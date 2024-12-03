Якщо Україну підштовхнуть на "поганий мир", США отримають "страшну загрозу" з боку Китаю, Ірану і КНДР, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, то на Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рютте заявив в інтерв’ю Financial Times.
За словами генсека НАТО, поглиблення зв’язків між ворогами США ставить країну під загрозу. Він також наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін "може подумати про щось подібне в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди для України", вочевидь, маючи на увазі вторгнення на Тайвань.
"Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер КНДР Кім Чен Ин, російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радітимуть, тому що ми уклали угоду, яка не є доброю для України, у довгостроковій перспективі це буде страшною загрозою безпеці не тільки для Європи, але й для США", - заявив Рютте.
Він також розповів, що під час нещодавньої зустрічі у Флориді 22 листопада намагався переконати Трампа зберегти взаємодію із західними союзниками та продовжити американську підтримку України.
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Настав вас час, всі хто критикував мінські домовленості і говорив що війна вигідна одному Порошенкові щоб на ній красти, подивіться тепер на карту України .
Задоволені ?
Але Порох їм був поганий і вони обрали гундосого членограя, який знищив країну і фактично, знищив націю. Бо з цієї демографічної катастроіи ми вже не виліземи ніколи.
А з іншими месагами в цьому коменті - підтримую.
Тобто він сам натякає на "поганий мир" з рашкою, бо війною ми нічого не досягнемо, це логічно випливає з його слів.
І для запобігання загроз безпеці сша і єс потрібно мобілізовувати 18-річних
Еще год повоеваеть так и потеряем еще пару тысяч км. Вот о чем речь Рютте.