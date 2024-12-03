УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13378 відвідувачів онлайн
Новини НАТО
5 028 33

НАТО не готове надати Україні запрошення до членства цього тижня , - Reuters

Чи можливе запорошення України до НАТО цього тижня

НАТО, ймовірно, не підтримає запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання у вівторок, 3 грудня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, попри звернення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги із закликом надати Києву запрошення до НАТО, необхідного консенсусу серед 32 країн-членів Альянсу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів у Брюсселі немає.

"На досягнення консенсусу підуть тижні та місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", - зазначив один з високопоставлених дипломатів НАТО.

Високопоставлений американський чиновник також заявив, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи у можливі переговори".

"Найкращий спосіб зробити це - збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", - наголосив посадовець на умовах анонімності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен говоритиме з партнерами у Європі про Україну як про пріоритет міжнародної безпеки, - Держдепартамент США

Автор: 

НАТО (6424) Україна (5867) вступ (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Нас візмуть частинами в ОДКБ. Якщо бойові дії почнуться в Європі економіка європейських країн обвалиться, а їхні ухилянти масово повтікають в Америку. Політика НАТО щодо членства України поступово наближає такі події
показати весь коментар
03.12.2024 07:14
+12
НАТО не готове ні до чого.
показати весь коментар
03.12.2024 07:04
+9
А наступного?
показати весь коментар
03.12.2024 06:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А наступного?
показати весь коментар
03.12.2024 06:55 Відповісти
Я вже писав - повторюся, що в НАТО Боневтіків, єрмаків і татарових не буруть. Їм не потрібні марафони, яйця по 17 і браковані міни на 25 мільярдів.
показати весь коментар
03.12.2024 09:05 Відповісти
я нагадаю що Ющенка теж не взяли і після цього зек з татаровим прийшли до влади .
показати весь коментар
03.12.2024 09:25 Відповісти
В НАТО не візьмуть жодної країни яка воює з ядерною державою, яка би влада там не була. Тому Україні членство взагалі не світить, бо це буде ризик який Європі не потрібен. Простіше пожертвувати Україною, ніж ризикувати власною сракою, от і все.
показати весь коментар
03.12.2024 09:40 Відповісти
НАТО не готове ні до чого.
показати весь коментар
03.12.2024 07:04 Відповісти
Нас візмуть частинами в ОДКБ. Якщо бойові дії почнуться в Європі економіка європейських країн обвалиться, а їхні ухилянти масово повтікають в Америку. Політика НАТО щодо членства України поступово наближає такі події
показати весь коментар
03.12.2024 07:14 Відповісти
Якщо почнеться кіпеш то Трамп закриє візовий режим водночас і будуть впускати тількі тих у кого є потрібні скілзи. Америці баласт не потрібен
показати весь коментар
03.12.2024 07:57 Відповісти
іншими словами - ми кажемо допоможіть бо нас вбивають у відповідь на це колективна потуга -ми ще не визначились ..
показати весь коментар
03.12.2024 07:19 Відповісти
Якби ще ми не розкрадали допомогу
показати весь коментар
03.12.2024 07:30 Відповісти
ми це ви? чи є конкретні усім відомі прізвища супермародорів?
показати весь коментар
03.12.2024 08:04 Відповісти
Єрмак сам фури не перевантажує.Вони керують а ми мовчимо
показати весь коментар
03.12.2024 08:36 Відповісти
Є конкретні прізвища, запитайтеся у Гугла, які посадовці із Запоріжжя тирили гуманітарку сотнями вагонів і сотнями контейнерів. А такі були по всій Україні.
показати весь коментар
03.12.2024 09:12 Відповісти
