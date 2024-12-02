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Блинкен в Европе будет говорить об Украине как о приоритете международной безопасности, - Госдепартамент США

блінкен,ентоні

Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 5 декабря посетит Брюссель и Мальту для участия во встречах на уровне министров стран НАТО и ОБСЕ, во время которых будет говорить о поддержке Украины как об одном из приоритетов международной безопасности.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Брюсселе госсекретарь Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, чтобы обсудить приоритеты трансатлантической безопасности, в частности, по поддержке противостояния Украины вторжению РФ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

"На Мальте госсекретарь Блинкен примет участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в евроатлантическом и евразийском регионе, а также оценить работу ОБСЕ во всех сферах ее деятельности", - отметили в Госдепартаменте США.

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Напоминаем, встреча глав МИД стран Североатлантического альянса запланирована на 3-4 декабря в штаб-квартире НАТО. В программе мероприятия также запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Автор: 

НАТО (9977) США (26583) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+3
Вы не с той позиции смотрите. Посмотрите с другой стороны. Возьмите большое пребольшое вонючее болото с жабами, комарами и прочими тварями. И вдруг посреди болота полянка с зеленым газоном, с яркими лампочками, пахнущая еда, веселые люди, играющие дети.... Догадайтесь с трех раз куда все все ети гады и кровососы начнут сползаться как будто им мало ихнего болота? Я к тому что упырям всегда мало сколько им не дай. Им мало всего земного шара будет если им дадут возможность все захватить и они будут засматриваться на другие планеты. Рашизм или комунизьм как хотите его называть, ето как раковая опухоль будет распространяться по организму в разные стороны пока все не сожрет или пока ее не вырежут.
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02.12.2024 19:33
+2
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02.12.2024 19:21
+2
Блінкен уже пішов на три букви. Толку з цих розмов нуль.
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02.12.2024 19:22
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І нехаи говорить!😋
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02.12.2024 19:11 Ответить
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02.12.2024 19:21 Ответить
Вы не с той позиции смотрите. Посмотрите с другой стороны. Возьмите большое пребольшое вонючее болото с жабами, комарами и прочими тварями. И вдруг посреди болота полянка с зеленым газоном, с яркими лампочками, пахнущая еда, веселые люди, играющие дети.... Догадайтесь с трех раз куда все все ети гады и кровососы начнут сползаться как будто им мало ихнего болота? Я к тому что упырям всегда мало сколько им не дай. Им мало всего земного шара будет если им дадут возможность все захватить и они будут засматриваться на другие планеты. Рашизм или комунизьм как хотите его называть, ето как раковая опухоль будет распространяться по организму в разные стороны пока все не сожрет или пока ее не вырежут.
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02.12.2024 19:33 Ответить
Та шо нехай!
Блінкен, де 6 недоданих лярдів?
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02.12.2024 19:21 Ответить
на вибори пішли...
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02.12.2024 20:07 Ответить
Блінкен уже пішов на три букви. Толку з цих розмов нуль.
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02.12.2024 19:22 Ответить
По мойму Европа и так понимает что Украина ето щит всей Европі. Почему бы Блинкену не убеждать американцев что Украина ето безопасность не только для Европы а и для всего мира. И если сейчас не помочь Украине копейкой то те кто визжал что помогать Украине ето не в интересах США и дорого завтра будут визжать что США должны увеличивать бюджет на триллионы долларов и готовить миллионную армию к войне
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02.12.2024 19:25 Ответить
вже дуже скоро вийду я за двері Білого дому , але ще трішки українцям куйні на вуха навішаю...Три роки пасивно допомагали куйлу,в окупації України
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02.12.2024 19:51 Ответить
Та толку вже з того блінкена і його розмов
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02.12.2024 19:52 Ответить
…оцінити роботу ОБСЄ… - Вірменія та Азербайджан розвінчали міф … за 20років ніякої користі…
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02.12.2024 19:54 Ответить
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02.12.2024 20:27 Ответить
 
 