Если Украину подтолкнут на "плохой мир", США получат "страшную угрозу" со стороны Китая, Ирана и КНДР, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью Financial Times.

По словам генсека НАТО, углубление связей между врагами США ставит страну под угрозу. Он также отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин "может подумать о чем-то подобном в будущем, если не будет хорошей сделки для Украины", очевидно, имея в виду вторжение на Тайвань.

"Мы не можем допустить ситуации, когда лидер КНДР Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран будут радоваться, потому что мы заключили соглашение, которое не является хорошим для Украины, в долгосрочной перспективе это будет страшной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США", - заявил Рютте.

Он также рассказал, что во время недавней встречи во Флориде 22 ноября пытался убедить Трампа сохранить взаимодействие с западными союзниками и продолжить американскую поддержку Украины.

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