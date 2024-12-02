Блінкен говоритиме з партнерами у Європі про Україну як про пріоритет міжнародної безпеки, - Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен з 2 по 5 грудня відвідає Брюссель і Мальту для участі в зустрічах на рівні міністрів країн НАТО і ОБСЄ, під час яких говоритиме про підтримку України як про один із пріоритетів міжнародної безпеки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Брюсселі держсекретар Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити пріоритети трансатлантичної безпеки, зокрема, щодо підтримки протистояння України вторгненню РФ", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

"На Мальті держсекретар Блінкен візьме участь у 31-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ, щоб обговорити ситуацію безпеки в євроатлантичному та євразійському регіоні, а також оцінити роботу ОБСЄ в усіх сферах її діяльності", - зауважили в Держдепартаменті США.

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Нагадуємо, зустріч глав МЗС країн Північноатлантичного альянсу запланована на 3-4 грудня в штаб-квартирі НАТО. У програмі заходу також заплановане засідання Ради Україна-НАТО.