Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, - МИД
Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю приближения 30-летия подписания Будапештского меморандума.
В МИД Украины напомнили, что 5 декабря исполняется 30 лет со времени подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум. Одним из гарантов безопасности Украины была РФ.
"Единственной реальной гарантией безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии РФ является полноправное членство Украины в НАТО. ", - говорится в заявлении.
При этом дипломаты отмечают, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.
"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - отмечает МИД.
Напомним, НАТО, вероятно, не поддержит запрос Украины относительно приглашения к членству в Альянсе во время заседания во вторник, 3 декабря.
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Друге діло що Кучма віддав ракети х55 у кількості 575 штук, та їх носії
Аркадій Бабченко:
Нахера вы это недолуге выбрали, украинцы?
Наивеличайший лидер современности, бляха…
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21473
Ніякі безпекови угоди, меморандуми, обіцянки, ітд... ніколи не замінять повноправного членства в НАТО.
Вже мали будапештський меморандум, коли за здачу ядерної зброї Україні гарантували територіальну цілісність та недоторканість кордонів.
І пуйло срав на цей меморандум і напав на Украину.
Бо Україна була не в НАТО.
Це всі знали та розуміли.
Ніякого відношення до реальної безпеки України ці гарантії не мали .
Це був просто черговий піар для Зеленського.
Він без піару та брехні просто не може жити
так, він їздив підписував якісь там папірці з партнерами, в той місяць він "думав" що це круто, зараз він "думає", що тільки в нато нам потрібно. завтра знову щось зміниться.
Ніби, мзс-це таке аморфне тіло,яке не має жодного відношення до суспільства.
Украина перед встречей стран НАТО отказалась от любых гарантий безопасности, заменяющих членство в Альянсе. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении украинского МИД.
Что, опять на старые грабли? Опять mode "быдло-дипломатия" оn? Опять закрiй ****** и принимай нас в НАТО?
Украина что, уже находится в том положении, в котором ее МИД диктует условия Штатам?
А, ну-ну. Повторенье - мать ученья.
Отказалась, так отказалась.
Давайте, в добрый путь.
https://t.me/babchenko77/11077
Так нахер ты тогда по миру носился, полудурошный??
Обожаю людей со стратегическим мышлением.
А, стоп...
https://t.me/babchenko77/11078
"попався" ? Самі обрали!
2. Не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою 01.12.2024
Цікаво, що він скаже ще за два дні? Це якийсь генератор випадкових заяв, обіцянок та планів.
https://t.me/BerezaJuice/50658
Ось це головне.
Пять лет прорашская зелешобла тупо косит от этого и ни-че-го не делает из тех обязательных условий для рассмотрения вступления , которые являются обязательными.
Пять лет у прорпашской зелешоблы есть шанс сделать УКраину союзником США вне НАТО ( как Израиль) ... Условия те же: Свобода слова, независимость ветвей власти, уважение к правам человека и к оппозиции, прекращение мегакоррупции....
Пять лет прорашская зелешобла не бьёт х**м об рояль, чтоб их выполнить. Нагло игнорирует.
Потому что зелешобла на деле выполняет задачу х**ла: спровоцировать Запад на отказ от поддержки Украины.
Потому что зелешобла на деле выполняет задачу х**ла: положить Украину под рашку.То есть уничтожить ....
Поэтому все понты , что виноват запад - собачий лай... Запад никогда не возьмёт в НАТО воровитую диктатуру. .и виноват в это совсем не он. Зелю геть!
Гарантии вне НАТО? Это что такое? Обязательство прислать бочку вазелина не члену НАТО? Или объявить войну агрессору? Что тогда мешает этим добрым людям объявить войну ерефии прямо сейчас?
Опять же не забывайте что имеем дело с демократиями, и люди не хотят выходить из зоны комфорта в принципе и воевать даже за собственные страны, не говоря уже за неизвестно кого неизвестно где.
з військової точки зору заява недоречна, бо протягом наступних років так щонайменш 10, Україну в НАТО не візьмуть, а виживати якось треба, тому відкидати тимчасові альтернативи - це позерство і шоу.
Це відривок з інтерв'ю Вікторії Спарц.
Але...
З врахуванням того, що команда Трампа тяжіє до того, щоб економічний і політичний тягар війни несла Європа, типу вам лячно Рашку, от ви і вирішуйте, так би мовити "на дальніх підступах", допомагайте Україні, то нам цього формату не бачити.
А це було б ефективніше ніж НАТО.
У НАТО таких країн іще знайдеться чимало. Тому більше важать добрі й юридично оформлені стосунки з ядерними державами (Штатами, Британією, Францією), ніж з отим аморфним НАТО.
Що ж до запису в Конституції, то він, правду сказати, якийсь дурнуватий. Конституцією реґулюється життя українського суспільства. Уявімо на хвильку, що поважним державам набридне перебування в тій самій недолугій організації з усякими підмоскально налаштованими Угорщинами та Словаччинами й вони натомість об'єднаються в якийсь інший (і дієвіший) союз. Про що тоді буде запис у Конституції? Притому Україна на сьогодні жоднісінького впливу на те, що далі відбуватиметься з НАТО, не має…
Зараз або НАТО, або ****** кількість різної зброї.
Якщо хтось не згоден - на *** на фронт, по воює пару років потім беле *******