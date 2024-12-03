НАТО не готове надати Україні запрошення до членства цього тижня , - Reuters

НАТО, ймовірно, не підтримає запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання у вівторок, 3 грудня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, попри звернення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги із закликом надати Києву запрошення до НАТО, необхідного консенсусу серед 32 країн-членів Альянсу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів у Брюсселі немає.

"На досягнення консенсусу підуть тижні та місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", - зазначив один з високопоставлених дипломатів НАТО.

Високопоставлений американський чиновник також заявив, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи у можливі переговори".

"Найкращий спосіб зробити це - збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", - наголосив посадовець на умовах анонімності.

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