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Україні терміново потрібно щонайменше 20 систем ППО, - Сибіга

Скільки ППО потрібно Україні: Сибіга назвав кількість

Україна просить НАТО передати щонайменш двадцять систем ППО для захисту від російських обстрілів.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

На зустрічі з колегами обговорюватимуть ситуацію в енергетиці після останньої ракетної атаки Росії та можливості посилення "повітряного щита".

"Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменш 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – які допоможуть нам уникнути блекауту. Ми розуміємо, що Росія хоче позбавити нас можливості виробляти електроенергію. Тож потрібна більша підтримка і більша солідарність", - зазначив Сибіга.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україні не вистачає систем ППО. Зараз шукають можливості, щоб захистити два десятки спецоб'єктів.

Також читайте: Посилення військової підтримки України зараз важливіше, ніж розмови про запрошення до НАТО, - Рютте

Автор: 

ППО (3153) Сибіга Андрій (379)


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Топ коментарі
+10
Насправді Україна терміново потребує 20 шибениць біля ОП, ВР І Кабміну з цілодобовою безперервною роботою.
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03.12.2024 14:03
+5
Так он и подписал такой мораторий, по кацапской энергетике ж наши не бьют
Кстати могли бы с суджи вывезти трансформаторы и оборудование с подстанции на подконтрольной територии
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03.12.2024 14:09
+4
зельоні - дайте джавеліни , мі всех парвьом .. дайте арту, ми всех парвьом, дайте хаймерси, ми всех парвьом, дайте танки, ми всех парвьом..дайте атакамси, ми всех парвьом.. дайте Ф-16, ми всех парвьом... дайте дайте дайте.

може причина не в тому що дають, а кому (риторичне)

p.s. і дайте Зірку Смерті ..2...ні ..4
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03.12.2024 14:05
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та хоч 200 систем. важливо лише, скільки ракет для них зможуть поставити...
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03.12.2024 14:02 Відповісти
Насправді Україна терміново потребує 20 шибениць біля ОП, ВР І Кабміну з цілодобовою безперервною роботою.
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03.12.2024 14:03 Відповісти
гільйотина краще ..і на піку навколо ОПи
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03.12.2024 14:22 Відповісти
Все потрібно - і ракети - бо біля Києва ППО є - а Трипільську ДРЕС профукали
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03.12.2024 14:04 Відповісти
зельоні - дайте джавеліни , мі всех парвьом .. дайте арту, ми всех парвьом, дайте хаймерси, ми всех парвьом, дайте танки, ми всех парвьом..дайте атакамси, ми всех парвьом.. дайте Ф-16, ми всех парвьом... дайте дайте дайте.

може причина не в тому що дають, а кому (риторичне)

p.s. і дайте Зірку Смерті ..2...ні ..4
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03.12.2024 14:05 Відповісти
все що надо дать зельоним - це 314зди..і все буде ок
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03.12.2024 14:08 Відповісти
і дайте грошей щоб зробити браковані міни, форму, броніки ..
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03.12.2024 14:21 Відповісти
20 систем - по периметру ОПи ...
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03.12.2024 14:05 Відповісти
Ви, підари зелені, могли на зиму підписати мораторій на удари по енергетиці, але ваш всратий гундос встав в позу. А тепер ви клянчите ППО, бо буде блекаут?! Та вас гнид, за таке розстріляти треба, держзрадники, вороги власного народу!
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03.12.2024 14:07 Відповісти
Так он и подписал такой мораторий, по кацапской энергетике ж наши не бьют
Кстати могли бы с суджи вывезти трансформаторы и оборудование с подстанции на подконтрольной територии
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03.12.2024 14:09 Відповісти
який же "кріт" буде шкодити гаспадіну
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03.12.2024 14:13 Відповісти
Учитывая шо на рашке зимы посуровей чем у нас, я вообще не понимаю почему им не ****** энергетику. Энергетика это кровь экономики. Да там все подстанции полыхать должны. Русня должна ***** замерзнуть этой зимой. А пока токо мы сидим без света...
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03.12.2024 14:19 Відповісти
я би порадив звернутись до верховного головнокомандуючого з цим питанням ..але це ж як нах послати )

"он же нам ничего не должен" (с) вова оманський
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03.12.2024 14:26 Відповісти
Там і відстані великі,це також впливає.Вивести їхню енергетику легше.
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03.12.2024 14:29 Відповісти
Так і по нпз не дуже гатять.Може москалі і збивають.
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03.12.2024 14:27 Відповісти
Нам потрібна УКРАЇНСЬКА влада!
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03.12.2024 14:15 Відповісти
Якраз те, що вилучили у голів МСЕК та воєнкомів, могло б піти на закупи ППО, ще би і залишилось.
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03.12.2024 14:17 Відповісти
Это надо было просчитать еще в 2019 году.
А вы чем тогда занимались? Как в песне "Эх, дороги..."
А теперь скулите...
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03.12.2024 14:31 Відповісти
Чому самі не купуєте ?
Адже гроші є, вони в кешбеку, вовиній тисячі, гнилих мінах, нових дорогах, у збільшених зарплатах чиновників, у дронах з маржею х2.
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03.12.2024 16:01 Відповісти
 
 