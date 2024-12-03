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Украине срочно требуется не менее 20 систем ПВО, - Сибига

Скільки ППО потрібно Україні: Сибіга назвав кількість

Украина просит НАТО передать не менее двадцати систем ПВО для защиты от российских обстрелов.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

На встрече с коллегами будут обсуждать ситуацию в энергетике после последней ракетной атаки России и возможности усиления "воздушного щита".

"Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за быструю реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем - Hawk, NASAMS, IRIS-T - которые помогут нам избежать блэкаута. Мы понимаем, что Россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и большая солидарность", - отметил Сибига.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Украине не хватает систем ПВО. Сейчас ищут возможности, чтобы защитить два десятка спецобъектов.

Также читайте: Усиление военной поддержки Украины сейчас важнее, чем разговоры о приглашении в НАТО, - Рютте

Автор: 

ПВО (2739) Сибига Андрей (391)


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Топ комментарии
+10
Насправді Україна терміново потребує 20 шибениць біля ОП, ВР І Кабміну з цілодобовою безперервною роботою.
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03.12.2024 14:03
+5
Так он и подписал такой мораторий, по кацапской энергетике ж наши не бьют
Кстати могли бы с суджи вывезти трансформаторы и оборудование с подстанции на подконтрольной територии
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03.12.2024 14:09
+4
зельоні - дайте джавеліни , мі всех парвьом .. дайте арту, ми всех парвьом, дайте хаймерси, ми всех парвьом, дайте танки, ми всех парвьом..дайте атакамси, ми всех парвьом.. дайте Ф-16, ми всех парвьом... дайте дайте дайте.

може причина не в тому що дають, а кому (риторичне)

p.s. і дайте Зірку Смерті ..2...ні ..4
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03.12.2024 14:05
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та хоч 200 систем. важливо лише, скільки ракет для них зможуть поставити...
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03.12.2024 14:02 Ответить
Насправді Україна терміново потребує 20 шибениць біля ОП, ВР І Кабміну з цілодобовою безперервною роботою.
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03.12.2024 14:03 Ответить
гільйотина краще ..і на піку навколо ОПи
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03.12.2024 14:22 Ответить
Все потрібно - і ракети - бо біля Києва ППО є - а Трипільську ДРЕС профукали
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03.12.2024 14:04 Ответить
зельоні - дайте джавеліни , мі всех парвьом .. дайте арту, ми всех парвьом, дайте хаймерси, ми всех парвьом, дайте танки, ми всех парвьом..дайте атакамси, ми всех парвьом.. дайте Ф-16, ми всех парвьом... дайте дайте дайте.

може причина не в тому що дають, а кому (риторичне)

p.s. і дайте Зірку Смерті ..2...ні ..4
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03.12.2024 14:05 Ответить
все що надо дать зельоним - це 314зди..і все буде ок
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03.12.2024 14:08 Ответить
і дайте грошей щоб зробити браковані міни, форму, броніки ..
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03.12.2024 14:21 Ответить
20 систем - по периметру ОПи ...
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03.12.2024 14:05 Ответить
Ви, підари зелені, могли на зиму підписати мораторій на удари по енергетиці, але ваш всратий гундос встав в позу. А тепер ви клянчите ППО, бо буде блекаут?! Та вас гнид, за таке розстріляти треба, держзрадники, вороги власного народу!
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03.12.2024 14:07 Ответить
Так он и подписал такой мораторий, по кацапской энергетике ж наши не бьют
Кстати могли бы с суджи вывезти трансформаторы и оборудование с подстанции на подконтрольной територии
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03.12.2024 14:09 Ответить
який же "кріт" буде шкодити гаспадіну
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03.12.2024 14:13 Ответить
Учитывая шо на рашке зимы посуровей чем у нас, я вообще не понимаю почему им не ****** энергетику. Энергетика это кровь экономики. Да там все подстанции полыхать должны. Русня должна ***** замерзнуть этой зимой. А пока токо мы сидим без света...
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03.12.2024 14:19 Ответить
я би порадив звернутись до верховного головнокомандуючого з цим питанням ..але це ж як нах послати )

"он же нам ничего не должен" (с) вова оманський
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03.12.2024 14:26 Ответить
Там і відстані великі,це також впливає.Вивести їхню енергетику легше.
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03.12.2024 14:29 Ответить
Так і по нпз не дуже гатять.Може москалі і збивають.
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03.12.2024 14:27 Ответить
Нам потрібна УКРАЇНСЬКА влада!
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03.12.2024 14:15 Ответить
Якраз те, що вилучили у голів МСЕК та воєнкомів, могло б піти на закупи ППО, ще би і залишилось.
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03.12.2024 14:17 Ответить
Это надо было просчитать еще в 2019 году.
А вы чем тогда занимались? Как в песне "Эх, дороги..."
А теперь скулите...
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03.12.2024 14:31 Ответить
Чому самі не купуєте ?
Адже гроші є, вони в кешбеку, вовиній тисячі, гнилих мінах, нових дорогах, у збільшених зарплатах чиновників, у дронах з маржею х2.
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03.12.2024 16:01 Ответить
 
 