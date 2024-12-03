Если Украину подтолкнут на "плохой мир", США получат "страшную угрозу" со стороны Китая, Ирана и КНДР, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью Financial Times.
По словам генсека НАТО, углубление связей между врагами США ставит страну под угрозу. Он также отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин "может подумать о чем-то подобном в будущем, если не будет хорошей сделки для Украины", очевидно, имея в виду вторжение на Тайвань.
"Мы не можем допустить ситуации, когда лидер КНДР Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран будут радоваться, потому что мы заключили соглашение, которое не является хорошим для Украины, в долгосрочной перспективе это будет страшной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США", - заявил Рютте.
Он также рассказал, что во время недавней встречи во Флориде 22 ноября пытался убедить Трампа сохранить взаимодействие с западными союзниками и продолжить американскую поддержку Украины.
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Настав вас час, всі хто критикував мінські домовленості і говорив що війна вигідна одному Порошенкові щоб на ній красти, подивіться тепер на карту України .
Задоволені ?
Але Порох їм був поганий і вони обрали гундосого членограя, який знищив країну і фактично, знищив націю. Бо з цієї демографічної катастроіи ми вже не виліземи ніколи.
А з іншими месагами в цьому коменті - підтримую.
Тобто він сам натякає на "поганий мир" з рашкою, бо війною ми нічого не досягнемо, це логічно випливає з його слів.
І для запобігання загроз безпеці сша і єс потрібно мобілізовувати 18-річних
Еще год повоеваеть так и потеряем еще пару тысяч км. Вот о чем речь Рютте.