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Новини Війна
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Адміністрація Байдена працюватиме над тим, щоб Україна мала позицію сили на потенційних переговорах із РФ, - Кірбі

Радник президента США Джон Кірбі

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена продовжуватиме надавати Україні підтримку до кінця свого терміну, щоб забезпечити Києву сильну позицію в потенційних переговорах із РФ щодо припинення війни.

Про це сказав радник президента США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Від самого початку ми дуже й дуже чітко наголосили: якщо і як ця війна закінчиться, вона має завершитися в такий спосіб, що відповідатиме прагненням українського народу і, якщо відверто, Президента Зеленського, його політики та прагнень", - наголосив представник Білого дому

Таким чином він відповів на прохання прокоментувати останні заяви Зеленського щодо "гарячої фази" війни, територіальних питань, а також запрошення України до членства в НАТО в контексті можливого дипломатичного врегулювання.

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Кірбі наголосив, що лише глава Української держави має вирішувати, чи готовий він до переговорів, коли це може статися, а також про що він готовий говорити.

"Наші зусилля полягали й впродовж роботи цієї адміністрації полягатимуть у тому, щоб забезпечити для нього (Президента України – ред.) та його армії найкращу позицію сили, яку ми можемо забезпечити. Щоб коли почнуться переговори, він мав важелі впливу, він мав певну силу за столом. І це те, на чому ми зосереджені", - додав радник президента США.

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Нагадаємо, що раніше глава держави заявляв, що наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО. 

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22568) членство в НАТО (1715) Кірбі Джон (526) переговори з Росією (1063)


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Топ коментарі
+5
це сказав завербований рашистами "кірба" .котрий всі роки каденції "байди" ."працював" разом з "салойваном" і ще де-якими купленими рашистом американськими посіпаками ,над тим,щоб в України було мало що війскової потуги(не кажучи про вступ України в НАТО,надання де-яких видів озброєнь і дозволи на використання цієї зброї для ударів по території3,14дерації.,щоб хоч трохи приструнити "кровожерливого рашистського вбивцю....
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02.12.2024 20:03
+3
''Томагавки'' дадуть?
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02.12.2024 19:57
+2
Как вы замахали со своей иллюзией о переговорах. О чем можно договориться с болячкой? Рашисты смеются с вас. Они даже не говорят о мире а расматривают переговоры как очередной етам к дальшейшим войнам
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02.12.2024 20:10
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''Томагавки'' дадуть?
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02.12.2024 19:57 Відповісти
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02.12.2024 20:28 Відповісти
адміністрація як та карета з попелюшки….а так нехай працюють часу ж вагон….
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02.12.2024 20:02 Відповісти
Не даи БОГ - позицію "зю"!
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02.12.2024 20:02 Відповісти
це сказав завербований рашистами "кірба" .котрий всі роки каденції "байди" ."працював" разом з "салойваном" і ще де-якими купленими рашистом американськими посіпаками ,над тим,щоб в України було мало що війскової потуги(не кажучи про вступ України в НАТО,надання де-яких видів озброєнь і дозволи на використання цієї зброї для ударів по території3,14дерації.,щоб хоч трохи приструнити "кровожерливого рашистського вбивцю....
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02.12.2024 20:03 Відповісти
це сказав завербований рашистами "кірба" .котрий всі роки каденції "байди" ."працював" разом з "салойваном" і ще де-якими купленими рашистом американськими посіпаками.
Хто кого купує?
Ви,наприклад,знаєте,що у 2012 році у Ульяновскі будувалась база НАТО?
Ось вам посилання на відос,де Путлеру задають про це питання,і почитайте комменти під відео від шокованих рашистів https://www.youtube.com/watch?v=8AfdBZsmxBA Тисніть сюди
А ось вам ще матеріал,котрий може зовсім расплющить вам очі на те,що у світі діється. https://www.politforums.net/diktat/1469965659.html план трёх війн
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10.12.2024 15:50 Відповісти
Комплекс у Муліно загальною площею 500 кв. км, за даними німецького концерну, мав стати «************* у світі тренувальною базою» для підготовки до 30 тис. військових щороку. Завершити будівництво планувалося до кінця цього року. Вартість контракту між Rheinmetall та Міноборони РФ оцінювалася у 100 млн євро.- його німці практично добудували, і скоріш за все саме там ,були підготовлені окупаційні війска,котрі в 2014 році окупували український Крим.???
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10.12.2024 16:14 Відповісти
і скоріш за все саме там ,були підготовлені окупаційні війска,котрі в 2014 році окупували український Крим.???
Якщо ви прочитали моє посилання на "План трьох війн",то у вас взагалі ніяких питань не повинно бути.
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10.12.2024 17:28 Відповісти
питань не має-"весь світ бардак,а ті що затівають війни ,,б,,,ді з пекла ,для яких сутинер антихрист..."
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10.12.2024 20:33 Відповісти
Так дайте Томагавки и F-16 и будет позиция силы
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02.12.2024 20:09 Відповісти
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02.12.2024 20:27 Відповісти
Как вы замахали со своей иллюзией о переговорах. О чем можно договориться с болячкой? Рашисты смеются с вас. Они даже не говорят о мире а расматривают переговоры как очередной етам к дальшейшим войнам
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02.12.2024 20:10 Відповісти
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02.12.2024 21:23 Відповісти
І Ізраїль постійно домовляється.
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02.12.2024 21:45 Відповісти
Ага. Израиль договаривается, договаривается, а потом раз и сровнял и Газу и Ливию и Иран в порошок ракетнобомбовыми ударами уничтожив всех главарей и всю военную промышленность врага. Украина так сможет? Украина скорее от етих договоров опять будет с разорванной жопой как показывает история.
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03.12.2024 00:36 Відповісти
Израиль договаривается, договаривается, а потом раз и сровнял и Газу и Ливию и Иран в порошок ракетнобомбовыми ударами уничтожив всех главарей и всю военную промышленность врага.
МАКСИМУ БЕЗФАМИЛЬНОМУ чуть выше я скинул ссылку на "План трёх войн".Ближний Восток там тоже упоминается.Для общего развития вам будет полезно почитать.Наверняка вы узнаете что-то новое.
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10.12.2024 15:56 Відповісти
Ну то не домовляйся, поки Україну не зітруть на попіл. Де ви такі ідіоти взагалі беретеся, з яких потужно-переможних диванів?
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02.12.2024 23:58 Відповісти
(пошепки):
Кірбі!
А чого це в тебе ніс видовжується?
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02.12.2024 20:30 Відповісти
Десь прочитала в мені дуже сподобалось. Хоть руку мне протягивают боги, я нахожусь в смятенье и тривоге. Похоже, что так протягнута рука, что от не протягивают ноги !
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02.12.2024 20:33 Відповісти
Якщо вони й так далі будуть працювати, то позицій вже ніяких не залишиться. Крім стурбованності.
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02.12.2024 20:42 Відповісти
радник каже неправду

