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Если Украину подтолкнут на "плохой мир", США получат "страшную угрозу" со стороны Китая, Ирана и КНДР, - Рютте

Рютте зустрівся з Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рютте заявил в интервью Financial Times.

По словам генсека НАТО, углубление связей между врагами США ставит страну под угрозу. Он также отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин "может подумать о чем-то подобном в будущем, если не будет хорошей сделки для Украины", очевидно, имея в виду вторжение на Тайвань.

"Мы не можем допустить ситуации, когда лидер КНДР Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран будут радоваться, потому что мы заключили соглашение, которое не является хорошим для Украины, в долгосрочной перспективе это будет страшной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США", - заявил Рютте.

Он также рассказал, что во время недавней встречи во Флориде 22 ноября пытался убедить Трампа сохранить взаимодействие с западными союзниками и продолжить американскую поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО и Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция, - Рютте

Автор: 

Рютте Марк (351) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+22
Трамп підштовхне
Настав вас час, всі хто критикував мінські домовленості і говорив що війна вигідна одному Порошенкові щоб на ній красти, подивіться тепер на карту України .
Задоволені ?
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03.12.2024 09:12
+9
Рютте як у воду дивиться - прислухаються?
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03.12.2024 09:12
+5
Зеленський вчора особисто заявив на весь світ, що Україна не в стані відвоювати окуповані території військовим шляхом.
Тобто він сам натякає на "поганий мир" з рашкою, бо війною ми нічого не досягнемо, це логічно випливає з його слів.
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03.12.2024 09:27
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Рютте як у воду дивиться - прислухаються?
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03.12.2024 09:12 Ответить
а це невідомо. Сказано ж - "намагався переконати".
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03.12.2024 09:24 Ответить
Так - я ж запитав
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03.12.2024 09:28 Ответить
Вся світова мразь повоювати захотіла,трошки жирку набрали,похудати хочуть....
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03.12.2024 16:17 Ответить
Трамп підштовхне
Настав вас час, всі хто критикував мінські домовленості і говорив що війна вигідна одному Порошенкові щоб на ній красти, подивіться тепер на карту України .
Задоволені ?
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03.12.2024 09:12 Ответить
До цих імбецилів не дійшло і ніколи не дійде, від чого врятував Порох Україну в 14 році. Від оцього.
Але Порох їм був поганий і вони обрали гундосого членограя, який знищив країну і фактично, знищив націю. Бо з цієї демографічної катастроіи ми вже не виліземи ніколи.
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03.12.2024 13:52 Ответить
для тебе і Трамп хороший?
А з іншими месагами в цьому коменті - підтримую.
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03.12.2024 14:42 Ответить
А патлатому покидьку до лампочки. Головне щоб 4 роки його президенства всі вели себе тихо.
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03.12.2024 09:16 Ответить
"страшні загрози" уже в действии - Израиль и Ливан, где хрюкало раши и ирана, Сирия, где пятаки ирана, раши, турции торчат, Украина, где северная корея,китай, раша, иран, а вона свежак подвалил, где хрюкало раши - сербия и хорватия...
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03.12.2024 09:25 Ответить
Трампу покуй, он в америке.
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03.12.2024 09:25 Ответить
Зеленський вчора особисто заявив на весь світ, що Україна не в стані відвоювати окуповані території військовим шляхом.
Тобто він сам натякає на "поганий мир" з рашкою, бо війною ми нічого не досягнемо, це логічно випливає з його слів.
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03.12.2024 09:27 Ответить
Це він натякнув Трампу, шо згоден на переговори і до їх майбутньго зриву непричасний. Але стрьомно таке чути від чувака який вже двічі хотів здаватись.
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03.12.2024 09:51 Ответить
Злиття півдня України, злиття воєнних в тч ракетних програм, злиття мобілізації ітд. А головне - ЄРМАКОВЩИНА цвіте і пахне і всі на місцях.
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03.12.2024 09:43 Ответить
Страшні загрози чекають насамперед європу, і саме цього боїться рютте.
І для запобігання загроз безпеці сша і єс потрібно мобілізовувати 18-річних
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03.12.2024 09:55 Ответить
Прекращение огня по линии фронта, это не поганий мир - это реальность. Потому, что мы оступаем и каждый день эта линия фронта сдвигается дальше и всё больше территории мы теряем.
Еще год повоеваеть так и потеряем еще пару тысяч км. Вот о чем речь Рютте.
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03.12.2024 09:56 Ответить
А що НАТО зробило, щоб цього не сталося? Рашку пустими заявами не перемогти.
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03.12.2024 09:57 Ответить
Мабуть таки щось зробило, бо на них не напали
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03.12.2024 10:18 Ответить
НАТО свого часу не взяло нас до НАТО , тому сидить та спостерігає, як ми стікаємо кров'ю.
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03.12.2024 12:04 Ответить
Вже ************. Хіба ні?
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03.12.2024 10:18 Ответить
Америка сама цього хоче. Обраний у президенти злодій цьому доказ.
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03.12.2024 12:02 Ответить
Ви усі підштовхнули Україну до прірви своїм сцикунством. Ви могли прийняти Україну в НАТО і припинити війну за один день, але ви сцитеся *****, бо ж "ескалація". Ви могли дати Україні зброї стільки, щоб вона в 22 році вигнала кацапів і закінчила війну, але ж ви сцялися "ескалації". Йдіть до біса, лицемірні потвори!
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03.12.2024 13:49 Ответить
 
 