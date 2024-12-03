Посилення військової підтримки України зараз важливіше, ніж розмови про запрошення до НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що збільшення військової підтримки України напередодні будь-яких можливих мирних переговорів є важливішим, ніж обговорення пропозиції членства в Альянсі.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Найважливіше зараз - переконатися, що коли Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер оди", - зазначив Рютте.

За словами генсека НАТО, союзники консультуються один з одним щодо мирних переговорів та запрошення України до НАТО.

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Членство в НАТО

Нагадаємо, раніше Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, то на Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.

МЗС наголосило, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна запросити в НАТО частину території України.

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