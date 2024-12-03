Україні терміново потрібно щонайменше 20 систем ППО, - Сибіга

Україна просить НАТО передати щонайменш двадцять систем ППО для захисту від російських обстрілів.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

На зустрічі з колегами обговорюватимуть ситуацію в енергетиці після останньої ракетної атаки Росії та можливості посилення "повітряного щита".

"Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменш 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – які допоможуть нам уникнути блекауту. Ми розуміємо, що Росія хоче позбавити нас можливості виробляти електроенергію. Тож потрібна більша підтримка і більша солідарність", - зазначив Сибіга.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україні не вистачає систем ППО. Зараз шукають можливості, щоб захистити два десятки спецоб'єктів.

Також читайте: Посилення військової підтримки України зараз важливіше, ніж розмови про запрошення до НАТО, - Рютте