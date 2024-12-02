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Блінкен говоритиме з партнерами у Європі про Україну як про пріоритет міжнародної безпеки, - Держдепартамент США

блінкен,ентоні

Держсекретар США Ентоні Блінкен з 2 по 5 грудня відвідає Брюссель і Мальту для участі в зустрічах на рівні міністрів країн НАТО і ОБСЄ, під час яких говоритиме про підтримку України як про один із пріоритетів міжнародної безпеки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Брюсселі держсекретар Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити пріоритети трансатлантичної безпеки, зокрема, щодо підтримки протистояння України вторгненню РФ", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

"На Мальті держсекретар Блінкен візьме участь у 31-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ, щоб обговорити ситуацію безпеки в євроатлантичному та євразійському регіоні, а також оцінити роботу ОБСЄ в усіх сферах її діяльності", - зауважили в Держдепартаменті США.

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Нагадуємо, зустріч глав МЗС країн Північноатлантичного альянсу запланована на 3-4 грудня в штаб-квартирі НАТО. У програмі заходу також заплановане засідання Ради Україна-НАТО.

Автор: 

НАТО (6424) США (22568) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+3
Вы не с той позиции смотрите. Посмотрите с другой стороны. Возьмите большое пребольшое вонючее болото с жабами, комарами и прочими тварями. И вдруг посреди болота полянка с зеленым газоном, с яркими лампочками, пахнущая еда, веселые люди, играющие дети.... Догадайтесь с трех раз куда все все ети гады и кровососы начнут сползаться как будто им мало ихнего болота? Я к тому что упырям всегда мало сколько им не дай. Им мало всего земного шара будет если им дадут возможность все захватить и они будут засматриваться на другие планеты. Рашизм или комунизьм как хотите его называть, ето как раковая опухоль будет распространяться по организму в разные стороны пока все не сожрет или пока ее не вырежут.
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02.12.2024 19:33
+2
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02.12.2024 19:21
+2
Блінкен уже пішов на три букви. Толку з цих розмов нуль.
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02.12.2024 19:22
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І нехаи говорить!😋
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02.12.2024 19:11 Відповісти
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02.12.2024 19:21 Відповісти
Вы не с той позиции смотрите. Посмотрите с другой стороны. Возьмите большое пребольшое вонючее болото с жабами, комарами и прочими тварями. И вдруг посреди болота полянка с зеленым газоном, с яркими лампочками, пахнущая еда, веселые люди, играющие дети.... Догадайтесь с трех раз куда все все ети гады и кровососы начнут сползаться как будто им мало ихнего болота? Я к тому что упырям всегда мало сколько им не дай. Им мало всего земного шара будет если им дадут возможность все захватить и они будут засматриваться на другие планеты. Рашизм или комунизьм как хотите его называть, ето как раковая опухоль будет распространяться по организму в разные стороны пока все не сожрет или пока ее не вырежут.
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02.12.2024 19:33 Відповісти
Та шо нехай!
Блінкен, де 6 недоданих лярдів?
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02.12.2024 19:21 Відповісти
на вибори пішли...
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02.12.2024 20:07 Відповісти
Блінкен уже пішов на три букви. Толку з цих розмов нуль.
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02.12.2024 19:22 Відповісти
По мойму Европа и так понимает что Украина ето щит всей Европі. Почему бы Блинкену не убеждать американцев что Украина ето безопасность не только для Европы а и для всего мира. И если сейчас не помочь Украине копейкой то те кто визжал что помогать Украине ето не в интересах США и дорого завтра будут визжать что США должны увеличивать бюджет на триллионы долларов и готовить миллионную армию к войне
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02.12.2024 19:25 Відповісти
вже дуже скоро вийду я за двері Білого дому , але ще трішки українцям куйні на вуха навішаю...Три роки пасивно допомагали куйлу,в окупації України
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02.12.2024 19:51 Відповісти
Та толку вже з того блінкена і його розмов
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02.12.2024 19:52 Відповісти
…оцінити роботу ОБСЄ… - Вірменія та Азербайджан розвінчали міф … за 20років ніякої користі…
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02.12.2024 19:54 Відповісти
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02.12.2024 20:27 Відповісти
 
 