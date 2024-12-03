Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО, - МЗС

Україна не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди наближення 30-річчя підписання Будапештського меморандуму.

У МЗС України нагадали, що 5 грудня виповнюється 30 років з часу підписання Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також відомого як Будапештський меморандум. Одним з гарантів безпеки України була РФ.

"Єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії РФ є повноправне членство України в НАТО. ", - йдеться у заяві.

При цьому дипломати зазначають, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", – наголошує МЗС.

Нагадаємо, НАТО, ймовірно, не підтримає запит України щодо запрошення до членства в Альянсі під час засідання у вівторок, 3 грудня.

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