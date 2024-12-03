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Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, - МЗС

нато україна

Україна не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди наближення 30-річчя підписання Будапештського меморандуму.

У МЗС України нагадали, що 5 грудня виповнюється 30 років з часу підписання Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також відомого як Будапештський меморандум. Одним з гарантів безпеки України була РФ.

"Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії РФ є повноправне членство України в НАТО. ", - йдеться у заяві.

При цьому дипломати  зазначають, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", – наголошує МЗС.

Нагадаємо, НАТО, ймовірно, не підтримає запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання у вівторок, 3 грудня.

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Автор: 

Будапештська угода (126) МЗС (4110) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+55
А Зеля ж підписав зо 20 потужних бумаг з партнерами - не воно?
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03.12.2024 09:05
+37
А хто ж це памятає?🤣 ,Справжній зебіл памятає стільки часу, скільки триває ефір телемарафону
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03.12.2024 09:12
+35
А якої біди хрінпіду за кошти платників податків їздив світами -підписував якісь ''гарантії безпеки'' з кожною окремою країною? Задля власного піару? Нехай поверне гроші які проїздив!
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03.12.2024 09:06
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Зелі Пуйло щось пообіцяло, що ЗЕ розкукаріуавчя останні два дні
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03.12.2024 09:02 Відповісти
Правильно, бо США під диктатом забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів людських і Божих , вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, вписуй у свою конституцію, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир, гарантії безпеки" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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03.12.2024 10:56 Відповісти
А певно китайці не лізут на Тайвань, бо у тих є БОМБА!
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03.12.2024 11:01 Відповісти
бомба є у США
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04.12.2024 01:02 Відповісти
Бляха та що ти мелишь ботяра. Яку зброю забрали? Ту що розпродаж Кравчук, Гриценко, Кучма та інша *********
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03.12.2024 11:57 Відповісти
Забрали ядерну та її носії. Частково знищили на території України під пильним наглядом ,,гарантів,,
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03.12.2024 13:56 Відповісти
Скажи будь ласка щоб ти з тією ядеркою робив?! Засунув би собі у хад чи почав би пуляти ядеркою по своїй же території? Чи дав би кацапам лишній повід для застосування ядерки тактичної.