Так, але коли нам кричали: "хлопці, зупиніть "велике крадівництво" і рийте окопи, бо на вас має напасти Засрашка", то що почкули у відповіть? А Боневтік, глузуючи над політиками США сказав, що ми тут ближче і все знаємо, що нападу не буде "расияне также люди", і покликав всіх на шашлики і розміновувати мінні поля. А ще заборонив стріляти і вивів всі наші підрозділи із укріплень в чисте поле. Чи Вам дали вказівку писати, що у всьому винні США і НАТО?
показати весь коментар
03.12.2024 09:10 Відповісти
Як мені один експерт писав тут питання в іншому: "один тебе ***, а інші дразнять". Тут проблема / питання в тому, щоб не дразнити "того, що тебе ***".
показати весь коментар
03.12.2024 07:25 Відповісти
Тодi на наступному тижнi
показати весь коментар
03.12.2024 07:29 Відповісти
на наступному точно приймуть...атвічаю))
показати весь коментар
03.12.2024 07:34 Відповісти
Тому що в нато не беруть пустозвонів
показати весь коментар
03.12.2024 07:31 Відповісти
Ну, Угорщину взяли.
показати весь коментар
03.12.2024 08:34 Відповісти
Так.І зробили висновки
показати весь коментар
03.12.2024 08:34 Відповісти
Словакия, Венгрия, Албания, да, ещё Исландия гордо подняли головы
показати весь коментар
03.12.2024 08:35 Відповісти
І нато зробило висновки.
показати весь коментар
03.12.2024 09:04 Відповісти
цього сторіччя.....
показати весь коментар
03.12.2024 07:32 Відповісти
?
показати весь коментар
03.12.2024 07:32 Відповісти
Головна проблема та перепона вступу до НАТО та ЄС - безтолковий ішак з свої зеленим шапіто. Доки це чмо буде рахуватись президентом, доти не буде поступального руху до цих структур. Союзники дійшли висновку, що з цим дегенератом каші не звариш. Ішаку тривалий час наголошували позбутись дєрмака і Ко в обмін на співпрацю. Але ішак вибрав перше, чим зробив країну заручницею всього цього хаосу.
показати весь коментар
03.12.2024 07:34 Відповісти
Це не так. НАТО не готове (і не було) брати Україну до себе ні при якій владі. Пора би це зрозуміти і почати дбати про свою безпеку самотужки. От що ішак свідомо пох.. так це статус України як союзника США поза НАТО. Не виключено, що на вимогу своїх кукловодів
показати весь коментар
03.12.2024 08:14 Відповісти
А коли НАТО було готове? -- понабирали Орбанів
показати весь коментар
03.12.2024 07:35 Відповісти
насправді підтримка значно менша ніж півн. корея надає тюрмі народів. + обмеження . все це нагадує геополітичне використання України як жертви, будівництво багатоешелонної лінії оборони в Польщі - тому підтвердження. якщо болотам не вистачає піхоти і беруть корейців, то яка мобілізація зможе змагатись з цим? час партнерам підтягувати своїх солдат, поки війна не на їх території
показати весь коментар
03.12.2024 08:13 Відповісти
Цього тижня ок вже вівторок не встигаєм, але наступного ми готові тож не зволікайте Союзники 🤝
показати весь коментар
03.12.2024 08:15 Відповісти
А потім різдвяні канікули...
показати весь коментар
03.12.2024 08:20 Відповісти
Учора ще ні, сьогодні ще рано, а завтра вже пізно. Тому ніяк.
показати весь коментар
03.12.2024 09:03 Відповісти
Куйло , через куплених членів НАТО(США І Німеччина, та ще де-кілька його членососів в НАТО) не дає дозволу на прийняття України в НАТО .ЩОБ ЗАХИСТИТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І УКРАЇНУ ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ...
показати весь коментар
03.12.2024 10:00 Відповісти
Украине надо показывать и указывать пока Украина не войдет в нато или не вернет ядерное оружие, в самой европе и сша будут постоянные проблемы от раши . Принятие Украины в нато остановит россию в войнах навсегда . Этой позиции и только Украине надо проталкивать и держаться без альтернатив если хотят сохранить Украину
показати весь коментар
04.12.2024 01:54 Відповісти
 
 