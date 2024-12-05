РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6746 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
518 3

Зеленский и Рютте обсудили своевременную поставку помощи для комплектования боевых бригад ВСУ

Рютте і Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя в целом и на отдельных направлениях Донетчины, ходе операции в Курской области и результатах использования Украиной дальнобойных возможностей, предоставленных союзниками.

"Президент отметил, что важна бесперебойная поставка снарядов калибра 155 мм, вооружений и военной техники из объявленных пакетов поддержки для своевременного комплектования боевых бригад", - сообщили в ОП.

Также Зеленский отметил важность приглашения Украины в НАТО.

Также читайте: Партнеры обещали оснастить 10 бригад, но полностью оснастили только две с половиной, - Зеленский

Зеленский и Рютте договорились активнее сотрудничать с партнерами для выполнения решений Вашингтонского саммита НАТО по системам противовоздушной обороны и дополнительного усиления Украины против российского воздушного террора зимой.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) НАТО (9970) Рютте Марк (343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Танки де ? Нові Бредлі де ? Страйкери де ? Мардери та СВ-90 де ? Піхоту треба захистити ! Якщо фортифікації списали на бойові втрати !!!
показать весь комментарий
05.12.2024 17:36 Ответить
На Бредлі ******** нічого... Одне росстройство...
показать весь комментарий
05.12.2024 17:48 Ответить
 
 