Друге діло що Кучма віддав ракети х55 у кількості 575 штук, та їх носії
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03.12.2024 14:31 Відповісти
і ці ракети ... призначені ... для ...
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04.12.2024 01:04 Відповісти
І коли це США забрали в України якусь зброю.? 1990-декларація про суверенітет: Україна -безядерна країна, 1991 -приєднання України до Лісабонської угоди про відмову від ядерної зброї. І хто тоді тиснув? Теж саме підписали Казахстан, Білорусь. Грудень 1994 підписання Будапештського меморандуму, теж саме підписали Казахстан та Білорусь. Ядерна зброя , яка знаходилася на території України стояла на озброєнні підрозділів, частин , які фінансувалися з РФ та були в підпорядкуванні ЗС РФ. Теж саме з Флотом- його більша частина(більше 85%) не прийняли юрисдикцію України і фінансувалися з бюджету РФ. Хоч МО України і проголошувала про українську юрисдикцію всіх військових частин на території України, по факту так не було, бо все це потрібно було фінансувати., платити військовим та нести витрати на утримання . Може не всі пам'ятають, як з України пілоти однієї частини вкрали ракетоносці та самі перелетіли в РФ. Всі ядерні носії та сама зброя передавалися РФ . Не США . США здійснювали фінансову компенсацію за ці дії, а РФ компенсувала вартість переданої зброї.
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03.12.2024 13:34 Відповісти
Якась рожева картинка. Тільки погано з фактами вяжеться. Наприклад, розпилювання на металолом бомбардировщиків і стратегічних ракетоносців за гроші США. Заливання бетоном і різні руйнування пусковим шахтам. Так само всі далекобійні ракети. То що наші дибіли їх ще в рашу продавали факта не міняє...
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03.12.2024 13:48 Відповісти
Без лоха і жизнь плоха ! Треба було обирати не комуняку Кучму кравчука , а Вечеслава Черновола ! Він , не віддав би , просто під бумажку , і не торгував би , з РАШИСТАМИ , озброєнням ! До речі , Зеленський попереджав , що « дагаваріться с путлером ПААСЕРЕДІНЕ» , що ж Цє означало? Подарувати агрессору пів України, всі виборці ЗЕІУДИ підтримали ойго в цьому , фактом обрання ! Потім він казав , вжє бувши попередженим про наступ орків, що ми можемдати гроші на ОЗБРОЕННЯ, але ж тоді ми не зможемо ,потужно красти на дорогах , що не потрібно бути такими жадібними, какая разніца, РФ просто двігает граніци вперед « 73% не сперечались , задоволені шашличками і 23 $ , вкрадених в ЗСУ !
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03.12.2024 16:22 Відповісти
США нічого в України не забирали. Про це послухайте тут---------------"США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко Юрій. Комуняки України добровільно, безкоштовно віддали все московії------можливо після цього у кравчука з'явилася хатинка в Іспанії.
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03.12.2024 17:09 Відповісти
А Зеля ж підписав зо 20 потужних бумаг з партнерами - не воно?
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03.12.2024 09:05 Відповісти
А хто ж це памятає?🤣 ,Справжній зебіл памятає стільки часу, скільки триває ефір телемарафону
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03.12.2024 09:12 Відповісти
Це все сурогат як і сам Зеля.
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03.12.2024 09:13 Відповісти
Як казав колись вумнии президент - маємо те шо маємо
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03.12.2024 09:18 Відповісти
Та тож була новина одного дня, а після цього пройшло вже пару місяців, хто пам'ятає ці потужні гарантії ? Президент Зеленський, це як білий шум. Воно щось там шумить в одній паралелі, а реальне життя і дійсність проходять в іншій!
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03.12.2024 09:19 Відповісти
Ви ні панімаєтьє, єто другоє...
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03.12.2024 09:51 Відповісти
Ні, не воно. ВОНО приїхало вчора з чемоданчиком....
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03.12.2024 10:06 Відповісти
тужилося-тужилося зє*КА і усе просралООООООО!
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03.12.2024 11:52 Відповісти
Ну це вже рішення !!!Комплементи Сегібі та Дипломатам !!! Арахаія та все зеленське шобло цього не переживе . наступила нова Ера !
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03.12.2024 09:05 Відповісти
А якої біди хрінпіду за кошти платників податків їздив світами -підписував якісь ''гарантії безпеки'' з кожною окремою країною? Задля власного піару? Нехай поверне гроші які проїздив!
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03.12.2024 09:06 Відповісти
"Гарантій безпеки" він не підписував. Це подавалося з таким словом, так, але ніяких гарантій там нема.
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03.12.2024 09:52 Відповісти
Щас, поверне-довго чекати прийдеться.😏
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03.12.2024 10:05 Відповісти
Єдиний спосіб повернути ті гроші -- продати шкуру найвеличнішого колекціонерам.
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03.12.2024 10:36 Відповісти
Угу...Колекціонеру-таксидермісту.Це буде шедевр на кшталт цього.
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03.12.2024 11:07 Відповісти
А як же безпекові угоди?
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03.12.2024 09:06 Відповісти
Вони там сьогодні забувають те про що мололи вчора.
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03.12.2024 09:12 Відповісти
Хоч одне правильне рішення....👍
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03.12.2024 09:08 Відповісти
Вот это уже что-то суверенное и принципиальное... Респект МИДу.
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03.12.2024 19:32 Відповісти
Пропаганда зєлєнскова вже нічим не відрізняється від пропаганди скабєєвої, соловйова та інших пропагандонів путіна. Маса протилежної інформації, дисонанс, сюреалізм, все щоб зебіл звичайний не зміг навіть хвилю обдумати інформацію, зробити висновки
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03.12.2024 09:18 Відповісти
Щось погано у вас виходить з "стратегічною двозначністю" коли президент одне, а мзс інше. Та і дивляться вони на цю біполярку-то гарантії безпеки-то тільки нато і все більше розуміють, що треба триматися чим дальше коли план за планом та сім п'ятниць на неділі. Якщо і дадуть запрошення нато, то без 5 статті та з початком переговорів через 10 років-це фантастичній максімум. Хоча і він малоймовірний. А твердо ви влада не хочете запитати раз і на завжди, конкретні запитання, ну то й вони будуть гратися в ці ігри незкінченно з "двері відчинені, міст до членства, бачимо в майбутньому" і.т.д
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03.12.2024 09:19 Відповісти
"Мне некогда заниматься стратегией" -- пам'ятаєте?
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03.12.2024 11:57 Відповісти
"У меня нет времени, честно говоря, думать стратегически. Я часто думаю тактически", - подчеркнул Зеленский.
Аркадій Бабченко:
Нахера вы это недолуге выбрали, украинцы?
Наивеличайший лидер современности, бляха…
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/21473
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03.12.2024 12:21 Відповісти
Тобто якби сталося диво, і США запропонували таку саму двосторонню угоду як з Тайванем, то для Зеленського це не підходить? Боже, які дебіли.
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03.12.2024 09:32 Відповісти
так пропонували ж ще до війни! не підійшло
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04.12.2024 07:30 Відповісти
Ну хоч це правильно.
Ніякі безпекови угоди, меморандуми, обіцянки, ітд... ніколи не замінять повноправного членства в НАТО.
Вже мали будапештський меморандум, коли за здачу ядерної зброї Україні гарантували територіальну цілісність та недоторканість кордонів.

