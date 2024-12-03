Посилення військової підтримки України зараз важливіше, ніж розмови про запрошення до НАТО, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що збільшення військової підтримки України напередодні будь-яких можливих мирних переговорів є важливішим, ніж обговорення пропозиції членства в Альянсі.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
"Найважливіше зараз - переконатися, що коли Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер оди", - зазначив Рютте.
За словами генсека НАТО, союзники консультуються один з одним щодо мирних переговорів та запрошення України до НАТО.
Членство в НАТО
Нагадаємо, раніше Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, то на Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.
МЗС наголосило, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна запросити в НАТО частину території України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів їздив до Москви після 2014 року, тобто після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. Про це стверджують журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).
А буде примус до підписання капітуляції.
Але тоді весь світ побачить, що так звана цивілізація та вільний світ вмерли і настав час керувати світом диктаторським антилюдським режимам.
Бо інакше скоро Рюте це саме казатиме Прибалтиці та Фіналяндії.
Скільки можна морозитись і бути насиільки безвідповідальними і недвлекоглядними?
Зеленський заявив, що він готовий припинити війну в обмін на членство у НАТО навіть якщо Росія не поверне захоплені території - мовляв він їх поверне дипломатично і потім... колись.
Раджу Зеленському заявити також, що він готовий припинити війну в обім на десять Нобелівських премій зразу, за романтичний місяць із Тейлор Свіфт або контрольний пакет акцій у Дженерал Моторс. Бо звучатиме це приблизно так само як його дика заява про НАТО.
Бо війну він припинить якщо США керовані Трампом нам просто перестануть надавати гроші і **********. Бо ЗЕвлада 2,5 роки замість виробляти зброю самим і зміцнювати економіку, лише канючила допомогу у Заходу. І подавала це за неймовірне досягнення. А зараз Боржомі пити пізно.
У НАТО Україну ніхто не прийме - після вього що останнім часом написали західні ЗМІ про корупцію в українському керівництві, про це можна забути.
Зеленський справді дуже хоче аби війна завершилася прийняттям України в НАТО. Це можна було би подати як досягнення.
Але - ні.
https://t.me/dragonspech/8228