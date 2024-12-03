Системи ППО від країн НАТО стоятимуть на 19 об’єктах для захисту ядерної енергетики, - Сибіга

Україна намагається стримати удари Росії по об’єктах української енергетики, зокрема ворог прагне відрізати країну від ядерної енергії, тому нам терміново потрібні 19 систем ППО від союзників по НАТО.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної заяви із генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Росія вже перетворила на зброю продовольство, вона намагається перетворити на зброю енергію. Зараз український народ, мирне населення, переживають, ймовірно, найбільш інтенсивні ракетні атаки… Нам негайно потрібні додатково 19 систем протиповітряної оборони, щоб захистити визначені стратегічні енергетичні об’єкти. Ми впевнені, що з допомогою від наших союзників ми зможемо пройти цю зиму, після того, як отримаємо ці системи, щоб забезпечити належний захист для цих 19 об’єктів", - наголосив він.

Сибіга зауважив, що Росія намагається відрізати населення України від ядерної енергії, тому почала атакувати об’єкти ядерної енергетики України.

"Саме тому нам потрібні потужні історичні рішення, замість закликів до Путіна або замість відвідувань Москви", - заявив міністр.

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За його словами, українська сторона вже надіслала партнерам по НАТО конкретний перелік потреб і сподівається на значущий результат зустрічі міністрів сьогодні та протягом наступних днів, а саме - на рішення партнерів терміново поставити в Україну необхідні системи протиповітряного захисту.

"Україна, де-факто, є частиною трансатлантичної спільноти, трансатлантичної родини. Тож допомога Україні не є благодійністю, це внесок у трансатлантичну безпеку", - додав очільник МЗС України.

Він висловив вдячність союзникам по Альянсу за постійну та непохитну підтримку у боротьбі України проти російської агресії.

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