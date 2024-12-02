Блинкен в Европе будет говорить об Украине как о приоритете международной безопасности, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 5 декабря посетит Брюссель и Мальту для участия во встречах на уровне министров стран НАТО и ОБСЕ, во время которых будет говорить о поддержке Украины как об одном из приоритетов международной безопасности.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Брюсселе госсекретарь Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, чтобы обсудить приоритеты трансатлантической безопасности, в частности, по поддержке противостояния Украины вторжению РФ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

"На Мальте госсекретарь Блинкен примет участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в евроатлантическом и евразийском регионе, а также оценить работу ОБСЕ во всех сферах ее деятельности", - отметили в Госдепартаменте США.

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Напоминаем, встреча глав МИД стран Североатлантического альянса запланирована на 3-4 декабря в штаб-квартире НАТО. В программе мероприятия также запланировано заседание Совета Украина-НАТО.