Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, - МИД

Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю приближения 30-летия подписания Будапештского меморандума.

В МИД Украины напомнили, что 5 декабря исполняется 30 лет со времени подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум. Одним из гарантов безопасности Украины была РФ.

"Единственной реальной гарантией безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии РФ является полноправное членство Украины в НАТО. ", - говорится в заявлении.

При этом дипломаты отмечают, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - отмечает МИД.

Напомним, НАТО, вероятно, не поддержит запрос Украины относительно приглашения к членству в Альянсе во время заседания во вторник, 3 декабря.

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