І пуйло срав на цей меморандум і напав на Украину.
Бо Україна була не в НАТО.
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03.12.2024 09:32 Відповісти
А як же незламні гарантії від партнерів, які так потужно підписував лідор? Невже зря солярку витрачали на турне?
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03.12.2024 09:37 Відповісти
Та це було до сраки.
Це всі знали та розуміли.
Ніякого відношення до реальної безпеки України ці гарантії не мали .
Це був просто черговий піар для Зеленського.
Він без піару та брехні просто не може жити
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03.12.2024 09:45 Відповісти
вибрали дебіла і дивуються його дебільним рішенням. дивні люди ці українці.
так, він їздив підписував якісь там папірці з партнерами, в той місяць він "думав" що це круто, зараз він "думає", що тільки в нато нам потрібно. завтра знову щось зміниться.
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03.12.2024 09:34 Відповісти
Невже лідор забув які незламні і потужні папірці він підписав із союзниками ? Чи то план підвезли сильно переможний?
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03.12.2024 09:34 Відповісти
Це правильний хід. Ще можна було б вийти офіційно з Будапештського меморандуму, втрачати все одно нам нічого
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03.12.2024 09:40 Відповісти
Символічно,що в заяві мзс-жодного прізвища його працівника,щоби підписався на цю заяву.
Ніби, мзс-це таке аморфне тіло,яке не має жодного відношення до суспільства.
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03.12.2024 09:44 Відповісти
МЗС дійсно аморфне - це кашеподібна субстанція з жопи Єрмака!
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03.12.2024 09:59 Відповісти
"зрадники України" перед війною, за гроші куйла,відмовилися теж на офіційному рівні ,від гарантій безпеки для України і українського народу,котрі більші ,ані ж гарантії НАТО- https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
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03.12.2024 09:51 Відповісти
Схоже наступна домопога буде персонально для оборонців Офісу Перзиндента на Банковій - вагон коктейлів Молотова, сухі пайки, презервативи і роздруковані рецепти шаурми і шашличків! Ага, і ще рояль із безпечними лавішами з поролону!
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03.12.2024 09:57 Відповісти
Вони ніколи не мріють - вони тільки вираховують як заробити і надурити!
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03.12.2024 10:00 Відповісти
Але ці перевершили всіх - вони намагаються надурити тих, кого вже надурили сім разів поспіль!
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03.12.2024 10:01 Відповісти
Не переймаймася, Бандера вже в країні НАТО.
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03.12.2024 10:42 Відповісти
Соромлюсь запитати... Баранчики з МЗС заглядали у тлумачний словник щоб довідатись, що то є за чудасія - "Меморандум"? Підказую-шукати слід літеру "Ме"!
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03.12.2024 10:07 Відповісти
Ставити ультіматуми США і НАТО - така собі діпломатія... ****** діпломатія...
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03.12.2024 10:19 Відповісти
моше +++ зєльцю поясни
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03.12.2024 11:15 Відповісти
Особливо, коли там вже на троні Трамп. Це гундосе лайно знищить Україну!
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03.12.2024 13:55 Відповісти
а як же гарантії від сан-маріно, які з такою помпою підписував зелений ******** ?! ґарантіями від сан-маріно нехтувати недалекоглядно...
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03.12.2024 10:20 Відповісти
Тепер можна і здатися, а винними проголосити НАТО.
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03.12.2024 10:28 Відповісти
Бабченко:

