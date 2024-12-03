УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13013 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 537 18

Посилення військової підтримки України зараз важливіше, ніж розмови про запрошення до НАТО, - Рютте

Рютте про членство України в НАТО: посилення допомоги важливіше

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що збільшення військової підтримки України напередодні будь-яких можливих мирних переговорів є важливішим, ніж обговорення пропозиції членства в Альянсі.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Найважливіше зараз - переконатися, що коли Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер оди", - зазначив Рютте.

За словами генсека НАТО, союзники консультуються один з одним щодо мирних переговорів та запрошення України до НАТО.

Також читайте: Країни НАТО мають змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте

Членство в НАТО

Нагадаємо, раніше Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, то на Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.

МЗС наголосило, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна запросити в НАТО частину території України

Читайте: Країни НАТО та Трамп зможуть посадити Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція, - Рютте

Автор: 

НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Рютте Марк (384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Та не клей тупі відмазки, Рютте. Одне іншому не заважає.
показати весь коментар
03.12.2024 09:42
+10
Та ніхто не візьме в НАТО кодлу підх@йловників, які мають доступ до будь-яких таємних документів, угод і до інформації, яку не має знати ху@ло.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів їздив до Москви після 2014 року, тобто після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. Про це стверджують журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

показати весь коментар
03.12.2024 09:49
+5
Воно - одно другому не мішає
показати весь коментар
03.12.2024 09:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не клей тупі відмазки, Рютте. Одне іншому не заважає.
показати весь коментар
03.12.2024 09:42 Відповісти
Та ніхто не візьме в НАТО кодлу підх@йловників, які мають доступ до будь-яких таємних документів, угод і до інформації, яку не має знати ху@ло.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів їздив до Москви після 2014 року, тобто після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. Про це стверджують журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

показати весь коментар
03.12.2024 09:49 Відповісти
Повторююся, з Боневтіками та його воровитою та мародерною командою антимайданівців і агентів московії до НАТО не буруть.
показати весь коментар
03.12.2024 10:48 Відповісти
Воно - одно другому не мішає
показати весь коментар
03.12.2024 09:42 Відповісти
",,,,,, України зараз важливіше, ніж розмови про запрошення до НАТО,,,," - алеж ви і з підтримкою від "тільки розмов" недалеко пішли пане Рютте !, (
показати весь коментар
03.12.2024 09:47 Відповісти
три роки західні аферисти "посилють" ,,,,Потвори, вже так посили Україну , куплені куйлом світові, лицемірні ,брехливі , виродки,та шлюхи,що ще де-який час такого посилення і куйло окупує української території по Дніпро.
показати весь коментар
03.12.2024 09:48 Відповісти
Не можна порівнювати одне з одним. "Запрошення" то - папірець, "посилення військової підтримки" то - снаряди, ракети...
показати весь коментар
03.12.2024 09:48 Відповісти
Але нема ні того ні іншого...
показати весь коментар
03.12.2024 09:54 Відповісти
Не правда. Троооошки є.
показати весь коментар
03.12.2024 09:55 Відповісти
Згоден трошки, але того недостатньо.
показати весь коментар
03.12.2024 15:47 Відповісти
В підсумку не буде ні запрошення України до НАТО ні посилення військової допомоги Україні.
А буде примус до підписання капітуляції.
Але тоді весь світ побачить, що так звана цивілізація та вільний світ вмерли і настав час керувати світом диктаторським антилюдським режимам.
показати весь коментар
03.12.2024 09:52 Відповісти
а відосіки тоді як???
показати весь коментар
03.12.2024 09:52 Відповісти
Головне і НАТО і зброя разом!!! Рютте не знає як це зробити!!!
показати весь коментар
03.12.2024 10:24 Відповісти
Важливіше все і одночасно, без зайвихбалачок.
Бо інакше скоро Рюте це саме казатиме Прибалтиці та Фіналяндії.

Скільки можна морозитись і бути насиільки безвідповідальними і недвлекоглядними?
показати весь коментар
03.12.2024 10:59 Відповісти
Лицемірні потвори. Ви, головне, наші дупи захищайте від орди, а в НАТО колись папізже...
показати весь коментар
03.12.2024 13:46 Відповісти
трампістка, а що там Трамп обіцяє, конкретно твою жопу захищатиме? Я так зрозумів, що ти з ними домовилася за твою єдину, інші тебе не колишуть.
показати весь коментар
03.12.2024 14:39 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в навч.центрі ЗСУ:
Зеленський заявив, що він готовий припинити війну в обмін на членство у НАТО навіть якщо Росія не поверне захоплені території - мовляв він їх поверне дипломатично і потім... колись.
Раджу Зеленському заявити також, що він готовий припинити війну в обім на десять Нобелівських премій зразу, за романтичний місяць із Тейлор Свіфт або контрольний пакет акцій у Дженерал Моторс. Бо звучатиме це приблизно так само як його дика заява про НАТО.
Бо війну він припинить якщо США керовані Трампом нам просто перестануть надавати гроші і **********. Бо ЗЕвлада 2,5 роки замість виробляти зброю самим і зміцнювати економіку, лише канючила допомогу у Заходу. І подавала це за неймовірне досягнення. А зараз Боржомі пити пізно.
У НАТО Україну ніхто не прийме - після вього що останнім часом написали західні ЗМІ про корупцію в українському керівництві, про це можна забути.
Зеленський справді дуже хоче аби війна завершилася прийняттям України в НАТО. Це можна було би подати як досягнення.
Але - ні.
https://t.me/dragonspech/8228
показати весь коментар
03.12.2024 14:36 Відповісти
 
 