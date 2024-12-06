УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8122 відвідувача онлайн
Новини
4 299 20

Країни НАТО знайшли системи ППО, які можна швидко передати Україні, - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий про системи ППО

Очільникам МЗС країн НАТО під час зустрічі вдалося визначити ті системи протиповітряної оборони, які можуть передати Україні в якнайшвидші терміни.

Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Тихий, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу була низка ключових тем. Серед них - військова підтримка та, зокрема, посилення протиповітряної оборони України.

Речник нагадав, що Україна терміново потребує постачання 20 систем типу HAWK, NASAMS та IRIS-T, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури. Посадовець зауважив, що це посилення необхідне до кінця року.

"Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни", - сказав речник відомства.

Читайте також: Нідерланди нададуть Україні 22 млн євро на проєкти розвитку ППО та кіберстійкості

Тихий додав, що наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків.

Нагадаємо, що напередодні глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що Україні терміново потрібні щонайменше 20 систем ППО. Цими системами Україна хоче захистити стратегічні енергетичні об’єкти від російських атак.

Читайте також: Зеленський і Мелоні обговорили 10-й пакет військової допомоги та посилення ППО для України

Автор: 

МЗС (4121) НАТО (6440) ППО (3183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
А могли мати свою, новітню систему ППО ПРО "Кільчень", але б тоді не вистачило на дороги, так 73%? Не зробили ракети, якими можна було б бити по кацапах "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", та ще й не зробили систему ППО, яка могла б збивати все, що летить в наш бік.
Я взжде не пишу про нові ракети, які мали б розробити слугориги, їх немає і не буде, я написав про ті, які зробили при "баризі".
показати весь коментар
06.12.2024 18:37
+7
"Вільх" наробили... Але для них не знайшлося свого "Пашинського" та Тані Чорновол" - щоб вчасно вивезти, як це було зроблено з Богданою" та "Стугнами". І тих людей, що вивезли з-під удару батарею "Нептунів"... Тому кацапи рознесли ударом склади з готовими ракетами в перші дні нападу...
показати весь коментар
06.12.2024 18:58
+5
.... і тут речник! Коли вони сплять?
показати весь коментар
06.12.2024 18:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.... і тут речник! Коли вони сплять?
показати весь коментар
06.12.2024 18:29 Відповісти
Їм за "неспання" доплачують...
показати весь коментар
06.12.2024 18:53 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2024 18:29 Відповісти
картинка с Яндекса
показати весь коментар
06.12.2024 18:34 Відповісти
цей кацап по яндексам лазе
показати весь коментар
06.12.2024 18:35 Відповісти
Розказуйте. Але не ДО, а ПІСЛЯ!
показати весь коментар
06.12.2024 18:33 Відповісти
Системи ППО борються з наслідками - і це добре.
А ще краще, профілактика, тобто знищувати кацапські пускові.
Ну і обслуговуючий персонал.
показати весь коментар
06.12.2024 18:35 Відповісти
пускові мобільні , не встежиш
показати весь коментар
06.12.2024 18:38 Відповісти
А могли мати свою, новітню систему ППО ПРО "Кільчень", але б тоді не вистачило на дороги, так 73%? Не зробили ракети, якими можна було б бити по кацапах "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", та ще й не зробили систему ППО, яка могла б збивати все, що летить в наш бік.
Я взжде не пишу про нові ракети, які мали б розробити слугориги, їх немає і не буде, я написав про ті, які зробили при "баризі".
показати весь коментар
06.12.2024 18:37 Відповісти
"Вільх" наробили... Але для них не знайшлося свого "Пашинського" та Тані Чорновол" - щоб вчасно вивезти, як це було зроблено з Богданою" та "Стугнами". І тих людей, що вивезли з-під удару батарею "Нептунів"... Тому кацапи рознесли ударом склади з готовими ракетами в перші дні нападу...
показати весь коментар
06.12.2024 18:58 Відповісти
Нагадайте мені будь ласка - Пашинський все ще під підозрою про нібито неправомірне використання зброї, чи вже справу закрили? Щось я пропустив цей момент.
показати весь коментар
07.12.2024 03:40 Відповісти
Ту справу мали б закрити, але порушили нову. Зебидло бореться не з кацапами, а з тими, хто щось робить для ЗСУ.
показати весь коментар
07.12.2024 15:08 Відповісти
те шо українці знайшли в 2019? - НАТО плачє і іде на шашличню!
Україна прими НАТО в себе....
показати весь коментар
06.12.2024 18:37 Відповісти
Ага, мабуть під сукном завалялися.
показати весь коментар
06.12.2024 18:38 Відповісти
Впевнений, що це справа рук того самого ненависного зебілами "бариги"
показати весь коментар
06.12.2024 18:41 Відповісти
Кільчень - українська багатоканальна універсальна ЗРС, здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне. ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючі аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними, або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
показати весь коментар
06.12.2024 18:42 Відповісти
якщо б в нас була "Кільчень"......

9 госпредателей разоблачили в СБУ и еще 102 - в силах обороны.
Служба безопасности Украины https://ru.slovoidilo.ua/2023/04/19/novost/bezopasnost/sbu-razoblachila-agentov-rf-kotorye-sovershali-xakerskie-ataki-pravitelstvo-ukrainy разоблачила более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения.
як би та каби
вже було ядерное .....
показати весь коментар
06.12.2024 19:02 Відповісти
розробили ще раніше, але чомусь......
може знаєте хто це "чомусь" ?
показати весь коментар
06.12.2024 19:52 Відповісти
Щось коаліція на чолі з Байденом, більше року шукають, обіцяють та передають,
щоб перекрити якусь іншу подію,
відмова влітку від НАТО влітку, взамін передана однуа батарея патріот
Тепер від США вже дві батареї патріот

Помилування сина у всіх злочинах котрі знайдуть з 2014,
передача пакета PDA на 725млн
показати весь коментар
06.12.2024 19:05 Відповісти
А можна про це не доповідати кацапам, а мовчки і тихенько поставити ці системи біля підстанцій АЕС? Язики вам повирізати, піздунам.
показати весь коментар
06.12.2024 19:13 Відповісти
 
 