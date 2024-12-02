Администрация Байдена будет работать над тем, чтобы у Украины была позиция силы на потенциальных переговорах с РФ, - Кирби

Администрация действующего президента США Джо Байдена будет продолжать оказывать Украине поддержку до конца своего срока, чтобы обеспечить Киеву сильную позицию в потенциальных переговорах с РФ по прекращению войны.

Об этом сказал советник президента США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

С самого начала мы очень и очень четко подчеркнули: если и как эта война закончится, она должна завершиться таким образом, что будет отвечать стремлениям украинского народа и, если откровенно, президента Зеленского, его политики и стремлений", - подчеркнул представитель Белого дома

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать последние заявления Зеленского относительно "горячей фазы" войны, территориальных вопросов, а также приглашение Украины к членству в НАТО в контексте возможного дипломатического урегулирования.

Читайте также: Украина может использовать ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ, - Белый дом

Кирби подчеркнул, что только глава Украинского государства должен решать, готов ли он к переговорам, когда это может произойти, а также о чем он готов говорить.

"Наши усилия заключались и в течение работы этой администрации будут заключаться в том, чтобы обеспечить для него (Президента Украины. - Ред.) и его армии лучшую позицию силы, которую мы можем обеспечить. Чтобы когда начнутся переговоры, он имел рычаги влияния, он имел определенную силу за столом. И это то, на чем мы сосредоточены", - добавил советник президента США.

Читайте также: У Байдена разочарованы нежеланием украинских властей снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, - WP

Напомним, что ранее глава государства заявлял, что сейчас лучшей гарантией безопасности для нашей страны является вступление в НАТО.