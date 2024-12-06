Країни НАТО знайшли системи ППО, які можна швидко передати Україні, - МЗС
Очільникам МЗС країн НАТО під час зустрічі вдалося визначити ті системи протиповітряної оборони, які можуть передати Україні в якнайшвидші терміни.
Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Тихий, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу була низка ключових тем. Серед них - військова підтримка та, зокрема, посилення протиповітряної оборони України.
Речник нагадав, що Україна терміново потребує постачання 20 систем типу HAWK, NASAMS та IRIS-T, щоб захистити критичні об'єкти енергетичної інфраструктури. Посадовець зауважив, що це посилення необхідне до кінця року.
"Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни", - сказав речник відомства.
Тихий додав, що наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків.
Нагадаємо, що напередодні глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що Україні терміново потрібні щонайменше 20 систем ППО. Цими системами Україна хоче захистити стратегічні енергетичні об’єкти від російських атак.
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А ще краще, профілактика, тобто знищувати кацапські пускові.
Ну і обслуговуючий персонал.
Я взжде не пишу про нові ракети, які мали б розробити слугориги, їх немає і не буде, я написав про ті, які зробили при "баризі".
Україна прими НАТО в себе....
А це говорить про те, що якщо б в нас була "Кільчень", то жодна КАБ не впала на Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста.
9 госпредателей разоблачили в СБУ и еще 102 - в силах обороны.
Служба безопасности Украины https://ru.slovoidilo.ua/2023/04/19/novost/bezopasnost/sbu-razoblachila-agentov-rf-kotorye-sovershali-xakerskie-ataki-pravitelstvo-ukrainy разоблачила более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения.
як би та каби
вже було ядерное .....
може знаєте хто це "чомусь" ?
щоб перекрити якусь іншу подію,
відмова влітку від НАТО влітку, взамін передана однуа батарея патріот
Тепер від США вже дві батареї патріот
Помилування сина у всіх злочинах котрі знайдуть з 2014,
передача пакета PDA на 725млн