской области и результатах использования Украиной дальнобойных возможностей, предоставленных союзниками.
"Президент отметил, что важна бесперебойная поставка снарядов калибра 155 мм, вооружений и военной техники из объявленных пакетов поддержки для своевременного комплектования боевых бригад", - сообщили в ОП.
Также Зеленский отметил важность приглашения Украины в НАТО.
Зеленский и Рютте договорились активнее сотрудничать с партнерами для выполнения решений Вашингтонского саммита НАТО по системам противовоздушной обороны и дополнительного усиления Украины против российского воздушного террора зимой.
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