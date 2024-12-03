Усиление военной поддержки Украины сейчас важнее, чем разговоры о приглашении в НАТО, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что увеличение военной поддержки Украины накануне любых возможных мирных переговоров является более важным, чем обсуждение предложения членства в Альянсе.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
"Самое важное сейчас - убедиться, что когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - отметил Рютте.
По словам генсека НАТО, союзники консультируются друг с другом относительно мирных переговоров и приглашения Украины в НАТО.
Членство в НАТО
Напомним, ранее Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.
МИД подчеркнул, что Украина официально отказывается от гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.
Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя пригласить в НАТО часть территории Украины.
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Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів їздив до Москви після 2014 року, тобто після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. Про це стверджують журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).
А буде примус до підписання капітуляції.
Але тоді весь світ побачить, що так звана цивілізація та вільний світ вмерли і настав час керувати світом диктаторським антилюдським режимам.
Бо інакше скоро Рюте це саме казатиме Прибалтиці та Фіналяндії.
Скільки можна морозитись і бути насиільки безвідповідальними і недвлекоглядними?
Зеленський заявив, що він готовий припинити війну в обмін на членство у НАТО навіть якщо Росія не поверне захоплені території - мовляв він їх поверне дипломатично і потім... колись.
Раджу Зеленському заявити також, що він готовий припинити війну в обім на десять Нобелівських премій зразу, за романтичний місяць із Тейлор Свіфт або контрольний пакет акцій у Дженерал Моторс. Бо звучатиме це приблизно так само як його дика заява про НАТО.
Бо війну він припинить якщо США керовані Трампом нам просто перестануть надавати гроші і **********. Бо ЗЕвлада 2,5 роки замість виробляти зброю самим і зміцнювати економіку, лише канючила допомогу у Заходу. І подавала це за неймовірне досягнення. А зараз Боржомі пити пізно.
У НАТО Україну ніхто не прийме - після вього що останнім часом написали західні ЗМІ про корупцію в українському керівництві, про це можна забути.
Зеленський справді дуже хоче аби війна завершилася прийняттям України в НАТО. Це можна було би подати як досягнення.
Але - ні.
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