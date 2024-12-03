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Новости НАТО
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НАТО не готово предоставить Украине приглашение к членству на этой неделе, - Reuters

Чи можливе запорошення України до НАТО цього тижня

НАТО, вероятно, не поддержит запрос Украины относительно приглашения к членству в Альянсе во время заседания во вторник, 3 декабря

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, несмотря на обращение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с призывом предоставить Киеву приглашение в НАТО, необходимого консенсуса среди 32 стран-членов Альянса для принятия такого решения на встрече министров в Брюсселе нет.

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - отметил один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Высокопоставленный американский чиновник также заявил, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в как можно более сильной позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры".

"Лучший способ сделать это - увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", - подчеркнул чиновник на условиях анонимности.

Также читайте: Блинкен в Европе будет говорить об Украине как о приоритете международной безопасности, - Госдепартамент США

Автор: 

НАТО (9977) Украина (44936) вступление (48)


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Топ комментарии
+15
Нас візмуть частинами в ОДКБ. Якщо бойові дії почнуться в Європі економіка європейських країн обвалиться, а їхні ухилянти масово повтікають в Америку. Політика НАТО щодо членства України поступово наближає такі події
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03.12.2024 07:14
+12
НАТО не готове ні до чого.
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03.12.2024 07:04
+9
А наступного?
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03.12.2024 06:55
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А наступного?
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03.12.2024 06:55 Ответить
Я вже писав - повторюся, що в НАТО Боневтіків, єрмаків і татарових не буруть. Їм не потрібні марафони, яйця по 17 і браковані міни на 25 мільярдів.
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03.12.2024 09:05 Ответить
я нагадаю що Ющенка теж не взяли і після цього зек з татаровим прийшли до влади .
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03.12.2024 09:25 Ответить
В НАТО не візьмуть жодної країни яка воює з ядерною державою, яка би влада там не була. Тому Україні членство взагалі не світить, бо це буде ризик який Європі не потрібен. Простіше пожертвувати Україною, ніж ризикувати власною сракою, от і все.
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03.12.2024 09:40 Ответить
НАТО не готове ні до чого.
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03.12.2024 07:04 Ответить
Нас візмуть частинами в ОДКБ. Якщо бойові дії почнуться в Європі економіка європейських країн обвалиться, а їхні ухилянти масово повтікають в Америку. Політика НАТО щодо членства України поступово наближає такі події
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03.12.2024 07:14 Ответить
Якщо почнеться кіпеш то Трамп закриє візовий режим водночас і будуть впускати тількі тих у кого є потрібні скілзи. Америці баласт не потрібен
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03.12.2024 07:57 Ответить
іншими словами - ми кажемо допоможіть бо нас вбивають у відповідь на це колективна потуга -ми ще не визначились ..
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03.12.2024 07:19 Ответить
Якби ще ми не розкрадали допомогу
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03.12.2024 07:30 Ответить
ми це ви? чи є конкретні усім відомі прізвища супермародорів?
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03.12.2024 08:04 Ответить
Єрмак сам фури не перевантажує.Вони керують а ми мовчимо
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03.12.2024 08:36 Ответить
Є конкретні прізвища, запитайтеся у Гугла, які посадовці із Запоріжжя тирили гуманітарку сотнями вагонів і сотнями контейнерів. А такі були по всій Україні.
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03.12.2024 09:12 Ответить
Так, але коли нам кричали: "хлопці, зупиніть "велике крадівництво" і рийте окопи, бо на вас має напасти Засрашка", то що почкули у відповіть? А Боневтік, глузуючи над політиками США сказав, що ми тут ближче і все знаємо, що нападу не буде "расияне также люди", і покликав всіх на шашлики і розміновувати мінні поля. А ще заборонив стріляти і вивів всі наші підрозділи із укріплень в чисте поле. Чи Вам дали вказівку писати, що у всьому винні США і НАТО?
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03.12.2024 09:10 Ответить
Як мені один експерт писав тут питання в іншому: "один тебе ***, а інші дразнять". Тут проблема / питання в тому, щоб не дразнити "того, що тебе ***".
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03.12.2024 07:25 Ответить
Тодi на наступному тижнi
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03.12.2024 07:29 Ответить
на наступному точно приймуть...атвічаю))
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03.12.2024 07:34 Ответить
Тому що в нато не беруть пустозвонів
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03.12.2024 07:31 Ответить
Ну, Угорщину взяли.
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03.12.2024 08:34 Ответить
Так.І зробили висновки
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03.12.2024 08:34 Ответить
Словакия, Венгрия, Албания, да, ещё Исландия гордо подняли головы
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03.12.2024 08:35 Ответить
І нато зробило висновки.
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03.12.2024 09:04 Ответить
цього сторіччя.....
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03.12.2024 07:32 Ответить
?
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03.12.2024 07:32 Ответить
Головна проблема та перепона вступу до НАТО та ЄС - безтолковий ішак з свої зеленим шапіто. Доки це чмо буде рахуватись президентом, доти не буде поступального руху до цих структур. Союзники дійшли висновку, що з цим дегенератом каші не звариш. Ішаку тривалий час наголошували позбутись дєрмака і Ко в обмін на співпрацю. Але ішак вибрав перше, чим зробив країну заручницею всього цього хаосу.
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03.12.2024 07:34 Ответить
Це не так. НАТО не готове (і не було) брати Україну до себе ні при якій владі. Пора би це зрозуміти і почати дбати про свою безпеку самотужки. От що ішак свідомо пох.. так це статус України як союзника США поза НАТО. Не виключено, що на вимогу своїх кукловодів
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03.12.2024 08:14 Ответить
А коли НАТО було готове? -- понабирали Орбанів
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03.12.2024 07:35 Ответить
насправді підтримка значно менша ніж півн. корея надає тюрмі народів. + обмеження . все це нагадує геополітичне використання України як жертви, будівництво багатоешелонної лінії оборони в Польщі - тому підтвердження. якщо болотам не вистачає піхоти і беруть корейців, то яка мобілізація зможе змагатись з цим? час партнерам підтягувати своїх солдат, поки війна не на їх території
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03.12.2024 08:13 Ответить
Цього тижня ок вже вівторок не встигаєм, але наступного ми готові тож не зволікайте Союзники 🤝
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03.12.2024 08:15 Ответить
А потім різдвяні канікули...
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03.12.2024 08:20 Ответить
Учора ще ні, сьогодні ще рано, а завтра вже пізно. Тому ніяк.
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03.12.2024 09:03 Ответить
Куйло , через куплених членів НАТО(США І Німеччина, та ще де-кілька його членососів в НАТО) не дає дозволу на прийняття України в НАТО .ЩОБ ЗАХИСТИТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНУ ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ...
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03.12.2024 10:00 Ответить
Украине надо показывать и указывать пока Украина не войдет в нато или не вернет ядерное оружие, в самой европе и сша будут постоянные проблемы от раши . Принятие Украины в нато остановит россию в войнах навсегда . Этой позиции и только Украине надо проталкивать и держаться без альтернатив если хотят сохранить Украину
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04.12.2024 01:54 Ответить
 
 