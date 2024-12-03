Украине срочно требуется не менее 20 систем ПВО, - Сибига

Украина просит НАТО передать не менее двадцати систем ПВО для защиты от российских обстрелов.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

На встрече с коллегами будут обсуждать ситуацию в энергетике после последней ракетной атаки России и возможности усиления "воздушного щита".

"Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за быструю реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем - Hawk, NASAMS, IRIS-T - которые помогут нам избежать блэкаута. Мы понимаем, что Россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и большая солидарность", - отметил Сибига.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Украине не хватает систем ПВО. Сейчас ищут возможности, чтобы защитить два десятка спецобъектов.

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