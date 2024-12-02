Администрация Байдена будет работать над тем, чтобы у Украины была позиция силы на потенциальных переговорах с РФ, - Кирби
Администрация действующего президента США Джо Байдена будет продолжать оказывать Украине поддержку до конца своего срока, чтобы обеспечить Киеву сильную позицию в потенциальных переговорах с РФ по прекращению войны.
Об этом сказал советник президента США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
С самого начала мы очень и очень четко подчеркнули: если и как эта война закончится, она должна завершиться таким образом, что будет отвечать стремлениям украинского народа и, если откровенно, президента Зеленского, его политики и стремлений", - подчеркнул представитель Белого дома
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать последние заявления Зеленского относительно "горячей фазы" войны, территориальных вопросов, а также приглашение Украины к членству в НАТО в контексте возможного дипломатического урегулирования.
Кирби подчеркнул, что только глава Украинского государства должен решать, готов ли он к переговорам, когда это может произойти, а также о чем он готов говорить.
"Наши усилия заключались и в течение работы этой администрации будут заключаться в том, чтобы обеспечить для него (Президента Украины. - Ред.) и его армии лучшую позицию силы, которую мы можем обеспечить. Чтобы когда начнутся переговоры, он имел рычаги влияния, он имел определенную силу за столом. И это то, на чем мы сосредоточены", - добавил советник президента США.
Напомним, что ранее глава государства заявлял, что сейчас лучшей гарантией безопасности для нашей страны является вступление в НАТО.
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Хто кого купує?
Ви,наприклад,знаєте,що у 2012 році у Ульяновскі будувалась база НАТО?
Ось вам посилання на відос,де Путлеру задають про це питання,і почитайте комменти під відео від шокованих рашистів https://www.youtube.com/watch?v=8AfdBZsmxBA Тисніть сюди
А ось вам ще матеріал,котрий може зовсім расплющить вам очі на те,що у світі діється. https://www.politforums.net/diktat/1469965659.html план трёх війн
Якщо ви прочитали моє посилання на "План трьох війн",то у вас взагалі ніяких питань не повинно бути.
МАКСИМУ БЕЗФАМИЛЬНОМУ чуть выше я скинул ссылку на "План трёх войн".Ближний Восток там тоже упоминается.Для общего развития вам будет полезно почитать.Наверняка вы узнаете что-то новое.
Кірбі!
А чого це в тебе ніс видовжується?
правда в тому, що жоден договір з кацапами не вартий паперу на якому він написаний
це навіть Бісмарк знав
Зєлі відсиплять подвійну дозу кокаїну і він буде з позиції сили заглядати в очко путіну
"Вдячний за відверту та конструктивну розмову, тверду підтримку нашої боротьби.
Розповів про актуальну ситуацію на фронті і нагальні потреби українського війська, зважаючи на запити, які щотижня отримую від бійців. Також ми скоординували підходи до зміцнення тривалої стійкості України.
Окремо обговорили можливі стратегії перемоги України та припинення війни і забезпечення міжнародної відповідальності агресора.
Висловив переконання, що найкращою гарантією безпеки для України залишається членство нашої держави в НАТО, адже будь-які інші підходи не забезпечать мир, безпеку і стабільність в Європі.
Наприкінці зустрічі обмінялися думками про внутрішню ситуацію в державі, стан демократичного розвитку, важливість багатопартійного парламентаризму, свободи ЗМІ та верховенства права, а також необхідність боротьби з корупцією".
Трамп потребовал от ХАМАСа освободить израильских заложников до 20 января, иначе он устроит на Ближнем Востоке "полный ад"
Адміністрація Байдена працює для того щоб Україна мала позицію сили...
А що робить адміністрація Зеленського для позиції сили ?
Тратить, необхідні армії, гроші на... кешбек і тисячу.
Насичує армію мінометними ************, які не стріляють.
Поставила під удар енергетику через відкати на будівництві захисту.
А ще в нас так і не появилось ракет, на 3 рік війни, ні своїх, ні тих які можна просто купити, замість доріг чи тисячі.