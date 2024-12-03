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Якщо Україну підштовхнуть на "поганий мир", США отримають "страшну загрозу" з боку Китаю, Ірану і КНДР, - Рютте

Рютте зустрівся з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, то на Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рютте заявив в інтерв’ю Financial Times.

За словами генсека НАТО, поглиблення зв’язків між ворогами США ставить країну під загрозу. Він також наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін "може подумати про щось подібне в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди для України", вочевидь, маючи на увазі вторгнення на Тайвань.

"Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер КНДР Кім Чен Ин, російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радітимуть, тому що ми уклали угоду, яка не є доброю для України, у довгостроковій перспективі це буде страшною загрозою безпеці не тільки для Європи, але й для США", - заявив Рютте.

Він також розповів, що під час нещодавньої зустрічі у Флориді 22 листопада намагався переконати Трампа зберегти взаємодію із західними союзниками та продовжити американську підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО та Трамп зможуть посадити Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція, - Рютте

Автор: 

Рютте Марк (384) Трамп Дональд (5510)


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Топ коментарі
+22
Трамп підштовхне
Настав вас час, всі хто критикував мінські домовленості і говорив що війна вигідна одному Порошенкові щоб на ній красти, подивіться тепер на карту України .
Задоволені ?
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03.12.2024 09:12
+9
Рютте як у воду дивиться - прислухаються?
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03.12.2024 09:12
+5
Зеленський вчора особисто заявив на весь світ, що Україна не в стані відвоювати окуповані території військовим шляхом.
Тобто він сам натякає на "поганий мир" з рашкою, бо війною ми нічого не досягнемо, це логічно випливає з його слів.
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03.12.2024 09:27
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Рютте як у воду дивиться - прислухаються?
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03.12.2024 09:12 Відповісти
а це невідомо. Сказано ж - "намагався переконати".
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03.12.2024 09:24 Відповісти
Так - я ж запитав
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03.12.2024 09:28 Відповісти
Вся світова мразь повоювати захотіла,трошки жирку набрали,похудати хочуть....
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03.12.2024 16:17 Відповісти
Трамп підштовхне
Настав вас час, всі хто критикував мінські домовленості і говорив що війна вигідна одному Порошенкові щоб на ній красти, подивіться тепер на карту України .
Задоволені ?
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03.12.2024 09:12 Відповісти
До цих імбецилів не дійшло і ніколи не дійде, від чого врятував Порох Україну в 14 році. Від оцього.
Але Порох їм був поганий і вони обрали гундосого членограя, який знищив країну і фактично, знищив націю. Бо з цієї демографічної катастроіи ми вже не виліземи ніколи.
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03.12.2024 13:52 Відповісти
для тебе і Трамп хороший?
А з іншими месагами в цьому коменті - підтримую.
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03.12.2024 14:42 Відповісти
А патлатому покидьку до лампочки. Головне щоб 4 роки його президенства всі вели себе тихо.
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03.12.2024 09:16 Відповісти
"страшні загрози" уже в действии - Израиль и Ливан, где хрюкало раши и ирана, Сирия, где пятаки ирана, раши, турции торчат, Украина, где северная корея,китай, раша, иран, а вона свежак подвалил, где хрюкало раши - сербия и хорватия...
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03.12.2024 09:25 Відповісти
Трампу покуй, он в америке.
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03.12.2024 09:25 Відповісти
Зеленський вчора особисто заявив на весь світ, що Україна не в стані відвоювати окуповані території військовим шляхом.
Тобто він сам натякає на "поганий мир" з рашкою, бо війною ми нічого не досягнемо, це логічно випливає з його слів.
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03.12.2024 09:27 Відповісти
Це він натякнув Трампу, шо згоден на переговори і до їх майбутньго зриву непричасний. Але стрьомно таке чути від чувака який вже двічі хотів здаватись.
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03.12.2024 09:51 Відповісти
Злиття півдня України, злиття воєнних в тч ракетних програм, злиття мобілізації ітд. А головне - ЄРМАКОВЩИНА цвіте і пахне і всі на місцях.
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03.12.2024 09:43 Відповісти
Страшні загрози чекають насамперед європу, і саме цього боїться рютте.
І для запобігання загроз безпеці сша і єс потрібно мобілізовувати 18-річних
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03.12.2024 09:55 Відповісти
Прекращение огня по линии фронта, это не поганий мир - это реальность. Потому, что мы оступаем и каждый день эта линия фронта сдвигается дальше и всё больше территории мы теряем.
Еще год повоеваеть так и потеряем еще пару тысяч км. Вот о чем речь Рютте.
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03.12.2024 09:56 Відповісти
А що НАТО зробило, щоб цього не сталося? Рашку пустими заявами не перемогти.
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03.12.2024 09:57 Відповісти
Мабуть таки щось зробило, бо на них не напали
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03.12.2024 10:18 Відповісти
НАТО свого часу не взяло нас до НАТО , тому сидить та спостерігає, як ми стікаємо кров'ю.
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03.12.2024 12:04 Відповісти
Вже ************. Хіба ні?
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03.12.2024 10:18 Відповісти
Америка сама цього хоче. Обраний у президенти злодій цьому доказ.
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03.12.2024 12:02 Відповісти
Ви усі підштовхнули Україну до прірви своїм сцикунством. Ви могли прийняти Україну в НАТО і припинити війну за один день, але ви сцитеся *****, бо ж "ескалація". Ви могли дати Україні зброї стільки, щоб вона в 22 році вигнала кацапів і закінчила війну, але ж ви сцялися "ескалації". Йдіть до біса, лицемірні потвори!
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03.12.2024 13:49 Відповісти
 
 