Украина перед встречей стран НАТО отказалась от любых гарантий безопасности, заменяющих членство в Альянсе. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении украинского МИД.

Что, опять на старые грабли? Опять mode "быдло-дипломатия" оn? Опять закрiй ****** и принимай нас в НАТО?
Украина что, уже находится в том положении, в котором ее МИД диктует условия Штатам?
А, ну-ну. Повторенье - мать ученья.
Отказалась, так отказалась.
Давайте, в добрый путь.
https://t.me/babchenko77/11077
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03.12.2024 10:34 Відповісти
Ну, то есть, ты год - ГОД, КАРЛ!! - носился по всему миру, как дурачок мамкин, подписывал десятки всяких там безпековых меморандумов, угод, домовленностей и прочей бумажной никому не нужной шелухи, потужно и незламно орал об этом на каждом углу, а теперь становишься в позу и говоришь: мы неприемлем - неприемлем, *****! как будто перед тобой все на цырлах стоят с сотнями разных предложений, и умоляют тебя, наивеличайшего, принять подарочки от них! - ничего, кроме НАТО.
Так нахер ты тогда по миру носился, полудурошный??
Обожаю людей со стратегическим мышлением.
А, стоп...
https://t.me/babchenko77/11078
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03.12.2024 11:52 Відповісти
большой недальновидностью было отбрасывать статус союзника вне блока НАТО от США. Это стало катастрофой.
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03.12.2024 10:43 Відповісти
А наскільки легітимні такі заяви МЗС?
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03.12.2024 10:47 Відповісти
До останнього українця. Ну або поки кацапня до Києва не дійде і буба або здрисне звідти або поповзе на колінцях до пуйла.
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03.12.2024 11:02 Відповісти
Не согласитесь? Ну и что тогда будет?
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03.12.2024 11:11 Відповісти
Оце так загадочний презідєнт нам попався.Кожного дня заяви,які повністю позбавляють сенсу попередні. Тримає гад інтрігу до послєднєго...
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03.12.2024 11:16 Відповісти
.
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03.12.2024 11:46 Відповісти

"попався" ? Самі обрали!
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03.12.2024 11:59 Відповісти
1. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність закінчити гарячу фазу війни за умови, що контрольована урядом частина української території буде взята під парасольку НАТО, що дасть змогу йому пізніше домовитися про повернення окупованих територій "дипломатичним шляхом". Про це президент заявив в інтерв'ю Sky News 29.11.2024

