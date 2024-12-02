Адміністрація Байдена працюватиме над тим, щоб Україна мала позицію сили на потенційних переговорах із РФ, - Кірбі
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена продовжуватиме надавати Україні підтримку до кінця свого терміну, щоб забезпечити Києву сильну позицію в потенційних переговорах із РФ щодо припинення війни.
Про це сказав радник президента США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Від самого початку ми дуже й дуже чітко наголосили: якщо і як ця війна закінчиться, вона має завершитися в такий спосіб, що відповідатиме прагненням українського народу і, якщо відверто, Президента Зеленського, його політики та прагнень", - наголосив представник Білого дому
Таким чином він відповів на прохання прокоментувати останні заяви Зеленського щодо "гарячої фази" війни, територіальних питань, а також запрошення України до членства в НАТО в контексті можливого дипломатичного врегулювання.
Кірбі наголосив, що лише глава Української держави має вирішувати, чи готовий він до переговорів, коли це може статися, а також про що він готовий говорити.
"Наші зусилля полягали й впродовж роботи цієї адміністрації полягатимуть у тому, щоб забезпечити для нього (Президента України – ред.) та його армії найкращу позицію сили, яку ми можемо забезпечити. Щоб коли почнуться переговори, він мав важелі впливу, він мав певну силу за столом. І це те, на чому ми зосереджені", - додав радник президента США.
Нагадаємо, що раніше глава держави заявляв, що наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.
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Хто кого купує?
Ви,наприклад,знаєте,що у 2012 році у Ульяновскі будувалась база НАТО?
Ось вам посилання на відос,де Путлеру задають про це питання,і почитайте комменти під відео від шокованих рашистів https://www.youtube.com/watch?v=8AfdBZsmxBA Тисніть сюди
А ось вам ще матеріал,котрий може зовсім расплющить вам очі на те,що у світі діється. https://www.politforums.net/diktat/1469965659.html план трёх війн
Якщо ви прочитали моє посилання на "План трьох війн",то у вас взагалі ніяких питань не повинно бути.
МАКСИМУ БЕЗФАМИЛЬНОМУ чуть выше я скинул ссылку на "План трёх войн".Ближний Восток там тоже упоминается.Для общего развития вам будет полезно почитать.Наверняка вы узнаете что-то новое.
Кірбі!
А чого це в тебе ніс видовжується?
правда в тому, що жоден договір з кацапами не вартий паперу на якому він написаний
це навіть Бісмарк знав
Зєлі відсиплять подвійну дозу кокаїну і він буде з позиції сили заглядати в очко путіну
"Вдячний за відверту та конструктивну розмову, тверду підтримку нашої боротьби.
Розповів про актуальну ситуацію на фронті і нагальні потреби українського війська, зважаючи на запити, які щотижня отримую від бійців. Також ми скоординували підходи до зміцнення тривалої стійкості України.
Окремо обговорили можливі стратегії перемоги України та припинення війни і забезпечення міжнародної відповідальності агресора.
Висловив переконання, що найкращою гарантією безпеки для України залишається членство нашої держави в НАТО, адже будь-які інші підходи не забезпечать мир, безпеку і стабільність в Європі.
Наприкінці зустрічі обмінялися думками про внутрішню ситуацію в державі, стан демократичного розвитку, важливість багатопартійного парламентаризму, свободи ЗМІ та верховенства права, а також необхідність боротьби з корупцією".
Трамп потребовал от ХАМАСа освободить израильских заложников до 20 января, иначе он устроит на Ближнем Востоке "полный ад"
Адміністрація Байдена працює для того щоб Україна мала позицію сили...
А що робить адміністрація Зеленського для позиції сили ?
Тратить, необхідні армії, гроші на... кешбек і тисячу.
Насичує армію мінометними ************, які не стріляють.
Поставила під удар енергетику через відкати на будівництві захисту.
А ще в нас так і не появилось ракет, на 3 рік війни, ні своїх, ні тих які можна просто купити, замість доріг чи тисячі.