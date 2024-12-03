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Системи ППО від країн НАТО стоятимуть на 19 об’єктах для захисту ядерної енергетики, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Україна намагається стримати удари Росії по об’єктах української енергетики, зокрема ворог прагне відрізати країну від ядерної енергії, тому нам терміново потрібні 19 систем ППО від союзників по НАТО.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної заяви із генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Росія вже перетворила на зброю продовольство, вона намагається перетворити на зброю енергію. Зараз український народ, мирне населення, переживають, ймовірно, найбільш інтенсивні ракетні атаки… Нам негайно потрібні додатково 19 систем протиповітряної оборони, щоб захистити визначені стратегічні енергетичні об’єкти. Ми впевнені, що з допомогою від наших союзників ми зможемо пройти цю зиму, після того, як отримаємо ці системи, щоб забезпечити належний захист для цих 19 об’єктів", - наголосив він.

Сибіга зауважив, що Росія намагається відрізати населення України від ядерної енергії, тому почала атакувати об’єкти ядерної енергетики України.

"Саме тому нам потрібні потужні історичні рішення, замість закликів до Путіна або замість відвідувань Москви", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка української енергосистеми: Україна та США підписали Меморандум, що передбачає можливість допомоги на $825 млн

За його словами, українська сторона вже надіслала партнерам по НАТО конкретний перелік потреб і сподівається на значущий результат зустрічі міністрів сьогодні та протягом наступних днів, а саме - на рішення партнерів терміново поставити в Україну необхідні системи протиповітряного захисту.

"Україна, де-факто, є частиною трансатлантичної спільноти, трансатлантичної родини. Тож допомога Україні не є благодійністю, це внесок у трансатлантичну безпеку", - додав очільник МЗС України. 

Він висловив вдячність союзникам по Альянсу за постійну та непохитну підтримку у боротьбі України проти російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні терміново потрібно щонайменше 20 систем ППО, - Сибіга

Автор: 

захист (157) ППО (3153) енергетика (2578) Рютте Марк (384) Сибіга Андрій (379)


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Топ коментарі
+5
А де ваший трирівневий захист на який ви витратили купу грошей?
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03.12.2024 21:29
+3
вже в НАТО "зелені" не йдуть, лиш дайте прикрити нам те,на чому ми гроші розтягнули ,для захисту
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03.12.2024 21:40
+3
Повна війна 3 рік, у 22 році був блекаут на 5 діб через вимкнення АЕС, а ви тільки прокинулися, що їх треба захищати? І тільки коли кацапи знову почали по них бити? Ви там усі ідіоти, чи що? Хоч хтось притомний у нинішній владі є взагалі?
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03.12.2024 22:09
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А де ваший трирівневий захист на який ви витратили купу грошей?
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03.12.2024 21:29 Відповісти
Повідомляють, що з огляду на супутникові знімки від 3 грудня пітьма вивела зі своєї авіабази Хмеймім у Сирії літаки А-50М (борт далекого радіолокаційного виявлення та управління) та два літаки Іл-20 (розвідник).
Слід пригадати що такі літаючі платформи вже збивались ЗСУ з допомогою модифікованих ЗРК С-200.

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03.12.2024 21:40 Відповісти
вже в НАТО "зелені" не йдуть, лиш дайте прикрити нам те,на чому ми гроші розтягнули ,для захисту
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03.12.2024 21:40 Відповісти
сівохо воскрес
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03.12.2024 21:45 Відповісти
Повна війна 3 рік, у 22 році був блекаут на 5 діб через вимкнення АЕС, а ви тільки прокинулися, що їх треба захищати? І тільки коли кацапи знову почали по них бити? Ви там усі ідіоти, чи що? Хоч хтось притомний у нинішній владі є взагалі?
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03.12.2024 22:09 Відповісти
Хтось чув виступи нинішнього міністра закордонних справ англійською?

Це ж повний *******.
Зараз учні 4-5 класів краще англійською розмовляють.

Чи однокурснику Єрмака володіння англійською мовою не обов'язкове для займання такої посади?
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03.12.2024 23:10 Відповісти
ВСЕ ОБЪЕКТЫ РАСКРЫТЫ !) ОСТАЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ ЛЮДЕЙ !?)
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04.12.2024 00:27 Відповісти
ЕСЛИ Б ИХ К ПОЛИГРАФУ ПОДКЛЮЧИТЬ И ПРИ НИХ ИХ ДЕТЕЙ ЖРАЛИ ИМ БЫ БЫЛО ПОХЙ !)
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04.12.2024 00:29 Відповісти
А чому не доробили нашу систему ППО ПРО "Кільчень", якій немає аналогів? Не вистачило грошей на дороги, чи розікрали все, навіть партнерську допомогу?
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04.12.2024 08:00 Відповісти
 
 