2. Не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою 01.12.2024

Цікаво, що він скаже ще за два дні? Це якийсь генератор випадкових заяв, обіцянок та планів.
https://t.me/BerezaJuice/50658
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03.12.2024 11:58 Відповісти
Не може виграти Україна у цій війні, коли сама українська влада не хоче цього.
Ось це головне.
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03.12.2024 22:48 Відповісти
Пять лет НАТО предлагает прорашской зелешобле провести реформы по демократизации Украины.
Пять лет прорашская зелешобла тупо косит от этого и ни-че-го не делает из тех обязательных условий для рассмотрения вступления , которые являются обязательными.

Пять лет у прорпашской зелешоблы есть шанс сделать УКраину союзником США вне НАТО ( как Израиль) ... Условия те же: Свобода слова, независимость ветвей власти, уважение к правам человека и к оппозиции, прекращение мегакоррупции....
Пять лет прорашская зелешобла не бьёт х**м об рояль, чтоб их выполнить. Нагло игнорирует.

Потому что зелешобла на деле выполняет задачу х**ла: спровоцировать Запад на отказ от поддержки Украины.
Потому что зелешобла на деле выполняет задачу х**ла: положить Украину под рашку.То есть уничтожить ....

Поэтому все понты , что виноват запад - собачий лай... Запад никогда не возьмёт в НАТО воровитую диктатуру. .и виноват в это совсем не он. Зелю геть!
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03.12.2024 12:26 Відповісти
Членство у НАТО - це стаття Конституції України, а не примха зелених дилетантів-дегенератів.
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03.12.2024 13:35 Відповісти
Ідіоти. В НАТО не беруть. Далі що?
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03.12.2024 13:53 Відповісти
Буд.меморандум вже був, то чим будуть відрізнятися інши папірці? Якщо б хотіли, то давали би зброї достатньо, а так - то лише старі пісні про головне а головне - це реальна зброя для ЗСУ, а не мантри про "неескалацію". Тобто, расєя лупить по інфраструктурі, а нам зась цьому запобігти, знешкодивши джерело. Доки потужна зброя не поступить, вага паперців дорівнює 0,0.
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03.12.2024 14:18 Відповісти
Свобода преси є важливою для просування України на шляху до НАТО, - посли G7 Джерело: https://censor.net/ua/n3523117
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03.12.2024 15:08 Відповісти
Всем напомню что согласно статута НАТО каждая страна помогает жертве агрессии так как сочтет нужным -- то есть как я уже устал говорить, могут и бочку вазелина прислать через 2 месяца боёв, если ещё будет кому. Ни о каком объявлении войны или помощи войсками не может быть и речи.
Гарантии вне НАТО? Это что такое? Обязательство прислать бочку вазелина не члену НАТО? Или объявить войну агрессору? Что тогда мешает этим добрым людям объявить войну ерефии прямо сейчас?

Опять же не забывайте что имеем дело с демократиями, и люди не хотят выходить из зоны комфорта в принципе и воевать даже за собственные страны, не говоря уже за неизвестно кого неизвестно где.
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03.12.2024 15:23 Відповісти
з політичної точки зору заява правильна : Україна не сама по собі, а частина Євро-Атлантичної Цивілізації (точніше того що від неї ще залишилось), ми їх любимо - нехай і вони нас ********* !

з військової точки зору заява недоречна, бо протягом наступних років так щонайменш 10, Україну в НАТО не візьмуть, а виживати якось треба, тому відкидати тимчасові альтернативи - це позерство і шоу.
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03.12.2024 15:42 Відповісти
Не може виграти Україна у цій війні, коли сама українська вада не хоче цього.