правда в тому, що жоден договір з кацапами не вартий паперу на якому він написаний
це навіть Бісмарк знав

Зєлі відсиплять подвійну дозу кокаїну і він буде з позиції сили заглядати в очко путіну
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02.12.2024 20:47 Відповісти
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02.12.2024 21:25 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/11498 Петро Прошенко розпочав свій візит до Вашингтону із зустрічі з давнім другом України, заступником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крісом Смітом.
"Вдячний за відверту та конструктивну розмову, тверду підтримку нашої боротьби.
Розповів про актуальну ситуацію на фронті і нагальні потреби українського війська, зважаючи на запити, які щотижня отримую від бійців. Також ми скоординували підходи до зміцнення тривалої стійкості України.
Окремо обговорили можливі стратегії перемоги України та припинення війни і забезпечення міжнародної відповідальності агресора.
Висловив переконання, що найкращою гарантією безпеки для України залишається членство нашої держави в НАТО, адже будь-які інші підходи не забезпечать мир, безпеку і стабільність в Європі.
Наприкінці зустрічі обмінялися думками про внутрішню ситуацію в державі, стан демократичного розвитку, важливість багатопартійного парламентаризму, свободи ЗМІ та верховенства права, а також необхідність боротьби з корупцією".
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02.12.2024 21:06 Відповісти
Мы это слышим уже скоро 3 года. Смешно...
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02.12.2024 21:13 Відповісти
Какой будет результат

Трамп потребовал от ХАМАСа освободить израильских заложников до 20 января, иначе он устроит на Ближнем Востоке "полный ад"
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02.12.2024 21:31 Відповісти
а Україні наказуватиме капітулювати перед ******, і жодної зброї не дасть.
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03.12.2024 00:55 Відповісти
Після зустрічі з Байденом, вже дав через Байдена дозвіл на удари далекобійними ракетами
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03.12.2024 01:09 Відповісти
а де ті далекобійні від Пентагону, щоб до мокші діставали?
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03.12.2024 03:08 Відповісти
Ідіотизм правда ?
Адміністрація Байдена працює для того щоб Україна мала позицію сили...

А що робить адміністрація Зеленського для позиції сили ?
Тратить, необхідні армії, гроші на... кешбек і тисячу.
Насичує армію мінометними ************, які не стріляють.
Поставила під удар енергетику через відкати на будівництві захисту.
А ще в нас так і не появилось ракет, на 3 рік війни, ні своїх, ні тих які можна просто купити, замість доріг чи тисячі.
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03.12.2024 03:03 Відповісти
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03.12.2024 09:53 Відповісти
 
 