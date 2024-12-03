НАТО не готово предоставить Украине приглашение к членству на этой неделе, - Reuters
НАТО, вероятно, не поддержит запрос Украины относительно приглашения к членству в Альянсе во время заседания во вторник, 3 декабря
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, несмотря на обращение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с призывом предоставить Киеву приглашение в НАТО, необходимого консенсуса среди 32 стран-членов Альянса для принятия такого решения на встрече министров в Брюсселе нет.
"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - отметил один из высокопоставленных дипломатов НАТО.
Высокопоставленный американский чиновник также заявил, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в как можно более сильной позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры".
"Лучший способ сделать это - увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", - подчеркнул чиновник на условиях анонимности.
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