Це відривок з інтерв'ю Вікторії Спарц.
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03.12.2024 22:46 Відповісти
Як на мене то єдиною альтернативою був би статус "особливого партнера США поза НАТО".
Але...
З врахуванням того, що команда Трампа тяжіє до того, щоб економічний і політичний тягар війни несла Європа, типу вам лячно Рашку, от ви і вирішуйте, так би мовити "на дальніх підступах", допомагайте Україні, то нам цього формату не бачити.
А це було б ефективніше ніж НАТО.
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03.12.2024 16:35 Відповісти
Здається мені, десь минулого року Орбан заявляв, що мадяри не підуть воювати за якусь там Польщу, якби таке питання постало.

У НАТО таких країн іще знайдеться чимало. Тому більше важать добрі й юридично оформлені стосунки з ядерними державами (Штатами, Британією, Францією), ніж з отим аморфним НАТО.

Що ж до запису в Конституції, то він, правду сказати, якийсь дурнуватий. Конституцією реґулюється життя українського суспільства. Уявімо на хвильку, що поважним державам набридне перебування в тій самій недолугій організації з усякими підмоскально налаштованими Угорщинами та Словаччинами й вони натомість об'єднаються в якийсь інший (і дієвіший) союз. Про що тоді буде запис у Конституції? Притому Україна на сьогодні жоднісінького впливу на те, що далі відбуватиметься з НАТО, не має…
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03.12.2024 21:23 Відповісти
Ну що ж "нє хатітє, как хатітє. Так **...тесь самі". Щось на зразок того залишилось НАТІвцям відповісти Україні. Як результат - кацапія виграла. Знову ж НАТО винувате, а не Україна, яка "по-бичачому" відкидала усі вимоги для вступу в НАТО. Ну тепер "українчики" зрозуміли своє голосування "по-приколу".
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03.12.2024 22:43 Відповісти
Може це ЗеПрезидент натякає на ЯЗ ... Казав же: або ЯЗ, або НАТО.
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04.12.2024 01:10 Відповісти
В МИДе Украины явно не читали "Анну Каренину", и не знают, чем такого рода навязывание заканчивается (хотя об этом можно было бы сообразить и без классики - эмпирически дойти)....
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04.12.2024 01:39 Відповісти
Наконец то Украина начала проявлять себя с позиции силы и то что выгодно и сохранит страну от дальнейшего нападения . Европейцы и Сша уважают только силу как мы видим на ситуацию с рашей которая требует и не считается ни с кем. С такой постановкой Украины без прогиба у Европы не будет выхода принять Украину либо постоянная война россии
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04.12.2024 01:42 Відповісти
НАРОДУ УКРАЇНИ НЕОБХІДНО ЩОБ ОЛІГАРХИ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД СВОЇХ ЗБАГАЧЕННЬ !)
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04.12.2024 01:55 Відповісти
Сейчас надо думать как сохранить страну пока ее раша не стерла совсем с карты , потом уже думать про олигархах
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04.12.2024 02:06 Відповісти
ТАК ВПЕРЕД !!! ЧОГО США НАС ПО БУДАПЕШТСЬКОМУ МЕМОРАНДУМУ НЕ ЗАХИЩАЄ !!!??? МОЖЕ ТРЕБА БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО БАХНУТЬ ЩОБ ПО ВСЮМУ СВІТУ ДЕКІЛЬКА КРУГІВ ПРОЙШЛО !?)
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04.12.2024 03:01 Відповісти
Дуже правильне рішення, тепер відповідальність за завершення війни на НАТО. І іншого, притомного варіанту де немає програвших не існує. І це завершення більшості війн з імперіями, так було завжди. Для самого Заходу втрат жодних, вони не заходять в війну і це не загрожує їм війною. Для росіян теж прийнятно, вони точно не програли.
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04.12.2024 04:35 Відповісти
Після початку війни кучму треба було повісити на Майдані за те, що підар ****** віддав ракети і підписав ту *****. А так сидить десь мразота **** стара..
Зараз або НАТО, або ****** кількість різної зброї.
Якщо хтось не згоден - на *** на фронт, по воює пару років потім беле *******
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04.12.2024 20:36 Відповісти
 
 