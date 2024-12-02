Адміністрація Байдена працюватиме над тим, щоб Україна мала позицію сили на потенційних переговорах із РФ, - Кірбі

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена продовжуватиме надавати Україні підтримку до кінця свого терміну, щоб забезпечити Києву сильну позицію в потенційних переговорах із РФ щодо припинення війни.

Про це сказав радник президента США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Від самого початку ми дуже й дуже чітко наголосили: якщо і як ця війна закінчиться, вона має завершитися в такий спосіб, що відповідатиме прагненням українського народу і, якщо відверто, Президента Зеленського, його політики та прагнень", - наголосив представник Білого дому

Таким чином він відповів на прохання прокоментувати останні заяви Зеленського щодо "гарячої фази" війни, територіальних питань, а також запрошення України до членства в НАТО в контексті можливого дипломатичного врегулювання.

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Кірбі наголосив, що лише глава Української держави має вирішувати, чи готовий він до переговорів, коли це може статися, а також про що він готовий говорити.

"Наші зусилля полягали й впродовж роботи цієї адміністрації полягатимуть у тому, щоб забезпечити для нього (Президента України – ред.) та його армії найкращу позицію сили, яку ми можемо забезпечити. Щоб коли почнуться переговори, він мав важелі впливу, він мав певну силу за столом. І це те, на чому ми зосереджені", - додав радник президента США.

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Нагадаємо, що раніше глава держави заявляв, що наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.