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Усиление военной поддержки Украины сейчас важнее, чем разговоры о приглашении в НАТО, - Рютте

Рютте про членство України в НАТО: посилення допомоги важливіше

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что увеличение военной поддержки Украины накануне любых возможных мирных переговоров является более важным, чем обсуждение предложения членства в Альянсе.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Самое важное сейчас - убедиться, что когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - отметил Рютте.

По словам генсека НАТО, союзники консультируются друг с другом относительно мирных переговоров и приглашения Украины в НАТО.

Также читайте: Страны НАТО должны изменить траекторию войны РФ против Украины, - Рютте

Членство в НАТО

Напомним, ранее Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

МИД подчеркнул, что Украина официально отказывается от гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя пригласить в НАТО часть территории Украины.

Читайте: Страны НАТО и Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция, - Рютте

Автор: 

НАТО (9977) членство в НАТО (1510) Рютте Марк (351)


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Топ комментарии
+10
Та не клей тупі відмазки, Рютте. Одне іншому не заважає.
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03.12.2024 09:42
+10
Та ніхто не візьме в НАТО кодлу підх@йловників, які мають доступ до будь-яких таємних документів, угод і до інформації, яку не має знати ху@ло.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів їздив до Москви після 2014 року, тобто після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. Про це стверджують журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

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03.12.2024 09:49
+5
Воно - одно другому не мішає
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03.12.2024 09:42
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Та не клей тупі відмазки, Рютте. Одне іншому не заважає.
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03.12.2024 09:42 Ответить
Та ніхто не візьме в НАТО кодлу підх@йловників, які мають доступ до будь-яких таємних документів, угод і до інформації, яку не має знати ху@ло.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів їздив до Москви після 2014 року, тобто після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. Про це стверджують журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

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03.12.2024 09:49 Ответить
Повторююся, з Боневтіками та його воровитою та мародерною командою антимайданівців і агентів московії до НАТО не буруть.
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03.12.2024 10:48 Ответить
Воно - одно другому не мішає
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03.12.2024 09:42 Ответить
",,,,,, України зараз важливіше, ніж розмови про запрошення до НАТО,,,," - алеж ви і з підтримкою від "тільки розмов" недалеко пішли пане Рютте !, (
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03.12.2024 09:47 Ответить
три роки західні аферисти "посилють" ,,,,Потвори, вже так посили Україну , куплені куйлом світові, лицемірні ,брехливі , виродки,та шлюхи,що ще де-який час такого посилення і куйло окупує української території по Дніпро.
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03.12.2024 09:48 Ответить
Не можна порівнювати одне з одним. "Запрошення" то - папірець, "посилення військової підтримки" то - снаряди, ракети...
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03.12.2024 09:48 Ответить
Але нема ні того ні іншого...
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03.12.2024 09:54 Ответить
Не правда. Троооошки є.
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03.12.2024 09:55 Ответить
Згоден трошки, але того недостатньо.
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03.12.2024 15:47 Ответить
В підсумку не буде ні запрошення України до НАТО ні посилення військової допомоги Україні.
А буде примус до підписання капітуляції.
Але тоді весь світ побачить, що так звана цивілізація та вільний світ вмерли і настав час керувати світом диктаторським антилюдським режимам.
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03.12.2024 09:52 Ответить
а відосіки тоді як???
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03.12.2024 09:52 Ответить
Головне і НАТО і зброя разом!!! Рютте не знає як це зробити!!!
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03.12.2024 10:24 Ответить
Важливіше все і одночасно, без зайвихбалачок.
Бо інакше скоро Рюте це саме казатиме Прибалтиці та Фіналяндії.

Скільки можна морозитись і бути насиільки безвідповідальними і недвлекоглядними?
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03.12.2024 10:59 Ответить
Лицемірні потвори. Ви, головне, наші дупи захищайте від орди, а в НАТО колись папізже...
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03.12.2024 13:46 Ответить
трампістка, а що там Трамп обіцяє, конкретно твою жопу захищатиме? Я так зрозумів, що ти з ними домовилася за твою єдину, інші тебе не колишуть.
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03.12.2024 14:39 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, сержант-інструктор пілотів БПЛА в навч.центрі ЗСУ:
Зеленський заявив, що він готовий припинити війну в обмін на членство у НАТО навіть якщо Росія не поверне захоплені території - мовляв він їх поверне дипломатично і потім... колись.
Раджу Зеленському заявити також, що він готовий припинити війну в обім на десять Нобелівських премій зразу, за романтичний місяць із Тейлор Свіфт або контрольний пакет акцій у Дженерал Моторс. Бо звучатиме це приблизно так само як його дика заява про НАТО.
Бо війну він припинить якщо США керовані Трампом нам просто перестануть надавати гроші і **********. Бо ЗЕвлада 2,5 роки замість виробляти зброю самим і зміцнювати економіку, лише канючила допомогу у Заходу. І подавала це за неймовірне досягнення. А зараз Боржомі пити пізно.
У НАТО Україну ніхто не прийме - після вього що останнім часом написали західні ЗМІ про корупцію в українському керівництві, про це можна забути.
Зеленський справді дуже хоче аби війна завершилася прийняттям України в НАТО. Це можна було би подати як досягнення.
Але - ні.
https://t.me/dragonspech/8228
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03.12.2024 14:36 Ответить
 
 